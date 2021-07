El restaurante Can Gat y el pescador Toni Quintals

El restaurante y el pescador

Al norte de Ibiza, en la Cala de Sant Vicent las mesas de Can Gat se distribuyen a pocos metros del agua. Apenas habíamos decidido el menú, Pedro Guash, uno de los propietarios, nos comentó que nuestro bullit de peix y el arroz a banda contendrían rodajas de rotja (cabracho), de gallo (Pez San Pedro), de silvia (pez limón) y de mero.

Bullit de peix en el restaurante Can Gat. J.C. CAPEL

¿Quién os suministra estos pescados, le pregunté…?

Poco antes de que concluyéramos el almuerzo se sentó en nuestra mesa el risueño Toni Quintals, pescador artesanal, proveedor de Can Gat con quien estábamos citados.

¿Cuántos años llevas en el oficio?

“Los Quintals somos una familia de pescadores, tres generaciones faenando con el mismo llaut. Mi abuelo, todavía vivo, ha cumplido 102 años, además de mi padre y yo. Y ahora mi hijo, que también será pescador. Hasta los 100 años mi abuelo se embarcaba, pura pasión por el mar”.

Arroz a banda en Can Gat. J.C. CAPEL

¿Os andan fastidiando el oficio?

“Cada día nos imponen mas restricciones. Mi abuelo y mi padre pescaban con libertad y se autorregulaban. Capturaban las especies por temporadas y dejaban recuperar las pesquerías. Los artesanos lo hacemos de manera natural.”

¿A quiénes afectan más las restricciones?

“A la pesca artesanal, sobre todo. Los grandes sufren con otras cuestiones como las paradas biológicas”.

Cala Sant Vicent en Ibiza. J.C. CAPEL

¿De qué artes te sirves?

“Aparte del palangrillo, de artes fijas con las que reconducimos los pescados hasta un copo donde aletean a 20 metros de profundidad. Desciendo, veo las capturas, subo y vendo las piezas por teléfono todavía vivas. Normalmente 5 o 6 que me compran enseguida. Sacrifico los peces y abro la red para liberar al resto, pescados que no tienen mercado. No conozco una pesca más selectiva que la nuestra”.

¿Qué consideras pesca no selectiva?

“La que tú no eliges, la que genera tantos descartes como la de arrastre”.

¿Pescas por encargo?

“Por supuesto. Hasta el punto de que si intuyo que no hay compradores no salgo a faenar. En invierno con la hostelería de la isla a medio gas no calamos los artes fijos. Si entrasen contingentes abundantes se desplomarían los precios y contribuiríamos a agotar el caladero”.

La familia de pescadores Quintals

Vivero de langostas ibicencas en el restaurante Can Gat. J.C. CAPEL

¿Hay suficientes pescadores en Ibiza para abastecer la demanda de la isla?

“En absoluto, pero, aunque fuésemos 5 veces más tampoco lo seríamos. En 15 días Ibiza pasa del 0 al 100. Fatal para cualquier negocio, incluidos los restaurantes. De hecho, numerosos pescadores paran en invierno”.

¿Cómo ves la pesca en Ibiza y en Baleares?

“Si en el futuro se controla la venta furtiva los profesionales podremos sobrevivir. Hay maneras de hacerlo, pero quienes deben y pueden hacen la vista gorda. En Ibiza nos conocemos todos. Los profesionales queremos que haya controles, empezando por mí. Si me dicen que solo puedo pescar con un palangre de 300 anzuelos es posible que no saque el jornal. Este año tal vez no, pero dentro de poco se regenerará y seguro que sí. Nos jugamos el sustento”.

¿Quiénes están detrás de las ventas furtivas?

“No todos los pescadores deportivos son malos. Ni todos los profesionales lo hacemos bien. Yo el primero. Lo único evidente es que llevo toda la vida pagando impuestos mientras que los pescadores deportivos no pagan nada. Algunos se comen sus propias capturas o las regalan. Lo que no se debe permitir es que las vendan de forma clandestina y conviertan su actividad en un modo de vida. Por culpa de unos pocos se ha jodido el mercado. Hay restaurantes que les compran y el circuito se ha trastocado. ¿Para qué van a convertirse en profesionales si viven de la pesca sin que nadie les controle?”

¿La hostelería condiciona vuestra actividad?

“El mercado se ha vuelto muy señorito y rehúsa determinados pescados. Los comensales rechazan un bullit de peix elaborado con serranos, mólleras y otras especies mal llamadas pobres. Solo quieren rotjas, gallos, dentones, pargos y meros. No saben lo que se pierden y el daño que se hace a la sostenibilidad del mar. El congrio aquí no se cotiza. Ni la morena, que Ángel León ha puesto de moda en la Península. Cuando entra un congrio lo suelto aun vivo. Resulta curioso que en la memoria tradicional de los ibicencos permanezcan los sabores de pescados que los restaurantes rechazan”.

¿Y los atunes rojos?

“Se están convirtiendo en una plaga, una especie depredadora que lo devora todo. Tengo amigos que cuando los sueltan vivos en la cubierta de los barcos escupen pequeñas rotjas o gallos. Nosotros no podemos pescarlos, nunca hemos tenido licencia. Necesitaría que alguien me la pasara. Cada temporada entran atunes en mis redes que no puedo vender. Si me sorprenden con uno estaría sujeto a sanción penal. Prefiero transportar cocaína que atún. Los pesco por accidente. Atraviesan las redes, las rompen y mueren. Y me encuentro con 1000 euros tirados”.

¿Y la pesca de arrastre?

“Es brutal. Genera descartes de morralla, rotjas y gallos pequeños que un año después llegarían a un kilo. El sistema esquilma. Y me cuesta decirlo porque tengo amigos que van al arrastre. La Unión Europea está en contra, la quiere regular y la Cofradía de Pescadores de Ibiza anda preocupada. No me sorprende. Años atrás faenábamos en zonas donde había piedras que han desaparecido de tanto pasar y rastrillar. Es insostenible y mala para el mar. Captura peces de forma indiscriminada y destruye sus hábitats. Nunca he estado en una barca de arrastre, pero las veo pasar con bandadas de gaviotas detrás. Por algo será. Dos tíos desde la cubierta volcando paladas de peces muertos un día tras otro. En Ibiza cada vez hay menos arrastre porque no pueden aguantar, les aprietan por todos lados. Será positivo y los pescados se reproducirán. Seré el primero en ayudar a los pescadores de arrastre a que encuentren una salida”.

¿Quedan langostas en Ibiza?

“Quedan porque se han respetado y los furtivos aficionados no han encontrado la manera de capturarlas. De lo contrario no quedaría ni una”.

¿Dónde fondeas el llaut?

“A 50 metros de la playa. Mi vida siempre ha dependido del mar. Me levanto, miro el horizonte y me pregunto: ¿salgo o no salgo? Dos segundos para decidir. Te confieso que me mareo. Veo el movimiento del agua, pienso en embarcarme y ya me he mareado. No me gusta faenar en solitario, siento demasiado respeto por el mar”.

Xicu Cardona secretario de la Cofradía de Pescadores de Eivissa.

La víspera de nuestra visita a Can Gat habíamos intercambiado puntos de vista con Xicu Cardona secretario de la Cofradía de Pescadores de Ibiza en un rincón de Capuchino Gran Café. Esta vez en compañía de la periodista Silvia Castillo

¿Qué opinas del arrastre?

“Es nuestro principal problema. Desde hace años Europa nos da caña a mansalva, cada vez más. La última normativa dispone que entre 2020 a 2025 las embarcaciones de arrastre deberán reducir su actividad en un 40%. Algunas de las nuestras faenaban 200 días al año para ser rentables, si se reduce su actividad a 150 días cerrarán”.

¿Qué aporta el arrastre a la isla?

“Resulta fundamental para mantener el mercado. En Ibiza hay muchas embarcaciones de artes menores como los llaut que en invierno paran por mal tiempo. El mercado lo aseguran las de arrastre. Además, sostienen las estructuras de las Cofradías y nos proporcionan estabilidad. Si desaparecen será complicado mantenernos”.

El arrastre no es sostenible

“Nadie discute que es perjudicial para los fondos marinos y que en determinadas zonas del Mediterráneo español, en Italia y Grecia está sobredimensionado. Se impone hacer ajustes. Sin embargo, creemos que en Ibiza y Formentera hemos conseguido un punto de equilibrio y la pesca de arrastre es sostenible. Si tuviéramos 40 embarcaciones no lo sería, pero solo disponemos de 6 de las cuales 4 en Ibiza.

Tenéis todo en contra

“Las normativas son genéricas para el conjunto del Mediterráneo. Desde Bruselas es muy fácil repartir café para todos, pero nuestro caso es singular. Nuestras flotas no están sobredimensionadas. Eso es lo que intentamos defender. En Baleares solo hay 35 embarcaciones de arrastre”.

¿Y en comparación con las italianas de Sicilia y Córcega?

"En el Adriático utilizan redes muy finas que han generado desplomes en los bancos de salmonetes, merluzas y gambas rojas. Al parecer hay especies que se encuentran en un nivel crítico y la normativa nos impone a todos las mismas restricciones. Es evidente que Europa se quiere cargar el arrastre y busca la manera de conseguirlo. En Ibiza y Formentera no tenemos problemas con los stocks. Nosotros ya nos hemos impuesto nuestras propias restricciones: un mes de veda al año y reducción de la flota. Los pescadores de Ibiza han sido pioneros en muchas cosas: las etiquetas Peix Nostrum, la limitación de las capturas en las reservas marinas, aparte de no pocas investigaciones".

¿Qué sucede con el atún?

“Los que determinan la cuantía de las capturas no son los gobiernos sino empresas y organizaciones intergubernamentales. Para la flota de artes menores de Baleares el cupo asignado es mínimo, 60 toneladas, nada. Estoy seguro de que esas 25 embarcaciones que llegaron de Francia hace dos semanas en un solo lance capturaron la totalidad de nuestro cupo durante un año. Solicitamos que se nos amplíe para las embarcaciones artesanales y que nos permitan instalar almadrabas pequeñas que desde tiempos históricos siempre han existido en nuestro litoral. La almadraba es muy sostenible."

¿Hay un mercado ilegal?

"Diría que no consentido. En todos los restaurantes de Ibiza deberían ofrecer atún capturado por los pescadores artesanales de la isla respetando las vedas y los cupos. Nos quejamos de que va a convertirse en una plaga. Los bancos de calamares y salmonetes disminuyen porque los atunes son depredadores. Hasta entran en los puertos a comer, lo nunca visto. Hay una sobrepoblación de atún. Sin embargo, no nos lo dejan pescar y se los están llevando empresas que según las normas del ICCAT están súper manipuladas. Nos toman por tontos”.

¿Cómo está la comercialización de los pescados?

“ La pesca comparte inquietudes con la agricultura. Se está dejando que desaparezca el pescador artesanal de proximidad el que proporciona el producto fresco de cercanía en beneficio de productos que llegan de cualquier parte del mundo, China, Sudamérica y Canadá. Es la gran mentira de la sostenibilidad. No es un problema de España sino de Europa atenazada por los lobbies que toman decisiones. No hay mejor ejemplo que nuestra langosta, finísima, que sin embargo nos cuesta comercializarla a pesar de que mantenemos su precio fijo a 60 euros durante todo el año. En julio y agosto sube la demanda, pero en mayo y junio, en plena temporada, resulta difícil. ¿Sabes el motivo? Las langostas de Marruecos que entran a discreción. Por otro lado, los restaurantes de la isla no apoyan a nuestros pescadores. Igual nos compran unas cuantas para introducirlas en sus viveros y lucir las etiquetas Peix Nostrun. Presumen de las langostas de la isla, pero enchufan otras de cualquier procedencia. Hace poco vi un restaurante que anunciaba langosta de Ibiza y era del Caribe que es otra especie. Eso sí, mola decir que son de la isla, aunque no lo sean”.

Era el detonante que necesitaba la periodista Silvia Castillo para intervenir: “Los pescadores artesanales están indefensos no cuentan con nadie que los defienda. Se nos olvida a su vez la pesca submarina no regulada y furtiva que juega en contra de la artesanal. Los restaurantes de Ibiza viven de la pesca submarina y no apoyan a los pescadores. La única solución es que declaren a la pesca artesanal actividad en vías de extinción.

El pescador Toni Quintals con Ángels Marí y Pedro Guash, propietarios de Can Gat. J.C. CAPEL

Restaurante Can Gat en la cala de Sant Vicent. J.C. CAPEL

Bullit de peix de Can Gat. J.C. CAPEL

Cocineros en Can Gat. J.C. CAPEL

Toni Quintals con su hijo.

Xicu Cardona, secretario de la Cofradía de Pescadores de Ibiza. SILVIA CASTILLO

La familia de pescadores Quintals en su llaut