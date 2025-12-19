Ir al contenido
Euromillones: comprobar sorteo del viernes 19 de diciembre

El sorteo de Euromillones de este viernes se juega por un bote de 29 millones de euros

Euromillones comprobar sorteo del viernes 19 de diciembre de 2025
Madrid -
El Euromillones se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes, y ofrece la posibilidad de ganar multitud de premios millonarios que se distribuyen dentro de más de diez categorías. Desde su lanzamiento en el año 2004, ha acumulado varios botes importantes y repartido millones de euros a nivel europeo.

Los premios se reparten en un total de 13 categorías, que incluyen desde la principal en la que se deben acertar cinco números más dos estrellas para recibir el premio del bote acumulado a la última categoría, en la que se deben acertar únicamente dos números.

Todos los premios

  • 1ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado.
  • 2ª Categoría (5 números + 1 estrella)
  • 3ª Categoría (5 números)
  • 4ª Categoría (4 números + 2 estrellas)
  • 5ª Categoría (4 números + 1 estrella)
  • 6ª Categoría (3 números + 2 estrellas)
  • 7ª Categoría (4 números)
  • 8ª Categoría (2 números + 2 estrellas)
  • 9ª Categoría (3 números + 1 estrella)
  • 10ª Categoría (3 números)
  • 11ª Categoría (1 número + 2 estrellas)
  • 12ª Categoría (2 números + 1 estrella)
  • 13ª Categoría (2 números)

¿Cómo funciona el Euromillones?

Este sorteo está basado en apuestas, en cada una de ellas es necesario seleccionar cinco números, del 1 al 50, y dos estrellas, del 1 al 12. Este proceso de selección se puede hacer de forma manual o dejar que la suerte llegue de forma aleatoria y que sea el sistema el que seleccione cada uno de los números de forma automática.

Además de estas apuestas, el Euromillones incluye el sorteo adicional de “El Millón” que puede convertir a los acertantes en millonarios con un solo código.

Los participantes del Euromillones en España cuentan con el privilegio de poder participar en “El Millón”, ya que es un sorteo adicional solo para los boletos vendidos en territorio español.

Horario y dónde seguir el sorteo

El sorteo del Euromillones se celebra los martes y los viernes a partir de las 21:00 horas y se puede seguir en directo a través de la página web oficial de SELAE.

Cuponazo de la ONCE

