Cuponazo de la ONCE: comprobar sorteo del viernes 19 de diciembre

El Cuponazo de la ONCE es uno de los sorteos más populares en España, celebrado todos los viernes.

El premio principal es de 6.000.000 euros a los afortunados que cuenten con las cinco cifras del número ganador y la serie

Esta noche, como cada viernes, el sorteo del Cuponazo de la ONCE vuelve a repartir millones de euros en premios por toda España. Miles de personas esperan con expectación los resultados de uno de los sorteos más populares de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que cada semana ofrece importantes premios y contribuye a una labor social fundamental.

El premio principal del sorteo reparte 6.000.000 euros a los afortunados con las cinco cifras del número ganador más la serie. Además, con este sorteo se juegan otros 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, entre miles de premios más según la cantidad de números acertados.

Resultados del Cuponazo de la ONCE hoy

El número premiado del sorteo del Cuponazo de este viernes 19 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Número: 32658

Serie: 009

Además, consulta en la siguiente lista todos los premios que ofrece este sorteo de la ONCE, según las cifras acertadas:

Todos los premios

32658 serie 009 : 1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.

32658 : 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

3265 : 1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.

2658 : 1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.

326 : 12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.

658 : 12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.

32 : 121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

58 : 120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

3 : 1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.

8: 1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.

Comprobar los resultados del Cuponazo

Consulta los números premiados del sorteo de la ONCE de este viernes en la página web oficial de JuegosOnce. es. Una vez terminados los sorteos del día, se pueden comprobar todos los resultados de los juegos del día.

Además, desde la página web de EL PAÍS puedes consultar los resultados de los sorteos de lotería principales del día.

Más sorteos de la ONCE

Además del Cuponazo, la ONCE ofrece otros sorteos destacados a lo largo de la semana, como el Sueldazo del Fin de Semana, que reparte hasta 5.000 € al mes durante 20 años, y el Eurojackpot, un sorteo europeo con botes que pueden superar los 100 millones de euros. Todos los sorteos de la ONCE no solo ofrecen premios millonarios, sino que también financian programas de inclusión social y laboral para personas con discapacidad.