Súper flexible y fácil de quitar y poner: la mejor copa menstrual que he probado

Si hay un producto que me haya conquistado de verdad -más allá del Satisfyer, como a todo el mundo- en los últimos años, ha sido la copa menstrual. Os conté aquí cuáles fueron mis razones para lanzarme a un proceso que, a priori, se antojaba incómodo y algo complicado, pero el cambio finalmente fue rápido, sutil y, sobre todo, súper acertado y recomendable.

Mi primera copa fue la Lily Cup One de Intimina: lo fue por su tamaño pequeño y compacto y su arito en la base para retirarla de forma sencilla. Y fue una buena decisión, porque me ayudó a conseguir ponérmela con éxito desde el primer día. Sin embargo, por razones de trabajo y también personales, fui probando otros modelos diferentes que ofrecían otras ventajas como ser más sostenible o tener más capacidad. Hasta que llegó la cuarentena y, por circunstancias, la pasé fuera de mi casa… en la que me dejé sin darme cuenta todas mis copas menstruales.

Así que, confinada, tuve que elegir y comprar una nueva después de comprobar que ya no vivía en absoluto cómoda utilizando tampones y compresas. Además, uno de mis objetivos de cuarentena fue ayudar y convencer a mi hermana pequeña para que también comenzara a utilizarla. Quizá empujada por ese motivo, en la búsqueda me decidí por el pack de Enna Cycle que está a la venta en farmacias, pero también en Amazon: vienen dos copas, un aplicador (ideal para empezar) y un bote esterilizador.

Por qué es mi favorita

Si a estas alturas tenía algo claro, es que el principal requisito que le pedía a mi nueva copa menstrual era que fuera fácil de retirar. Hasta ese momento, lo más cercano había sido el arito de la Lily Cup One de Intimina, pero con otro de los modelos de esta misma marca o con la OrganiCup que había probado antes, la extracción me había resultado bastante incómoda. No es fácil sacarla sin que tenga ningún sistema adaptado para ello y sin hacerte daño o arañar tu zona íntima.

Aunque el hilo de silicona con el que cuenta Enna Cycle no me convencía del todo (si es uno de los mayores handicaps de un tampón, ¿por qué replicarlo en una copa?), después de utilizarla ha resultado ser el sistema más práctico, cómodo y seguro tanto para colocarla bien y saber que se encuentra en su sitio, como para encontrarla y retirarla con comodidad, suavidad y acierto. Ojo: el cordón no es un tirador, sino una guía para conseguir alcanzar la base, deshacer el vacío y sacar la copa con más facilidad.



Por supuesto, la oferta que la marca propone con su pack, es un gran punto a favor. Antes, había tenido que comprar un vaso esterilizador para limpiar mis anteriores copas, sin embargo esta traía el suyo propio con, además, un sistema para vaciarlo sin quemarte mucho más eficaz. El aplicador, en caso de necesitar utilizarlo, es un plus: mi hermana aún lo usa para asegurarse de colocarla siempre de forma adecuada y en solo un movimiento.

Además, algo de lo que no se habla mucho pero que para mí ha supuesto el motivo definitivo para que la Enna Cycle se convierta en mi favorita: es muy blandita. Tal cual. Su cuerpo de silicona médica líquida es tremendamente flexible, lo que permite plegarla de forma sencilla para introducirla en la vagina y, a su vez, que se abra rápidamente una vez está colocada dentro.

Más puntos a favor

El primero que me parece importante compartir es que la marca -Enna- colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer. Así, por cada unidad de Enna Cycle vendida (también por cada una de sus esferas vaginales Enna Pelvic Ball, que se usan para fortalecer el suelo pélvico), destina un euro a la organización.

También que está disponible en tres tallas (S, M y L) para dar solución a distintos tipos de mujer dependiendo de si has dado o no a luz, el tipo de parto que hayas tenido en tal caso, la edad que tengas o el deporte que practiques. En mi caso, utilizo una talla M (tengo 29 años) y la llevo puesta con comodidad y sin sustos alrededor de 12 horas y también durante toda la noche. Desde la marca aconsejan estos tamaños de forma orientativa según tus circunstancias, pero, si tienes dudas, siempre puedes recurrir a su calculadora de tallas.

Ni que decir tiene que son múltiples los beneficios de pasarte a la copa menstrual si es que aún no lo has hecho. Desde reducir el riesgo de enfermedades como candidiasis, cistitis o vaginosis y otros problemas más leves como dermatitis, vulvovaginitis o sequedad en la zona, hasta, por supuesto, ser mucho más sostenible y respetuosa con el medioambiente y con tu cuerpo y permitirte ahorrar una gran cantidad de dinero. No es casualidad que en Amazon este modelo ya cuente con 1.700 reviews de usuarias que ya la han probado y que, por cierto, están de acuerdo conmigo: "Mi experiencia con esta copa es de 10. Es blandita, pero firme, y lo que más me gusta es el cordoncito porque otras copas tienen una especie de pitorrito rígido que hace daño cuando te sientas o incluso caminas. Esta copa es una maravilla. Un plus la cajita para esterilizar, que hace el proceso mucho más sencillo y práctico, y también vale para transportarla".



