Día del Padre 2026: 15 regalos ideales para padres viajeros
Una lista para los trotamundos: propuestas prácticas que realmente usará en cada una de sus escapadas
Regalos personalizados, baratos, originales… el Día del Padre ofrece infinitas posibilidades para acertar. Una de las mejores ideas es adaptarlos a sus hobbies. Desde EL PAÍS Escaparate ya hemos preparado diferentes listas: regalos para deportistas, para amantes de la cerveza y, hoy, para los más viajeros.
Esta selección incluye 15 ideas prácticas que le acompañarán en cada aventura: desde maletas de cabina y organizadores de equipaje hasta gadgets tecnológicos:
Maleta de cabina
Éxito de ventas con más de 57.000 valoraciones por su carcasa extrarrígida, diseño expandible que añade hasta un 25% más de capacidad, interior forrado con separador y cuatro ruedas de alta calidad.
29% de descuento, ahorra 17,43 euros.
Mapamundi para rascar
“Rasca tu vuelta al mundo”: un mural para marcar los viajes realizados (y los que quedan pendientes). Un detalle creativo que sorprenderá a cualquier amante de las escapadas y que, además, aporta personalidad a cualquier rincón de la casa.
Neceser disponible en cuatro colores
Uno de los más deseados por los compradores. Transpirable, impermeable y ligero, con espacio para cepillo de dientes, maquinillas, cremas de afeitado y otros accesorios de cuidado personal. Además, incluye un asa que facilita el transporte.
Botes rellenables
Estas botellas cuentan con 100 mililitros de capacidad cada una para colonia, champú, gel u otras lociones. Su sistema de doble tapa evita fugas y su estructura de silicona resulta suave y segura.
Kindle
Cualquier amante de la lectura sabe que viajar con libros no siempre resulta cómodo. Un libro electrónico permite llevar decenas de historias a cualquier destino sin renunciar a la comodidad. Ligero, compacto, con pantalla sin reflejos y batería con autonomía de hasta seis semanas.
Prismáticos
Perfectos para disfrutar del paisaje con todo detalle. Compactos, de largo alcance y con una visión clara de colores y matices. Además, cuentan con acabado antideslizante e impermeable.
Báscula de maletas
El detalle ideal para evitar sorpresas en el aeropuerto: fácil de usar, con alta precisión, pantalla LCD y diseño portátil.
Cartera para el pasaporte
Para guardar los imprescindibles del viaje: pasaporte, documentación, tarjetas o billetes. Cada compartimento incorpora protección con tecnología RFID para mayor seguridad.
Organizadores de maleta
Este pack de ocho piezas ayuda a mantener el orden en el equipaje y a optimizar el espacio. Incluye tres cajas organizadoras, tres bolsas de compresión y dos bolsas para zapatos.
Álbum de viajes personalizable
Con un aire retro, es perfecto para registrar cada aventura. Funciona como un scrapbook con 180 páginas en blanco para añadir textos, fotografías o recortes. También incluye sellos para personalizarlo.
Mini batería externa
Los usuarios la definen como “la compañera de carga perfecta, ¡pequeña pero poderosa!”. Destaca por un tamaño compacto que cabe en el bolsillo y por una capacidad para cargar hasta tres dispositivos a la vez. Además, en solo 30 minutos puede alcanzar el 61% de carga.
23% de descuento, ahorra 6,24 euros.
Almohada rellenable
El complemento que salva cualquier viaje en avión. Además de ofrecer comodidad para descansar, permite aprovechar el espacio: en su interior se pueden guardar prendas u objetos pequeños que no caben en la maleta.
Auriculares Soundcore
Hasta 50 horas de reproducción, tecnología de cancelación de ruido avanzada con tres modos, carga rápida y espuma suave con memoria: lo tiene todo para ofrecer un sonido nítido y gran comodidad en cada viaje.
38% de descuento, ahorra 30 euros.
Mochila de cabina
Es la más vendida, con 11.088 valoraciones, por un motivo claro: cabe de todo. Incluye múltiples compartimentos, tirantes acolchados y respaldo transpirable. Cumple con las medidas de aerolíneas low-cost y su diseño práctico se abre 180 grados como si fuera una maleta.
Ahora con un 5% de descuento.
Caja Smartbox
Francia, Italia, Sicilia… esta experiencia permite visitar Europa con más de 1.300 estancias para elegir. Incluye dos noches con desayuno para dos personas: el plan perfecto para escapar de la rutina y disfrutar de una escapada.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de marzo de 2026.
