El consultorio Today: Mi marido lleva perilla

Mi marido lleva perilla y sale a la calle con ella y todo. Creo que no se ha dado cuenta. ¿Debería avisarle?

Desde luego, lo que uno espera de su entorno, y más de su pareja sentimental, es que le avisen si lleva un trozo de lechuga entre los dientes, una mancha en la camisa o una perilla. Nadie le dirá nada por educación, pero tú, aprovechando la confianza, puedes indicarle que tiene algo en la boca, incluso acariciarle la perilla con una servilleta, hasta que él mismo se dé cuenta. Si quieres ser más directa, tampoco pasa nada si le dices: “Oye, que llevas una perilla, quítatela antes de que te la vea alguien”.

Mi médico me ha dicho que tengo 40 años. ¿Debería solicitar una segunda opinión?

Uf, eso es grave. No es por restarle autoridad a tu médico, pero antes de soltar una bomba de este calibre conviene asegurarse y hacer las pruebas pertinentes. Nosotros te recomendamos el test de la revista Cosmo titulado “¿Qué edad tienes?”. Pero si sigues confiando en la medicina convencional, lo suyo es que consultes a otro facultativo, a poder ser con contactos en Estados Unidos, donde hay tratamientos muy avanzados si finalmente se confirma que estás en la cuarentena. No pierdas el tiempo, en cualquier caso, porque la enfermedad no hace más que empeorar.

Información ficticia elaborada por el diario satírico www.elmundotoday.com para El País Semanal