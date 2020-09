Comparamos y elegimos el mejor limpiador de poros por menos de 25 euros

Nuestra experta ha elegido el Voyor BR410 como el mejor limpiador de poros de los cuatro modelos analizados por su alto rendimiento, efectividad de los cabezales y equilibrio de prestaciones.

El cuidado del rostro conlleva diferentes rituales para que la tez se muestre luminosa y suave. Así, uno de los productos de belleza que utilizan muchas usuarias son los limpiadores faciales que emplean diferentes tecnologías.

No obstante, existen otras alternativas como los limpiadores de poros, un producto que sobre todo va bien para revitalizar la piel de la cara y eliminar puntos negros y otras pequeñas imperfecciones.

¿Qué modelos hemos elegido?

Hemos reunido en esta comparativa cuatro propuestas, todas ellas con un precio inferior a los 25 euros. Son las siguientes: Ocean Heart X5M (7,75), Turata TATMH103G28-LENT-ES Blackhead Remove (8,5), Voyor BR410-3 (8,75) y Xpreen XPRE111W (8).

Entre los criterios que se han valorado, destacan los siguientes:

- Diseño: la facilidad de uso y la ergonomía son características importantes, en especial a la hora de poder desplazarte de forma cómoda a través de cualquier parte del rostro.

- Cabezales: no todos los limpiadores de poros incorporan el mismo número de cabezales. ¿Cómo son estos cabezales? ¿Proporcionan una buena calidad y son eficaces?

- Niveles seleccionables: se asocian al grado de potencia o fuerza que ejerce el limpiador, para así adaptarse a los diferentes tipos de piel.

- Cuidado de la piel: este criterio ha permitido comprobar los resultados que ofrece cada propuesta aplicada a la piel, y cómo de efectivo es el proceso de limpieza y eliminación de impurezas.

Así los hemos probado

Es importante aclarar que antes de utilizar cualquiera de estos cuatro limpiadores de poros (o de otra marca), se sigan las instrucciones y recomendaciones que sugieren los fabricantes como, por ejemplo, el número de sesiones estimadas a la semana. En este caso, los he utilizado en días alternos a lo largo de mes y medio. Antes de usarlos, hay que procurar que los poros de la piel estén lo más abiertos posibles para facilitar el proceso de limpieza. También es importante ‘coger el truco’ a la hora de pasar este tipo dispositivo por el rostro, porque si lo aplicamos en una zona más tiempo del necesario es probable que aparezcan pequeñas rojeces que tardan unas pocas horas en desaparecer. Cada sesión duró cinco minutos y al final me apliqué la crema hidratante que suelo utilizar para calmar el rostro. Otra recomendación que hay que tener en cuenta es que es necesario ser constante en el uso de estos productos.

Cualquiera de estos cuatro limpiadores de poros es una opción válida para la eliminación de puntos negros y granitos. Sin embargo, el dispositivo Voyor BR410-3 ha logrado la mejor puntuación, seguido muy de cerca por sus contrincantes. En nuestra opinión, es el que ofrece mejores resultados e incluye seis cabezales.

Voyor BR410-3: nuestra elección

Cómodo y manejable. Así es este limpiador de poros de Vogor, un dispositivo con un diseño parecido al del resto de propuestas. También comparte con ellas un peso ligero y una batería que se recarga a través de USB. En la parte inferior incorpora una luz indicadora de carga que permite consultar un proceso que lleva aproximadamente dos horas y media. No es la única luz indicadora, porque encima del botón de encendido encontramos tres más. Cada una de ellas se corresponde con un grado de succión (bajo, medio y alto) para adaptarse así a los diferentes tipos de piel.

Ficha técnica - Niveles de fuerza: 3. - Número de cabezales: 6. Un orificio circular grande para una succión fuerte, un orificio circular pequeño para una succión suave, un orificio de microcristalina que actúa como exfoliante, un orificio ovalado que suaviza líneas de expresión, un orificio fabricado en silicona para zonas sensibles (succión suave) y un orificio para zonas difíciles de alcanzar (succión muy fuerte). - Otros: botón de encendido/apagado, luz indicadora de carga y luz indicadora que informa sobre el nivel de potencia seleccionado.

Incluye seis cabezales para personalizar aún más nuestra experiencia. El fabricado en silicona promete en zonas sensibles del rostro una succión suave, mientras que con el del orificio circular grande experimentas un poder de succión fuerte. Por su parte, el cabezal con un orificio circular pequeño es para una succión suave también y el que incorpora un orificio curvo se aconseja para las zonas de difícil acceso aplicando un grado de succión potente. Asimismo, existe uno específico para exfoliar la piel muerta (logró unos resultados mucho mejor de los esperados) y otro para aplicar en líneas de expresión y arrugas. Junto al cabezal de exfoliación, probamos sobre todo los que integraban el orificio circular grande y curvo. Lo hicimos seleccionando una potencia media (aunque previamente probamos la más baja para luego aumentar) y los resultados sobre todo se hicieron evidentes en la zona de la nariz y la barbilla.

- Lo mejor: rendimiento y efectividad de los cabezales - Lo peor: se echa en falta un nivel de potencia más. - Conclusiones: aunque entre el grado de succión medio y alto hubiera estado bien incluir un nivel más de potencia, es un producto que equilibra muy bien todas sus prestaciones. Además, sus seis cabezales le convierten en un producto versátil y la respuesta de todos ellos cubre perfectamente nuestras necesidades.

Succionador Voyor Registra más de 10.000 valoraciones en Amazon. Este usuario, por ejemplo, lo describe así: “Quedé sorprendido como succiona la piel, está muy bien equipado con diferentes boquillas dependiendo de tu piel y limpieza que quieras”. 45 % de descuento, ahorra 18 euros. Compra por 21,99 € en Amazon

Turata TATMH103G28-LENT-ES Blackhead Remove: la alternativa

Aunque todos los limpiadores de poros seleccionados tienen un diseño que llama la atención, este modelo nos ha gustado de manera especial. Se siente super cómodo cuando lo usas y al tacto la sensación es agradable. Comparte, por otro lado, con el dispositivo Xpreen XPRE111W una pantalla retroiluminada LED que permite consultar el estado de la batería, los minutos que llevas utilizándolo y el nivel de succión elegido.

Junto al limpiador de Ocean Heart proporciona hasta cinco niveles de succión para elegir. Durante nuestras pruebas, empezamos por el nivel más bajo y conseguimos llegar hasta el tercero, porque a partir del cuarto el grado de succión que ejercía sobre las impurezas (por ejemplo, puntos negros y pequeños granitos) se hacía un poco doloroso. La aplicación del modelo de Turata sobre el rostro es idéntica al del resto de propuestas; por lo tanto no es recomendable posarlo sobre una zona más de dos o tres segundos. De lo contrario, aparecerán pequeñas marcas que desaparecerán a las pocas horas.

Para evitarlas, conviene hacer un uso adecuado de los cinco cabezales incluidos en su caja. El circular pequeño, para pieles sensibles, me vino bien. En cambio, el nivel de succión del cabezal circular grande me resultó menos cómodo de lo esperado. Por su parte, el cabezal oval es bastante eficaz sobre las fosas nasales.

Succionador Turata Los cabezales de microcristalina (actúa a modo de exfoliante) y masaje esférico se emplearon a modo de complemento. 41% de descuento, ahorra 11 euros. Compra por 15,99 € en Amazon

Xpreen XPRE111W

Su diseño es ergonómico, lo que permite utilizarlo cómodamente por todo el rostro, y la calidad de sus materiales deja una buena impresión. Con una conexión microUSB situada en la parte posterior para recargar la batería que integra, en el frontal se ubica el botón de encendido y una pequeña pantalla LED que muestra la velocidad escogida para limpiar los poros. Es posible elegir entre tres opciones: velocidad suave, normal o fuerte. En mi caso, que tengo la piel mixta, elegí la primera porque las otras dos me resultaron un poco dolorosas.

Ofrece una potencia de succión alta (la bomba de aire que utiliza posee certificación de grado médico) y es efectivo al limpiar poros y puntos negros. Eso sí, para utilizarlo conviene aplicar pequeños movimientos e ir avanzando poco a poco a través de la cara, nunca detenerse más de dos o tres segundos para evitar rojeces. Aún así, apareció alguna que se quitó a las pocas horas. La suciedad que extrae el limpiador se deposita en un pequeño algodón que queda cubierto por una de las boquillas elegidas. Basta con extraerlo para limpiarlo. En la caja vienen varios algodones de repuesto y cuatro boquillas: una funciona como exfoliante y el resto se pueden combinar para trabajar una u otra zona del rostro. La que posee forma oval es para la nariz, la redonda pequeña para los pómulos y la redonda grande para la llamada ‘zona T’.

Succionador Xpreen “La calidad de este limpiador es muy buena, las puntas son suaves y no dejan marca, incluso a máxima potencia” es una de las reseñas que puede encontrarse entre las más de 2.200 valoraciones de usuarios que ha recibido este producto. Compra por 21,99 € en Amazon

Ocean Heart X5M: mejor relación calidad-precio

De los cuatro modelos, es el que emite el nivel de ruido más bajo cuando lo pones en funcionamiento. Su grado de efectividad a la hora de tratar el rostro y eliminar puntos negros, espinillas, así como limpiar los poros, es uno de los que más nos ha gustado. Lo consigue gracias a la tecnología que ha incorporado su firma. Se trata de una bomba de aire que crea una fuerza centrífuga que ejerce la presión necesaria para absorber las impurezas detectadas

Como cabría esperar, el grado de succión que se aplica a la zona de la piel a tratar varía de una escala que, en este caso, va del uno al cinco para elegir el nivel con el que más a gusto y cómodo nos sintamos. Seleccionado dicho nivel, el número correspondiente aparece reflejado de manera digital en la parte frontal del limpiador. La duración de las sesiones fue de unos cinco minutos, el mismo tiempo que empleamos con el resto de propuestas, y se iniciaron con el nivel uno para luego ir aumentando progresivamente. Aplicamos hasta el cuarto. La potencia de succión cumplió con nuestras expectativas.

Succionador Ocean Heart Este modelo incorpora diferentes cabezales para que la experiencia resulte lo más personalizada posible y podamos tratar de manera más específica cada zona del rostro. Compra por 16,99 € en Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de septiembre de 2020.

