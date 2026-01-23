Entrevista con Iñaki Urdangarin, este domingo en ‘El País Semanal’

Una conversación con la periodista Natalia Junquera que explora un pasado de luces y sobras: fue deportista olímpico, se casó con la infanta Cristina y terminó en prisión tras ser condenado por el ‘caso Nóos’

El día de su boda con Cristina de Borbón, 200.000 personas salieron a las calles de Barcelona para aplaudirlos. Quince años después, en 2012, cuando Iñaki Urdangarin bajó la denominada “cuesta de la vergüenza” hasta los juzgados de Palma para declarar como imputado en el llamado caso Nóos, dos centenares de personas lo esperaban con abucheos. El medallista olímpico, padre de familia numerosa y yerno perfecto había hecho un viaje del olimpo al infierno. Condenado a cinco años de prisión por corrupción, malversación, fraude y delitos fiscales, en 2024 saldó sus cuentas con la justicia. A punto de publicar su libro Todo lo vivido, relata a El País Semanal su paso por la cárcel y responde a las preguntas que no había contestado hasta ahora. “He aprendido a no gustar”, asegura. “Pero su tono y sus gestos durante una larga entrevista y sesión fotográfica en Barcelona desprenden, sobre todo, sus ganas de agradar; de presentarse como un hombre nuevo”, relata Natalia Junquera, la periodista que realizó la entrevista con Urdangarin. Con fotografía de Jacobo Medrano, es el tema principal de El País Semanal este domingo 25 de enero.

Además, en la misma revista, conversamos con Megan Jones Bell, experta en la relación entre salud mental y tecnología y actual directora del departamento de Consumo y Salud Mental de Google. Hablamos de creatividad con Raül Refree, compositor, intérprete y productor musical, que ha influido en las carreras de artistas como Sílvia Pérez Cruz, Rocío Márquez, Niño de Elche o Rosalía. Y exploramos la reinvención del bufé libre, con restaurantes que apuestan por nuevos formatos y cocinas.

