Margarita ayuda a su hija María Fermina con las tareas. Esta madre reconoce que los meses de confinamiento han sido complejos con María Fermina y sus otros tres hijos en casa. “Ella no puede expresar lo mismo en esta parte del lenguaje, le cuesta transmitir lo que va sintiendo. Tiene el apoyo de tableros donde va diciendo: ‘me siento triste, me siento cansada, me siento enojada"... comenta.