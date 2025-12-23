Acuicultura: un sector imprescindible que busca el equilibrio entre la alimentación y el cuidado del entorno

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad de hoy es procurar alimentos de manera sostenible a una población mundial que se proyecta que, para el año 2030, alcanzará los 8.500 millones de personas. Conseguir maneras de obtener alimento para todos sin tensionar los recursos naturales es la clave que busca un sector como el de la acuicultura. Si tenemos en cuenta que el 70% del planeta está cubierto de agua, pero la mayor parte de los alimentos se producen en tierra firme, las posibilidades que ofrecen los productos acuáticos para satisfacer esa demanda son evidentes. Sin embargo, para conseguirlo la pesca convencional no es suficiente. Ahí es donde una práctica milenaria como la acuicultura entra en escena, sofisticando sus procesos para convertirse en un sector moderno y responsable.

Entendida como la cría de peces y otras especies acuáticas para su consumo, la acuicultura ha existido de una manera u otra desde hace milenios. Vestigios romanos como los de Baños de la Reina en El Campello, Alicante, son testigos de estas prácticas. En las últimas décadas, se han ido incorporando innovaciones a esta actividad con un doble objetivo acorde con las necesidades actuales: obtener alimentos indispensables en la dieta como el pescado y hacerlo de forma controlada y sostenible, preservando los recursos naturales. En la actualidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indica que, desde 2022 la acuicultura aporta más pescado que la pesca extractiva.

Acuicultura española, a la cabeza de Europa

España, con sus casi 8.000 kilómetros de costa, 8 grandes ríos, más de 5.000 instalaciones acuícolas distribuidas por todo el territorio y la mayor comunidad científicad e Europa dedicada a la acuicultura, es un país en el que se ha convertido en una actividad fundamental, que no solo genera alimento sino también prosperidad. Los productos de mares y ríos, además, como fuente de proteínas de alta calidad biológica y ácidos grasos saludables, han sido un alimento insustituible de la dieta mediterránea de muchas generaciones de españoles. Estas características, sumadas a un sector comprometido con la innovación y el desarrollo, han propiciado que la acuicultura española se sitúe en el primer puesto de la producción dentro de la Unión Europea, generando el 24,6% del volumen total de la cosecha de la Unión en 2024.

Gracias al desarrollo que ha alcanzado el sector acuícola en nuestro país, todos los españoles podemos seguir disfrutando de este superalimento, nutritivo, saludable y delicioso, que es el pescado, tal como lo han hecho tantas generaciones antes de la nuestra. Y lo que es aún mejor, la acuicultura española tiene la capacidad técnica y tecnológica para asegurar que las próximas generaciones puedan seguir haciéndolo. Legando a nuestros hijos y nietos, no solo una dieta saludable, rica y variada, sino también unos recursos naturales que cada generación debería tener la obligación de proteger y preservar para la siguiente.

En fechas como estas, en las que todos queremos traer algo del mar y de los ríos a nuestras mesas de celebración y encuentro, es una suerte saber que podemos contar con la acuicultura. Es una suerte saber que ese rodaballo, esa lubina, ese atún o esa trucha arcoíris, se ha cultivado en España de forma responsable y sostenible, y que hay, y habrá, gracias a la acuicultura, suficiente pescado para todos.