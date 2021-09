8

Laurie, con solo 19 años, es el hilo de esperanza al que se agarran en la sala de maternidad del Hospital Inmaculada Concepción en Los Cayos. Durante el seísmo, un muro de su casa se le vino encima y golpeó su vientre a tan solo unos días de dar a luz. "Estaba aterrorizada, pensaba que había perdido a mi bebé porque tenía unos dolores terribles en el abdomen. Dos días después del terremoto fui a pedir ayuda a la matrona de nuestro barrio. Tenía náuseas y un malestar insoportable. Gracias a Dios ella me calmó con remedios naturales. A los pocos días empecé con las contracciones, me fui a la carretera para pedir a alguien que me llevara al hospital lo antes posible. Un vecino me subió a la parte trasera de su camioneta y llegué hoy a las siete de la mañana al hospital. A las 8 ya había dado a luz. Es un milagro". Laurie no ha tenido tiempo de decidir el nombre de su bebé. Cuenta que lo hará de vuelta en su casa. Una casa que ya no existe.