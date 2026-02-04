Ir al contenido
ESTILO DE VIDA

5 ideas atrevidas para un San Valentín diferente y nada rutinario

Una guía de ideas picantes para sorprender a tu pareja el próximo 14 de febrero

Artículo de EL PAÍS Escaparate sobre regalos picantes para San Valentín en 2026.
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
La cuenta atrás para San Valentín ha dado el pistoletazo de salida y desde EL PAÍS Escaparate, hemos compartido listas de regalos para todos los gustos: personalizados, para hombre, para mujer, originales, experiencias para dos e incluso opciones según tu presupuesto y detalles económicos. Faltaba una categoría con un toque más atrevido en la fecha más amorosa del año: los regalos eróticos.

Aquí está la selección de cinco ideas de regalo picantes para el Día de los Enamorados, desde juegos de mesa diseñados para fortalecer la conexión hasta juguetes que exploran nuevas dimensiones del placer. ¿El objetivo? Romper la rutina y descubrir nuevas experiencias juntos:

Juego de cartas

Diseñado para crear una conexión más profunda a través de retos, desafíos y preguntas. Incluye 50 cartas, tres comodines que dan ventajas durante el juego, dos cartas personalizables para dejarse llevar por la imaginación y un dado que añade el azar a cada partida.

Estos regalos picantes son perfectos para San Valentín en 2026.
COMPRA POR 19,99€ EN AMAZON

Gel dos en uno, de Control

Con base acuosa, se trata de un gel con aroma a frutas tropicales y compatible con preservativos y juguetes de silicona. Está dermatológicamente testado, tiene acción hidratante y deja un toque sedoso. Además, es un absoluto éxito de ventas con más de 3.600 valoraciones.

45% de descuento, ahorra 4,48 euros.

Cuáles son los mejores regalos eróticos para San Valentín 2025.
COMPRA POR 5,52€ EN AMAZON

Masajeador para parejas Tiani 3, de LELO

LELO ofrece diferentes juguetes eróticos a distancia y este masajeador flexible está diseñado para proporcionar una estimulación doble tanto a él como a ella. Su control remoto con tecnología SenseMotion permite cambiar la intensidad con un simple movimiento de muñeca. Un lujo para quienes buscan innovación en la intimidad.

28% de descuento, ahorra 47,32 euros.

Cuáles son los mejores regalos eróticos para San Valentín 2025.
COMPRA POR 135,20€ EN LELO

Pack de condones surtidos, de Control

Pack de preservativos surtidos de la marca Control que incluye: Nature, Finissimo Senso, Finissimo Ultrafeel, Finissimo Original, Ice Feel, Chocolate y Nature 2 en 1. Una combinación para experimentar diferentes sensaciones, sabores y texturas, con la garantía de calidad de la marca.

Estos regalos picantes son perfectos para San Valentín en 2026.
COMPRA POR 39,94€ EN AMAZON

Vela de masaje perfumada, de LELO

Esta vela de masaje transforma su cera en un aceite cálido y sedoso, perfecto para crear un ambiente relajante junto con un masaje lujoso. Su fórmula completamente natural combina manteca de karité y aceite de hueso de albaricoque. Está disponible en tres aromas: vainilla y crema de cacao, pera blanca y cedro, y pimienta negra con granada.

Estos regalos picantes son perfectos para San Valentín en 2026.
COMPRA POR 34,90€ EN LELO

Preguntas frecuentes sobre los regalos eróticos para San Valentín

¿Es un buen regalo para cualquier pareja?

Depende del nivel de confianza y del tipo de relación. Si tu pareja es más tímida, puedes optar por juegos más suaves como las cartas. Si sois más atrevidos, un juguete como el Tiani 3 de LELO puede ser un acierto total.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 4 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

