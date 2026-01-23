Ir al contenido
_
_
_
_
EPS
El País Semanal

Entrevista con Iñaki Urdangarin, este domingo en ‘El País Semanal’

Una conversación con la periodista Natalia Junquera que explora un pasado de luces y sobras: fue deportista olímpico, se casó con la infanta Cristina y terminó en prisión tras ser condenado por el ‘caso Nóos’

El País Semanal
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El día de su boda con Cristina de Borbón, 200.000 personas salieron a las calles de Barcelona para aplaudirlos. Quince años después, en 2012, cuando Iñaki Urdangarin bajó la denominada “cuesta de la vergüenza” hasta los juzgados de Palma para declarar como imputado en el llamado caso Nóos, dos centenares de personas lo esperaban con abucheos. El medallista olímpico, padre de familia numerosa y yerno perfecto había hecho un viaje del olimpo al infierno. Condenado a cinco años de prisión por corrupción, malversación, fraude y delitos fiscales, en 2024 saldó sus cuentas con la justicia. A punto de publicar su libro Todo lo vivido, relata a El País Semanal su paso por la cárcel y responde a las preguntas que no había contestado hasta ahora. “He aprendido a no gustar”, asegura. “Pero su tono y sus gestos durante una larga entrevista y sesión fotográfica en Barcelona desprenden, sobre todo, sus ganas de agradar; de presentarse como un hombre nuevo”, relata Natalia Junquera, la periodista que realizó la entrevista con Urdangarin. Con fotografía de Jacobo Medrano, es el tema principal de El País Semanal este domingo 25 de enero.

Además, en la misma revista, conversamos con Megan Jones Bell, experta en la relación entre salud mental y tecnología y actual directora del departamento de Consumo y Salud Mental de Google. Hablamos de creatividad con Raül Refree, compositor, intérprete y productor musical, que ha influido en las carreras de artistas como Sílvia Pérez Cruz, Rocío Márquez, Niño de Elche o Rosalía. Y exploramos la reinvención del bufé libre, con restaurantes que apuestan por nuevos formatos y cocinas.

El País Semanal, cada domingo con EL PAÍS. Grandes historias, personajes y tendencias.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_