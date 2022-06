1

Las gafas de espumillón celebran la vida.



Inspirada en las portadas de grandes revistas de moda y la rica historia cul¬tural de su propia herencia keniana, Thandiwe Muriu busca resaltar la be¬lleza natural de las mujeres a las que retrata. Fotografiándolas envueltas en coloridas telas que recuerdan a los es¬tampados tradicionales de distintos países y culturas africanos, consigue unos efectos hipnóticos. Las imágenes de su serie Camo (abreviatura de camuflaje) crean una ilusión óptica en la que la persona de la fotografía casi desaparece, pero es imposible ignorarla. Muriu pasa horas en las tiendas de Nairobi examinando montones de telas importadas de todo el continente. Busca ese efecto psico¬délico que hace que las telas parezcan vivas. El resultado es reconociblemente africano, pero no necesariamente se trata de diseños tradicionales. “Estamos en esta nueva África, esta nueva generación, donde amamos nues¬tros estampados, pero no los usamos de la manera tradicional”. Las telas, los peinados y las gafas hechas con materiales reciclados son una celebración de la cultura y originali¬dad de Muriu. Pero también hay una crítica. “Mi experiencia como fotógrafa comercial fue darme cuenta de que muy rápidamente, debido al contexto cultural, puedo ser des¬pedida y desaparecer. Iba al set y la gente hablaba con mi asistente, que era hombre, asumiendo que él era el fotógrafo y no yo”, revela, y añade: “Tuve que aprender a ser valiente y decir: ‘Hola, estoy a cargo”.