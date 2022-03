1

Una bandada de grullas sobrevuela la laguna de Gallocanta (Aragón) en una mañana de niebla. Febrero de 2020.



Carlos Pérez Naval le regalaron su primera cámara con cuatro años. Era una compacta con forma de champiñón. “Con ella me agachaba y fotografiaba plantas, insectos, lo que pillara”. Seguía el ejemplo de su padre, Rodrigo, aficionado a la fotografía y, como su madre, Eva, profesor de secundaria. Ellos cultivaron en Carlos el gusto por la naturaleza, y su pueblo, Calamocha (provincia de Teruel), rodeado de campo, fue un lugar idóneo para que creciese saliendo a dar paseos con sus sucesivas cámaras, cada vez menos parecidas a un humilde champiñón. En 2012 ganaba su primer premio, categoría escolar primaria del concurso de fotografía de Villarquemado. En 2013 recibía cuatro distinciones, incluido un primer premio en Francia. En 2014, con nueve años, se convertía en el ganador más joven del prestigioso Young Wildlife Photographer of the Year.