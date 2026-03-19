Julio Martínez, amigo del expresidente Zapatero e investigado por Plus Ultra, alega problemas médicos para no ir al Senado

El empresario Julio Martínez Martínez, que fue detenido el pasado mes de diciembre en el marco de la investigación sobre Plus Ultra y que es amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentado un informe médico para no acudir el próximo 9 de abril a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado que impulsa el PP. Esta era la tercera vez que el partido de Alberto Núñez-Feijóo trataba de formalizar una comparecencia con Martínez que nunca llegaba a materializarse porque el Ministerio del Interior alegaba que no encontraron al empresario que está siendo investigado en la Audiencia Nacional.

La citación del Senado, según ha podido confirmar EL PAÍS, se ha oficializado y entregado ya a Julio Martínez Martínez, quien fue arrestado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía junto al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; al consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli, y a un abogado madrileño. Martínez, sin embargo, ha presentado un informe médico en el que alude que está de baja. Tanto el presidente de la aerolínea como el expresidente Zapatero han comparecido ya en esta comisión de investigación que, inicialmente, se centraba en el caso Koldo, pero que se ha convertido en el escenario para citar a distintos implicados en diferentes tramas de corrupción actual.

“El juego del gato y el ratón ha llegado a su fin. No vamos a dejar que el Gobierno tome el pelo a los españoles para que no se sepa la verdad de los negocietes personales y familiares de Zapatero”, dijo la portavoz popular en el Senado, Alicia García, a principios de marzo cuando no consiguieron por segunda vez lograr que Julio Martínez Martínez se sentara en la comisión. Para ellos, el hecho de que el Ministerio del Interior no le localizara era una “excusa”.

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