Ir al contenido
_
_
_
_
EPS
El Tercer Acto de Luis Tosar
TERCER ACTO

Luis Tosar: “La paternidad hace que todo lo que te preocupaba y tenía que ver contigo pase a un segundo plano”

En el noveno episodio de esta temporada de ‘Tercer acto’, el actor conversa con Fernando Navarro sobre el cine, la vida en familia o convertirse en referente

Fernando NavarroÁlvaro de la Rúa
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Pilar Castro: “Con esta exposición en redes sociales, si cometes un error eres un meme”

Fernando Navarro / Álvaro de la Rúa

María Barranco: “Con estas niñas que reivindican ser amas de casa se me abren las carnes”

Fernando Navarro / Álvaro de la Rúa

Archivado En

_

Lo más visto

  1. El Supremo condena a ‘Okdiario’ y a Eduardo Inda por intromisión en el honor de Iglesias al acusarle de cobrar de Venezuela
  2. Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado
  3. Irene Escolar: “Si la gente se droga es porque encuentra en ello una anestesia que necesita. Negarlo es absurdo”
  4. Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: “Hoy rompo este silencio tan doloroso”
  5. “No podemos hacer nada”: la IA permite copiar en exámenes de universidad con una facilidad nunca vista
_
_