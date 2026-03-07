Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

20 regalos del Día del Padre para padres deportistas y amantes de la aventura

Unos auriculares inalámbricos, unas zapatillas o un reloj inteligente forman parte de nuestra lista. Te proponemos obsequios para todos los presupuestos

Vista lateral de un hombre maduro haciendo entrenamiento abdominal con su hijo. Maskot (© Getty Images)
Luis Campo Yanguas
Luis Campo Yanguas

Aunque siempre es un buen momento para celebrar a tu padre, pronto se acerca esa fecha especial para recordarle lo importante que es. Si aún no tienes muy claro cuál será su obsequio, es mejor no dejar esta compra para último momento, ya que te puedes llevar una desagradable sorpresa.

Nosotros ya te hemos hablado de algunos regalos originales para el Día del Padre. Hoy queremos enfocarnos en aquellos hombres amantes del ejercicio, los que no paran en su día a día y tienen una condición física envidiable. Si no sabes muy bien qué detalle puede ser el mejor para ellos, a continuación recopilamos diferentes ideas con las que podrás acertar seguro.

Regalos para el Día del Padre: sorprende a los más deportistas

En nuestra selección podrás encontrar diferentes opciones especialmente pensadas para facilitar la vida de un deportista. Unos auriculares inalámbricos, una chaqueta cortavientos o una pistola de masaje forman parte de las recomendaciones. ¡Revisa toda nuestra lista!

Reloj inteligente Redmi Watch 5

Este será uno de los mejores aliados durante cualquier tipo de entrenamiento. El dispositivo cuenta con un monitor de frecuencia cardiaca, tiene más de 100 modos deportivos y una batería de alto rendimiento.

Reloj inteligente Redmi Watch 5.
Compra por 29,39€ en Amazon

Linterna frontal recargable

Es bastante cómoda de llevar, posee ocho niveles de iluminación e incluye un práctico cable USB de 50 cm.

Linterna frontal recargable.
Compra por 11,72€ en Amazon

Auriculares inalámbricos Soundcore en oferta

Tanto los auriculares como su estuche de carga son muy livianos. Ofrecen un sonido detallado, son resistentes al agua y tienen una muy buena autonomía.

40% de descuento, ahorra 12 euros.

Auriculares inalámbricos Soundcore.
Compra por 17,99€ en Amazon

Riñonera para correr o caminar

Posee dos compartimentos: uno principal para guardar el teléfono y otro más pequeño para guardar objetos como las llaves, el dinero o las tarjetas. Está disponible en diferentes colores.

Riñonera para correr o caminar.
Compra por 13,95€ en Amazon

Guantes de gimnasio

Están confeccionados con una silicona antideslizante que ayuda a mejorar el agarre. Además, cuentan con un acolchado de 3 mm de grosor en zonas estratégicas que protege las manos.

Guantes de gimnasio.
Compra por 9,99€ en Amazon

Bandas elásticas de musculación

Este kit incluye diferentes piezas: cinco bandas elásticas, dos asas, dos tobilleras, un anclaje para la puerta y una bolsa de transporte.

Bandas elásticas de musculación.
Compra por 16,95€ en Amazon

Colchoneta de ejercicio

Está fabricada con espuma de caucho de alta densidad y tiene un grosor de 10 mm. Sus medidas son 183 x 66 cm e incorpora diferentes líneas en su superficie para ayudar a alinear el cuerpo.

Colchoneta de ejercicio.
Compra por 29,99€ en Amazon

Bolsa de deporte Puma

Es muy espaciosa, ideal para llevar todo lo necesario al gimnasio. Tiene un compartimento principal con cremallera bidireccional y un bolsillo lateral también con cremallera.

Bolsa de deporte Puma.
Compra por 23€ en Amazon

Pistola de masaje muscular

¡Es perfecta para la recuperación después del ejercicio! Está equipada con 30 velocidades, una pantalla LCD y 10 cabezales.

Pistola de masaje muscular.
Compra por 29,99€ en Amazon

Zapatillas de correr Adidas

Este es el calzado que se merece tu padre para sus sesiones de running. Tiene una horma clásica, empeine de cremallera, forro textil y una mediasuela que proporciona una mejor amortiguación.

Zapatillas de correr Adidas.
Compra por 38,99€ en Amazon

Mochila de hidratación

Está fabricada con un material resistente, ligero y transpirable. Lo mejor es que cuenta con varios compartimentos en los que se pueden guardar las pertenencias más importantes.

Mochila de hidratación.
Compra por 35,99€ en Amazon

Pack de dos mallas deportivas

Su diseño elástico ofrece máxima libertad de movimiento para realizar cualquier tipo de deporte. Por otra parte, las prendas poseen un bolsillo con cremallera.

Dos mallas deportivas para hombre.
Compra por 25,99€ en Amazon

Kit de entrenamiento para la casa

Se incluye una rueda para abdominales, dos barras para hacer flexiones, una cuerda de saltar y una alfombrilla.

Kit de entrenamiento para la casa.
Compra por 29,99€ en Amazon

Chaqueta cortavientos Danish Endurance

Sus materiales de fabricación proporcionan mayor comodidad durante la actividad física. Integra una capucha ajustable y puños elásticos para un mejor ajuste.

Chaqueta cortavientos Danish Endurance.
Compra por 28,95€ en Amazon

Botella de agua térmica

Presenta un diseño ergonómico y cuenta con un aislamiento de doble pared que ayuda a mantener las bebidas frías o calientes por más tiempo.

Botella de agua térmica.
Compra por 13,40€ en Amazon

Sudadera Jack & Jones

La prenda posee un ajuste regular, cuenta con capucha y está confeccionada con una mezcla de algodón y poliéster. Se puede comprar en diferentes tallas y colores.

Sudadera Jack & Jones.
Compra por 22,99€ en Amazon

Camiseta para los amantes del pádel

Es bastante ligera, tiene un corte clásico y unas mangas con doble puntada.

Camiseta para los amantes del pádel.
Compra por 18,99€ en Amazon

Brazalete deportivo para correr

Su diseño está pensado para ofrecer máxima comodidad. Es compatible con todo tipo de teléfonos hasta de 6,9 pulgadas y su pantalla es táctil.

Brazalete deportivo para correr.
Compra por 13,99€ en Amazon

Auriculares de conducción ósea

Pesan tan solo 29 g y su diadema se adapta perfectamente a la cabeza. Además, su batería tiene una duración de hasta 10 horas con una sola carga.

Auriculares de conducción ósea.
Compra por 27,98€ en Amazon

Gorro Bluetooth con luz LED

Será el accesorio perfecto para que cuando tu padre salga a dar un paseo o cuando se vaya de ruta. El gorro integra una conexión Bluetooth más estable y su luz posee tres niveles de brillo.

Gorro Bluetooth con luz LED.
Compra por 13,99€ en Amazon

Preguntas frecuentes sobre estos regalos para el Día del Padre

¿Cuál es el mejor regalo para papá?

Todo va a depender del tipo de ejercicio que más disfrute o de sus gustos. En nuestra selección tienes diferentes alternativas.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 7 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

