Ir al contenido
_
_
_
_
EscaparateEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

Día del Padre 2026: 15 regalos ideales para padres viajeros

Una lista para los trotamundos: propuestas prácticas que realmente usará en cada una de sus escapadas

Maletas, organizadores, auriculares, almohadillas de viaje y mucho más. GETTY IMAGES
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera

Regalos personalizados, baratos, originales… el Día del Padre ofrece infinitas posibilidades para acertar. Una de las mejores ideas es adaptarlos a sus hobbies. Desde EL PAÍS Escaparate ya hemos preparado diferentes listas: regalos para deportistas, para amantes de la cerveza y, hoy, para los más viajeros.

Esta selección incluye 15 ideas prácticas que le acompañarán en cada aventura: desde maletas de cabina y organizadores de equipaje hasta gadgets tecnológicos:

Maleta de cabina

Éxito de ventas con más de 57.000 valoraciones por su carcasa extrarrígida, diseño expandible que añade hasta un 25% más de capacidad, interior forrado con separador y cuatro ruedas de alta calidad.

29% de descuento, ahorra 17,43 euros.

Estos regalos del Día del Padre son ideales para los amantes de los viajes.
COMPRA POR 41,99€ EN AMAZON

Mapamundi para rascar

“Rasca tu vuelta al mundo”: un mural para marcar los viajes realizados (y los que quedan pendientes). Un detalle creativo que sorprenderá a cualquier amante de las escapadas y que, además, aporta personalidad a cualquier rincón de la casa.

Estos regalos del Día del Padre son ideales para los amantes de los viajes.
COMPRA POR 22,99€ EN AMAZON

Neceser disponible en cuatro colores

Uno de los más deseados por los compradores. Transpirable, impermeable y ligero, con espacio para cepillo de dientes, maquinillas, cremas de afeitado y otros accesorios de cuidado personal. Además, incluye un asa que facilita el transporte.

Estos regalos del Día del Padre son ideales para los amantes de los viajes.
COMPRA POR 7,99€ EN AMAZON

Botes rellenables

Estas botellas cuentan con 100 mililitros de capacidad cada una para colonia, champú, gel u otras lociones. Su sistema de doble tapa evita fugas y su estructura de silicona resulta suave y segura.

Estos regalos del Día del Padre son ideales para los amantes de los viajes.
COMPRA POR 7,99€ EN AMAZON

Kindle

Cualquier amante de la lectura sabe que viajar con libros no siempre resulta cómodo. Un libro electrónico permite llevar decenas de historias a cualquier destino sin renunciar a la comodidad. Ligero, compacto, con pantalla sin reflejos y batería con autonomía de hasta seis semanas.

Estos regalos del Día del Padre son ideales para los amantes de los viajes.
COMPRA POR 119€ EN AMAZON

Prismáticos

Perfectos para disfrutar del paisaje con todo detalle. Compactos, de largo alcance y con una visión clara de colores y matices. Además, cuentan con acabado antideslizante e impermeable.

Estos regalos del Día del Padre son ideales para los amantes de los viajes.
COMPRA POR 38,99€ EN AMAZON

Báscula de maletas

El detalle ideal para evitar sorpresas en el aeropuerto: fácil de usar, con alta precisión, pantalla LCD y diseño portátil.

Estos regalos del Día del Padre son ideales para los amantes de los viajes.
COMPRA POR 7,79€ EN AMAZON

Cartera para el pasaporte

Para guardar los imprescindibles del viaje: pasaporte, documentación, tarjetas o billetes. Cada compartimento incorpora protección con tecnología RFID para mayor seguridad.

Estos regalos del Día del Padre son ideales para los amantes de los viajes.
COMPRA POR 37,99€ EN AMAZON

Organizadores de maleta

Este pack de ocho piezas ayuda a mantener el orden en el equipaje y a optimizar el espacio. Incluye tres cajas organizadoras, tres bolsas de compresión y dos bolsas para zapatos.

Estos regalos del Día del Padre son ideales para los amantes de los viajes.
COMPRA POR 9,99€ EN AMAZON

Álbum de viajes personalizable

Con un aire retro, es perfecto para registrar cada aventura. Funciona como un scrapbook con 180 páginas en blanco para añadir textos, fotografías o recortes. También incluye sellos para personalizarlo.

Estos regalos del Día del Padre son ideales para los amantes de los viajes.
COMPRA POR 25,99€ EN AMAZON

Mini batería externa

Los usuarios la definen como “la compañera de carga perfecta, ¡pequeña pero poderosa!”. Destaca por un tamaño compacto que cabe en el bolsillo y por una capacidad para cargar hasta tres dispositivos a la vez. Además, en solo 30 minutos puede alcanzar el 61% de carga.

23% de descuento, ahorra 6,24 euros.

Estos regalos del Día del Padre son ideales para los amantes de los viajes.
COMPRA POR 20,75€ EN AMAZON

Almohada rellenable

El complemento que salva cualquier viaje en avión. Además de ofrecer comodidad para descansar, permite aprovechar el espacio: en su interior se pueden guardar prendas u objetos pequeños que no caben en la maleta.

Estos regalos del Día del Padre son ideales para los amantes de los viajes.
COMPRA POR 19,99€ EN AMAZON

Auriculares Soundcore

Hasta 50 horas de reproducción, tecnología de cancelación de ruido avanzada con tres modos, carga rápida y espuma suave con memoria: lo tiene todo para ofrecer un sonido nítido y gran comodidad en cada viaje.

38% de descuento, ahorra 30 euros.

Estos regalos del Día del Padre son ideales para los amantes de los viajes.
COMPRA POR 49,99€ EN AMAZON

Mochila de cabina

Es la más vendida, con 11.088 valoraciones, por un motivo claro: cabe de todo. Incluye múltiples compartimentos, tirantes acolchados y respaldo transpirable. Cumple con las medidas de aerolíneas low-cost y su diseño práctico se abre 180 grados como si fuera una maleta.

Ahora con un 5% de descuento.

Estos regalos del Día del Padre son ideales para los amantes de los viajes.
COMPRA POR 20,75€ EN AMAZON

Caja Smartbox

Francia, Italia, Sicilia… esta experiencia permite visitar Europa con más de 1.300 estancias para elegir. Incluye dos noches con desayuno para dos personas: el plan perfecto para escapar de la rutina y disfrutar de una escapada.

Estos regalos del Día del Padre son ideales para los amantes de los viajes.
COMPRA POR 119,90€ EN AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pack de 5 camisetas básicas de algodón para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Luz de lectura para el cuello con 3 niveles de luz. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Giroscopio de mano para fortalecer muñeca y antebrazo. COMPRA POR 16,99 €
escaparate
Luz de emergencia V16 con geolocalización conectada con la DGT. COMPRA POR 29,95€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_