Badalona homenajea a las cuatro personas sin hogar fallecidas y denuncia el olvido de Albiol

Cuatro siluetas pintadas en el suelo, cuatro pares de zapatos, unas mantas, velas y flores blancas. Badalona ha rendido homenaje este lunes por la tarde a las cuatro personas sin hogar que, en los últimos dos meses, han muerto en sus calles. En un acto de recuerdo, pero también de reivindicación, un centenar de personas convocadas por la plataforma Badalona Acull ha exigido al Gobierno de Xavier Garcia Albiol (PP) la reapertura del albergue municipal de emergencia (Can Bofí Vell) que cerró en la primavera de 2024, y que ha dejado a la ciudad virtualmente sin ningún servicio que ofrecer a las personas que viven al raso.

“Cada personas tenía una historia, un nombre, una vida que merecía dignidad (...) Algunas quizá caminaron por las mismas calles sin imaginar que acabarían viviendo al raso”, ha afirmado, en la lectura de un breve manifiesto, el actor Lluís Marco frente a las pizarras en las que se ha anotado el nombre de los fallecidos, junto a las siluetas dibujadas con tiza blanca y un lema tajante: “Vivir en la calle mata”: Raúl, 6 de enero; Luis, 24 de febrero; (sin nombre), 3 de marzo; y Jordi, 4 de marzo. De esas vidas poco ha trascendido salvo en el último caso: Jordi Fibla, heredero de una saga centenarias de Badalona muy arraigada en el centro de Badalona, que por diversas circunstancias acabó durmiendo en un parque público donde falleció.

Concentración en Badalona para protestar por las últimas muertes de personas. Gianluca Battista GIANLUCA BATTISTA

Marco ha reprochado que los servicios sociales de Badalona son “insuficientes e inexistentes” y se ha preguntado si “el gobierno municipal hace todo lo que hace falta para disponer de recursos asistenciales” con los que “proteger a las personas vulnerables”. Al acto, en el que ha habido un minuto de silencio y ha sonado El cant dels ocells, han asistido diversos representantes municipales de los partidos de izquierdas, pero nadie del gobierno municipal.

La plataforma Badalona Acull ha reprochado la falta de reconocimiento institucional a las cuatro personas fallecidas. “Echamos de menos que el duelo no haya sido expresado públicamente por parte del ayuntamiento”, ha reprochado Marco ante el centenar de personas que lo escuchaban; algunas sostenían en sus manos pancartas con el lema “Albiol prou”.