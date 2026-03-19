Alumnos radicales presionan a profesores de la universidad pública vasca con correos amenazantes

Profesores, trabajadores y personal de administración de la universidad pública vasca EHU (antes UPV/EHU) han recibido en los últimos días correos electrónicos enviados por estudiantes radicales con contenido amenazante, en los que exigen que se ponga “fin a la criminalización del movimiento estudiantil” y se proteja “el pensamiento crítico” y la defensa de “los derechos políticos en la universidad”. Los correos electrónicos han sido enviados desde cuentas que la universidad otorga a cada alumno, por lo que los remitentes están perfectamente identificados. El envío masivo de este escrito ha sido interpretado por sus destinatarios como un síntoma de “la deriva radical que está tomando la universidad vasca” desde que el nuevo rector, Joxerramon Bengoetxea, asumió el cargo en enero de 2025, según relata un catedrático que prefiere mantener oculto su nombre.

La tensión que se vive en la principal institución académica del País Vasco llegó a un punto crítico a raíz de un acto convocado por Vox en el campus de Vitoria el pasado 23 de febrero, coincidiendo con la efeméride del 23-F. El rectorado decidió cerrar ese día las instalaciones universitarias por miedo a que se produjeran disturbios. En respuesta a esta decisión, un total de 40 docentes de la EHU firmaron un documento titulado “Política del avestruz en la nueva EHU”, en el que denunciaban “la hipocresía” de la dirección por llamar a “oponerse obligatoriamente a una rueda de prensa de un partido político legal”, mientras “permite que grupos ultranacionalistas campen a sus anchas en nuestros centros”.

Joxerramon Bengoetxea, rector de la universidad pública EHU, en un acto cuando se presentó a finales de 2024 a este cargo. UPV

La contundencia con la que estos profesores —el escrito venía encabezado por los nombres de cuatro exvicerrectores: Iván Igartua, Manoli Igartua, Antonio Rivera y José Ramón Díaz de Durana— se oponían a la “dirigencia” de la institución desencadenó en los días siguientes una reacción violenta de grupos de estudiantes. Tras ese episodio, la víspera del 3 de marzo —cuando se cumplían 50 años de la mayor matanza de la Transición, a cargo de la policía contra obreros reunidos en una iglesia en 1976—, grupos de alumnos lanzaron botes de humo en el interior de cuatro edificios del campus de la capital alavesa, lo que obligó a desalojar las instalaciones. Esta acción vandálica fue rechazada frontalmente por el equipo rectoral de la EHU, que condenó la conducta y reafirmó su “compromiso con la convivencia y la reivindicación pacífica”.

Los grupos radicales no han cesado en su estrategia beligerante. El sindicato UGT ha denunciado que su local en la universidad ha sido atacado hasta en cuatro ocasiones. En uno de estos sabotajes, el día 5 de marzo, los violentos fueron sorprendidos in fraganti cuando pintaban “ETA” en la puerta de la sede sindical. La presión de los estudiantes radicales ha continuado ahora con el correo dirigido a profesores y trabajadores de la universidad, en el que, en tono intimidador, también anuncian su intención de acudir a sus despachos para recabar apoyos a sus posiciones ultranacionalistas.

En uno de los correos, al que ha tenido acceso este diario y que lleva la firma de la estudiante N. S. L., se critica la “campaña de criminalización creada a raíz de la aparición de Vox” en la universidad y el “escándalo” que se intentó generar con la “acción informativa” realizada por los estudiantes que lanzaron botes de humo en varios edificios académicos. La firmante señala que “las universidades deben ser espacios libres, lugares para el debate y el desarrollo del pensamiento crítico”, por lo que, a su juicio, es “imprescindible eliminar las ideologías de odio”.

Agentes de la Ertzaintza, junto a militantes de Vox durante un acto político de esa formación en la Universidad del País Vasco el 23-F. ADRIAN RUIZ HIERRO (EFE)

Quien envía el correo critica al PNV y a medios informativos “de derechas”, así como a los 40 profesores firmantes de un manifiesto que acusaba a la dirección de la EHU de no “reaccionar de forma clara frente a los desmanes” de los estudiantes violentos. Contra estos, la firmante del correo señala: “En nombre de la libertad de expresión, defendieron la difusión en la universidad de ideas fascistas y opresivas; en nombre del antitotalitarismo, justificaron llenar el campus de policía; y en nombre de la convivencia, exigieron la expulsión de cientos de estudiantes. En realidad, eso es lo que se esconde tras el discurso de estos profesores: autoritarismo y odio hacia la militancia”. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con la dirección de la universidad pública, sin que haya sido posible obtener una valoración de estos hechos.

La queja por la recepción de estos correos intimidatorios ha llegado al rector, a la secretaria general de la EHU, Leire Garmendia, y al defensor del alumno (Adezle), Iñigo Urrutia, a quienes un trabajador y representante sindical de UGT, en una carta fechada el 13 de marzo, ha trasladado su malestar por el correo: “Este correo me ha generado terror”, afirma, tras recordar que la sede de la central ha recibido ataques en los últimos meses. “Este mensaje es contrario a toda la reglamentación de la EHU”, añade, y apostilla: “En su locura total, exige espacios de confrontación ideológica, pero la suya, ya que las de los demás son ideas fascistas que hay que eliminar”.