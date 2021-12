2

Mi hijo y una mosca. Portugal, verano de 2018.



Hasta el otoño de 2017 yo apenas prestaba atención a otros asuntos que no fueran humanos. “Vivía”, en palabras de la escritora Kyo Maclear, “en un estado de antropomorfismo imperdonable”. Entonces me propuse hacer al¬gunos reportajes sobre naturaleza. Con ellos me inicié en la visión de un universo salvaje y doméstico, natural y cultural, científico y poético, diminuto e inabarcable, que además de brindarme horizontes fotográficos insólitos, me reveló la exis¬tencia de una tradición literaria naturalista.