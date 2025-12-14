Una pausa compartida

Un agente de la Policía Armada mira a algunos de los estudiantes no admitidos en las facultades de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, que se encadenaron a los bancos de la Gran Vía.

Observo esta foto en el periódico como el que regresa a una esquina de la memoria: un guardia de la época (años setenta) se lleva los dedos a la boca en lo que parece una expresión de duda. No es probable que se trate de una duda laboral. Parece más bien una vacilación doméstica, de carácter íntimo, como si se preguntara cómo llamar la atención de esos jóvenes que ni lo miran. Porque ellos —los del atuendo más o menos hippy— están a otra cosa. Encadenados al banco en el que se apoyan, posan sin proponérselo. Uno, al reparar en la cámara, exhibe el gesto de la paz con los dedos en uve. Ignoran al agente como ignoran al furgón aparcado a sus espaldas. Los tiempos estaban cambiando (Bob Dylan dixit).

Me pregunto qué habrá sido del policía que dudaba (si es cierto que dudaba). ¿Lo ascendieron, lo expulsaron, se recicló, se jubiló anticipadamente? ¿Aprendió a convivir con aquella duda semejante a la de quien acaba de advertir que el mundo se mueve sin pedirnos permiso? Quizá ahora riega los geranios de la terraza o espera a los nietos preparando un arroz con pollo.

En cuanto a los jóvenes, ¿siguen siendo jóvenes en algún lugar? ¿Se reconocen hoy en esa imagen? Es posible que uno de ellos venda seguros, que otro haya dejado crecer una barriga idónea para las sobremesas de Navidad, y que el de los dedos en uve guarde la instantánea en una caja de zapatos sin saber que alguien, aquí, todavía intenta descifrar su desafío. La fotografía no responde. Solo dice que todos fueron reales un instante y que ahora viven en esa pausa compartida, en esa duda suspendida en el aire.