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FOTOGRAFÍA

Empatía, ironía y leyenda: la fotografía de Elliott Erwitt

Fue uno de los grandes de la fotografía de la segunda mitad del siglo XX. Ahora se publica un libro con la obra en color de este genio del blanco y negro

----PIEDEFOTO---- Showgirls, en Las Vegas en 1957.Elliot Erwitt (Cedida por la editorial teNeues)
Toni García
Toni García
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Elliott Erwitt nació en París en 1928, pero siendo niño se mudó a Italia y, de allí, cuando tenía 10 años, a Estados Unidos, donde nació su amor por la fotografía. La editorial TeNeues publica ahora Elliott Erwitt’s Kolor, volumen que recopila lo mejor de la obra en color de un artista que siempre se caracterizó por su amor hacia el blanco y negro.

El francés, uno de los primeros miembros de la legendaria agencia Magnum (a la que accedió por invitación de otro icono de la profesión, Robert Capa), estudió fotografía en Los Ángeles y en 1950 fue reclutado por el ejército, para el que trabajó como camarógrafo hasta 1953, cuando volvió a la vida civil y arrancó su carrera como freelance. Pronto sedujo a los titanes del papel, y revistas como Look y Life se convirtieron en su casa.

Elliott Erwitt’s Kolor abarca más de 70 años de amor a la fotografía. Para cuya selección los responsables llegaron a examinar cerca de medio millón de diapositivas para completar las más de 300 páginas de un tomo lleno de humor, una habilidad casi quirúrgica para disparar en el momento oportuno y un mapamundi de rostros y paisajes que va desde Venecia hasta Las Vegas, pasando por el desierto de Nevada, Cuba, París o la Casa Blanca.

Este volumen de TeNeues permite al lector asomarse al universo de un hombre que tocó con sumo cuidado cada palo de su profesión y cuya obra se expone en museos como el Met de Nueva York o el International Photography Hall of Fame de St. Louis, y, además, hacerlo a todo color, como pocas veces se ha visto antes: un lujo (casi) a la altura de su autor.

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