Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 19 de diciembre
Consulta los números premiados del sorteo de este viernes
Loterías y Apuestas del Estado entrega este viernes un bote de 2.200.000 euros con uno de sus sorteos más esperados, la Bonoloto, que se juega de lunes a domingo y reparte millones de euros en premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.
Las cantidades premiadas son variables, dependen de cada categoría y de la recaudación acumulada en cada apuesta.
En el sorteo de Bonoloto de ayer jueves no hubo ganador de primera categoría, pero hubo dos de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 79.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Barcelona y a través de la página web oficial de SELAE.
BonoLoto: premios y ganadores del 18 de diciembre de 2025 https://t.co/ENXUz1DtDz— BonoLoto (@bono_loto) December 18, 2025
Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy
Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este viernes 19 de diciembre han sido los siguientes:
- Combinación ganadora: 13, 15, 25, 35, 38, 44
- Número complementario: 23
- Reintegro: 7
Todos los premios
- Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.
- Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario
- Tercera categoría: Acertar 5 números.
- Cuarta categoría: Acertar 4 números.
- Quinta categoría: Acertar 3 números.
- Reintegro: Acertar el número de reintegro.
¿Has tenido suerte?
Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.
Además desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.
Recuerda la normativa de Loterías y Apuestas el Estado para cobrar tus décimos premiados: si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.
Todo preparado para el Gordo de Navidad
El sorteo de Lotería de Navidad, que se celebra el próximo lunes 22 de diciembre, está a la vuelta de la esquina y en pocos días repartirá un primer premio de 400.000 euros al ganador del Gordo. Si todavía no tienes tu cupón, es el momento de adquirirlo en cualquier punto de venta autorizado por SELAE.
¿Ya tienes tu décimo de Lotería de Navidad? Aún estás a tiempo, incluso de dedicárselo a esa persona tan importante para ti. #DécimoEnmarcado #LoteríadeNavidad #ElSorteoQueNosUne https://t.co/MvD9qvo5Sw pic.twitter.com/mUtvdbXbqp— Loterías del Estado (@loterias_es) December 18, 2025
Otros Sorteos del día
