Día del Padre 2026: 15 regalos ideales para padres viajeros

Maletas, organizadores, auriculares, almohadillas de viaje y mucho más.

Una lista para los trotamundos: propuestas prácticas que realmente usará en cada una de sus escapadas

Regalos personalizados, baratos, originales… el Día del Padre ofrece infinitas posibilidades para acertar. Una de las mejores ideas es adaptarlos a sus hobbies. Desde EL PAÍS Escaparate ya hemos preparado diferentes listas: regalos para deportistas, para amantes de la cerveza y, hoy, para los más viajeros.

Esta selección incluye 15 ideas prácticas que le acompañarán en cada aventura: desde maletas de cabina y organizadores de equipaje hasta gadgets tecnológicos:

Maleta de cabina

Éxito de ventas con más de 57.000 valoraciones por su carcasa extrarrígida, diseño expandible que añade hasta un 25% más de capacidad, interior forrado con separador y cuatro ruedas de alta calidad.

29% de descuento, ahorra 17,43 euros.

Maleta de cabina. AMAZON

Mapamundi para rascar

“Rasca tu vuelta al mundo”: un mural para marcar los viajes realizados (y los que quedan pendientes). Un detalle creativo que sorprenderá a cualquier amante de las escapadas y que, además, aporta personalidad a cualquier rincón de la casa.

Mapamundi para rascar. AMAZON

Neceser disponible en cuatro colores

Uno de los más deseados por los compradores. Transpirable, impermeable y ligero, con espacio para cepillo de dientes, maquinillas, cremas de afeitado y otros accesorios de cuidado personal. Además, incluye un asa que facilita el transporte.

Neceser impermeable. AMAZON

Botes rellenables

Estas botellas cuentan con 100 mililitros de capacidad cada una para colonia, champú, gel u otras lociones. Su sistema de doble tapa evita fugas y su estructura de silicona resulta suave y segura.

Pack de tres botellas rellenables. AMAZON

Kindle

Cualquier amante de la lectura sabe que viajar con libros no siempre resulta cómodo. Un libro electrónico permite llevar decenas de historias a cualquier destino sin renunciar a la comodidad. Ligero, compacto, con pantalla sin reflejos y batería con autonomía de hasta seis semanas.

Kindle. AMAZON

Prismáticos

Perfectos para disfrutar del paisaje con todo detalle. Compactos, de largo alcance y con una visión clara de colores y matices. Además, cuentan con acabado antideslizante e impermeable.

Prismáticos superventas. AMAZON

Báscula de maletas

El detalle ideal para evitar sorpresas en el aeropuerto: fácil de usar, con alta precisión, pantalla LCD y diseño portátil.

Báscula para maletas. AMAZON

Cartera para el pasaporte

Para guardar los imprescindibles del viaje: pasaporte, documentación, tarjetas o billetes. Cada compartimento incorpora protección con tecnología RFID para mayor seguridad.

Cartera para el pasaporte. AMAZON

Organizadores de maleta

Este pack de ocho piezas ayuda a mantener el orden en el equipaje y a optimizar el espacio. Incluye tres cajas organizadoras, tres bolsas de compresión y dos bolsas para zapatos.

Pack de organizadores para equipaje. AMAZON

Álbum de viajes personalizable

Con un aire retro, es perfecto para registrar cada aventura. Funciona como un scrapbook con 180 páginas en blanco para añadir textos, fotografías o recortes. También incluye sellos para personalizarlo.

Álbum personalizable. AMAZON

Mini batería externa

Los usuarios la definen como “la compañera de carga perfecta, ¡pequeña pero poderosa!”. Destaca por un tamaño compacto que cabe en el bolsillo y por una capacidad para cargar hasta tres dispositivos a la vez. Además, en solo 30 minutos puede alcanzar el 61% de carga.

23% de descuento, ahorra 6,24 euros.

Mini batería portátil. AMAZON

Almohada rellenable

El complemento que salva cualquier viaje en avión. Además de ofrecer comodidad para descansar, permite aprovechar el espacio: en su interior se pueden guardar prendas u objetos pequeños que no caben en la maleta.

Almohada rellenable. AMAZON

Auriculares Soundcore

Hasta 50 horas de reproducción, tecnología de cancelación de ruido avanzada con tres modos, carga rápida y espuma suave con memoria: lo tiene todo para ofrecer un sonido nítido y gran comodidad en cada viaje.

38% de descuento, ahorra 30 euros.

Auriculares Soundcore. AMAZON

Mochila de cabina

Es la más vendida, con 11.088 valoraciones, por un motivo claro: cabe de todo. Incluye múltiples compartimentos, tirantes acolchados y respaldo transpirable. Cumple con las medidas de aerolíneas low-cost y su diseño práctico se abre 180 grados como si fuera una maleta.

Ahora con un 5% de descuento.

Mochila de cabina. AMAZON

Caja Smartbox

Francia, Italia, Sicilia… esta experiencia permite visitar Europa con más de 1.300 estancias para elegir. Incluye dos noches con desayuno para dos personas: el plan perfecto para escapar de la rutina y disfrutar de una escapada.

Caja Smartbox. AMAZON

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de marzo de 2026.

