20 regalos del Día del Padre para padres deportistas y amantes de la aventura
Unos auriculares inalámbricos, unas zapatillas o un reloj inteligente forman parte de nuestra lista. Te proponemos obsequios para todos los presupuestos
Aunque siempre es un buen momento para celebrar a tu padre, pronto se acerca esa fecha especial para recordarle lo importante que es. Si aún no tienes muy claro cuál será su obsequio, es mejor no dejar esta compra para último momento, ya que te puedes llevar una desagradable sorpresa.
Nosotros ya te hemos hablado de algunos regalos originales para el Día del Padre. Hoy queremos enfocarnos en aquellos hombres amantes del ejercicio, los que no paran en su día a día y tienen una condición física envidiable. Si no sabes muy bien qué detalle puede ser el mejor para ellos, a continuación recopilamos diferentes ideas con las que podrás acertar seguro.
Regalos para el Día del Padre: sorprende a los más deportistas
En nuestra selección podrás encontrar diferentes opciones especialmente pensadas para facilitar la vida de un deportista. Unos auriculares inalámbricos, una chaqueta cortavientos o una pistola de masaje forman parte de las recomendaciones. ¡Revisa toda nuestra lista!
Reloj inteligente Redmi Watch 5
Este será uno de los mejores aliados durante cualquier tipo de entrenamiento. El dispositivo cuenta con un monitor de frecuencia cardiaca, tiene más de 100 modos deportivos y una batería de alto rendimiento.
Linterna frontal recargable
Es bastante cómoda de llevar, posee ocho niveles de iluminación e incluye un práctico cable USB de 50 cm.
Auriculares inalámbricos Soundcore en oferta
Tanto los auriculares como su estuche de carga son muy livianos. Ofrecen un sonido detallado, son resistentes al agua y tienen una muy buena autonomía.
40% de descuento, ahorra 12 euros.
Riñonera para correr o caminar
Posee dos compartimentos: uno principal para guardar el teléfono y otro más pequeño para guardar objetos como las llaves, el dinero o las tarjetas. Está disponible en diferentes colores.
Guantes de gimnasio
Están confeccionados con una silicona antideslizante que ayuda a mejorar el agarre. Además, cuentan con un acolchado de 3 mm de grosor en zonas estratégicas que protege las manos.
Bandas elásticas de musculación
Este kit incluye diferentes piezas: cinco bandas elásticas, dos asas, dos tobilleras, un anclaje para la puerta y una bolsa de transporte.
Colchoneta de ejercicio
Está fabricada con espuma de caucho de alta densidad y tiene un grosor de 10 mm. Sus medidas son 183 x 66 cm e incorpora diferentes líneas en su superficie para ayudar a alinear el cuerpo.
Bolsa de deporte Puma
Es muy espaciosa, ideal para llevar todo lo necesario al gimnasio. Tiene un compartimento principal con cremallera bidireccional y un bolsillo lateral también con cremallera.
Pistola de masaje muscular
¡Es perfecta para la recuperación después del ejercicio! Está equipada con 30 velocidades, una pantalla LCD y 10 cabezales.
Zapatillas de correr Adidas
Este es el calzado que se merece tu padre para sus sesiones de running. Tiene una horma clásica, empeine de cremallera, forro textil y una mediasuela que proporciona una mejor amortiguación.
Mochila de hidratación
Está fabricada con un material resistente, ligero y transpirable. Lo mejor es que cuenta con varios compartimentos en los que se pueden guardar las pertenencias más importantes.
Pack de dos mallas deportivas
Su diseño elástico ofrece máxima libertad de movimiento para realizar cualquier tipo de deporte. Por otra parte, las prendas poseen un bolsillo con cremallera.
Kit de entrenamiento para la casa
Se incluye una rueda para abdominales, dos barras para hacer flexiones, una cuerda de saltar y una alfombrilla.
Chaqueta cortavientos Danish Endurance
Sus materiales de fabricación proporcionan mayor comodidad durante la actividad física. Integra una capucha ajustable y puños elásticos para un mejor ajuste.
Botella de agua térmica
Presenta un diseño ergonómico y cuenta con un aislamiento de doble pared que ayuda a mantener las bebidas frías o calientes por más tiempo.
Sudadera Jack & Jones
La prenda posee un ajuste regular, cuenta con capucha y está confeccionada con una mezcla de algodón y poliéster. Se puede comprar en diferentes tallas y colores.
Camiseta para los amantes del pádel
Es bastante ligera, tiene un corte clásico y unas mangas con doble puntada.
Brazalete deportivo para correr
Su diseño está pensado para ofrecer máxima comodidad. Es compatible con todo tipo de teléfonos hasta de 6,9 pulgadas y su pantalla es táctil.
Auriculares de conducción ósea
Pesan tan solo 29 g y su diadema se adapta perfectamente a la cabeza. Además, su batería tiene una duración de hasta 10 horas con una sola carga.
Gorro Bluetooth con luz LED
Será el accesorio perfecto para que cuando tu padre salga a dar un paseo o cuando se vaya de ruta. El gorro integra una conexión Bluetooth más estable y su luz posee tres niveles de brillo.
Preguntas frecuentes sobre estos regalos para el Día del Padre
¿Cuál es el mejor regalo para papá?
Todo va a depender del tipo de ejercicio que más disfrute o de sus gustos. En nuestra selección tienes diferentes alternativas.
