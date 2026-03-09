Día del Padre 2026: regalos personalizados pensados para emocionarle
Una selección para que elijas el que más se adapta a él: camiseta, taza, calcetines, llavero, delantal y más
El 19 de marzo es un día muy especial: el día de los padres, cuando ellos son los protagonistas. No hay nada como un regalo original para que se sientan especiales y únicos en este día.
Pero hay veces que es difícil escoger entre tantos regalos para padres si queremos destacar. Por eso hemos hecho una selección de regalos personalizados para que no quepa duda de lo mucho que nos importan y lo mucho que queremos demostrárselo. Estos regalos únicos son la clave para conectar con los padres ese día y arrancarles una sonrisa.
Lámina enmarcada personalizada con texto y fotos
Es perfecta para decorar el hogar y que se acuerde del regalo cada vez que pasa por delante. Incluye el marco y puede colocarse en cualquier rincón de la casa: mesa, estantería... Selecciona las fotos que desees y sorpréndele con este regalo tan especial.
Llavero personalizado con foto y nombre
No solo es un detalle especial: también es práctico, puesto que las llaves son algo que usa en su día a día. Se pueden personalizar ambas caras del llavero: una con una foto y la otra con el nombre.
Navaja personalizada grabada con nombre
Puedes personalizar el grabado láser con el nombre, la fecha y el mensaje que quieras. Es un regalo artesanal y único, perfecto para padres amantes del campo.
Calcetines personalizados con caras
Estos calcetines son de tejido cómodo y resistente, pero eso no es lo mejor: resultan de lo más graciosos. Puedes elegir las caras de los miembros de la familia para hacer un diseño divertido que, sin duda, le arrancará una carcajada.
Delantal personalizado
Los padres cocinitas merecen trabajar con un delantal que lleve su nombre. Es ideal para la cocina de casa, pero también es muy buena opción para aquellos padres a los que les gusta hacer barbacoas, en especial si puede lucir su nuevo delantal delante de familiares y amigos.
Taza de cerámica personalizada con fotos
¿Quieres que tu padre piense en ti desde primera hora de la mañana, a la hora del café? Entonces regálale una taza con tus fotos favoritas de la familia. Seguro que así empezará el día con buen pie.
Camiseta personalizada con fotos y texto
Lo bueno de las camisetas es que son un regalo universal que gusta a todo el mundo. No pueden fallar. En esta camiseta puedes personalizar las fotos, el nombre, la fecha y el texto.
Puzle personalizado de bloques
Si además de hacerle un regalo especial quieres pasar tiempo de calidad con él, este puzle es la opción perfecta. Puedes elegir las fotos y el texto que quieras; ¡dale una sorpresa y que vaya descubriendo lo que has seleccionado, no se lo digas!
Calzoncillos personalizados
También hay opciones para los padres más divertidos (o quizá si quieres tener la excusa de hacer que se sonroje). Estos calzoncillos son una apuesta segura si queremos echarnos unas risas.
Jarra de cerveza personalizada
Para los padres más cerveceros, tienes esta muy buena opción. Puedes grabar su nombre en el vidrio, o, si lo prefieres, un mensaje único. Es apta para lavavajillas y tiene un capacidad de 50cl.
Manta personalizada con fotos
Esta manta de franela de alta calidad es ideal para épocas de frío (o, incluso, para decorar). Puedes elegir el tamaño de la manta y el diseño en el que quieres colocar las fotos.
Lámpara personalizada con base de madera
Esta lámpara de noche iluminará su habitación y le hará recordar los buenos momentos de las fotos que decidas poner en ella. Es un regalo cálido tanto material como sentimentalmente.
Preguntas frecuentes sobre regalos personalizados para el Día del Padre
¿Cuál es le mejor regalo?
Realmente no hay uno que sea mejor que los demás: todos son únicos. Para escoger uno, piensa en los gustos de tu padre y cuál es el que más podría gustarle.
¿Los regalos personalizados realmente son especiales?
Sí, son especiales por un motivo principal, y es que requieren que emplees tiempo y dedicación para adaptarlo a tu padre en específico. Aunque todos los regalos se aprecian, los personalizados demuestran que quieres regalar algo extraordinario y único para esa persona.
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de marzo de 2026.
Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.