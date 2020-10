‘Emily en París’: con estos productos maquillaron y peinaron a la protagonista de la serie

Todo el mundo habla de Emily en París desde que se estrenó a principios de octubre en Netflix. En la serie de moda, del creador de Sexo en Nueva York Darren Star, Emily Cooper -interpretada por la actriz Lily Collins- se traslada desde Chicago hasta la capital francesa para unirse al equipo de una glamurosa agencia de comunicación. Como cabía esperar, sus estilismos son lujosos y sorprendentes y tanto su peinado como su maquillaje hacen honor a ese je ne dais quoi tan parisino que continúa ganando adeptas.

Por eso no es de extrañar que, tanto las marcas que viste como los productos que el equipo de belleza de la serie ha utilizado para caracterizar a Collins, hayan generado tremenda curiosidad. Y lo mejor es que Mike Desir y Aurélie Payen -peluquero y maquilladora de la serie, respectivamente- han confesado todos sus trucos a la revista Refinery29. Así hemos podido descubrir que, aunque la ficción se toma ciertas licencias con el vestuario y el estilo de vida de Emily, su repertorio cosmético está al alcance de todos.

Desde la laca fijadora que evita que sus ondas se deformen al llevar boinas y sombreros de todo tipo hasta el color de barra de labios concreto o el sérum iluminador que redondean el look de la actriz, esta es la lista completa de trucos y productos que puedes comprar en Amazon y Sephora.

Para un cabello bonito

Si has visto la serie, te habrás fijado en la cantidad de accesorios que Emily lleva en la cabeza. Pero también sabrás por experiencia que no es fácil lucirlos ni tampoco mantener un peinado perfecto si te los pones. Por eso el peluquero de la serie confió en uno de sus productos de cabecera durante todo el rodaje.

Laca fijadora Bumble & Bumble

La laca fijadora de Bumble&Bumble que mantiene el volumen y la textura del cabello a pesar de las agresiones externas. “En vez de arreglar la melena entre escenas, simplemente pulvericé esta laca por la parte media de la melena. Así que cuando se quitaba el sombrero, todo estaba en su sitio”.

Para el cuidado de la piel

Todos los expertos coinciden: mantener la piel sana y cuidada es la clave para que todos los looks beauty queden bien y, sobre todo, para que no sufra con los cambios que se suceden durante un rodaje. Esta fue la máxima de las maquilladoras de la serie, que recurrieron a la firma Quantum Botanika para cuidar el rostro de Lily Collins. Esta marca aún no está disponible en España y por eso hemos seleccionado los productos más similares a los que utilizaron en la serie.

Agua de belleza de Caudalie

El primero, de una de las firmas más exitosas (y best-seller) de nuestro país: Caudalie. Como primer paso del tratamiento: su agua de belleza que alisa los rasgos, cierra los poros, prepara la piel para los tratamientos posteriores y la deja resplandeciente.

Hidratante reparadora de Garnier BIO

A continuación, otra de las líneas de cuidado facial botánicas y ecológicas que acaba de lanzarse al mercado. Como segundo paso básico: una hidratante. Esta crema en gel enriquecida con semillas de cáñamo y vitamina E que repara los signos de la piel estresada, calma, hidrata y rellena líneas de expresión.

Aceite reafirmante de Garnier BIO

Al aplicarla hidratante, añadir unas gotas del aceite facial de la misma gama para paliar imperfecciones y dejar el rostro perfectamente preparado antes del maquillaje. Este es reafirmante y está indicado incluso para las pieles más sensibles. Formulado a base de aceites ecológicos de lavanda y de argán, nutre y suaviza la piel a la vez que actúa como antioxidante y potencia el efecto de la crema hidratante.

Bálsamo regenerador de Garnier BIO

“Es importante preparar de forma especial las zonas que van a maquillarse más intensamente, como ojos y labios”, indican los expertos de la serie. Lo lograron con un bálsamo de cuidado intensivo. Este, también de la gama BIO de Garnier, está enriquecido con aceite de argán y manteca de karité y sirve para regenerar y nutrir cualquier zona de la piel que se encuentre reseca o se someta a agresiones externas.

Parches de colágeno de Grace&Stella

Hicieron lo propio en la zona de los ojos con uno de los productos estrella del año: los parches de colágeno. Estos que hemos seleccionado, de la firma Grace&Stella fueron todo un éxito cuando escribimos sobre ellos en EL PAÍS Escaparate y continúan siendo un best-seller en Amazon con más de 1.000 reviews.

Para un look de maquillaje parisino

Un buen look parisino siempre se caracteriza por la elegancia y la sobriedad… Por eso en el maquillaje de Emily vimos detalles muy sofisticados y una piel resplandeciente, pero nunca demasiado maquillaje. Payen cuenta cuál fue su truco: “Las chicas francesas siempre resaltan sus ojos o sus labios, pero nunca los dos al mismo tiempo. Con eso en mente, lo más importante era una piel fresca y natural”.

Sérum iluminador Vitamina C de Youth

Lo consiguió mezclando su base de maquillaje con unas gotas de sérum iluminador. Y uno de los mejores activos para lograrlo es la vitamina C. Este sérum de la marca YEOUTH tiene, además, ácido hialurónico y vitamina E y consigue que la piel se refresque y se vea sumamente lisa y luminosa.

Base fluida con SPF15 de Chanel

Como decíamos, el sérum se unía a una base de maquillaje de lo más exitosa y también polivalente. Utilizaron para maquillar siempre a Collins el fondo de maquillaje fluido Chanel Vitalumière Aqua que ejerce un efecto segunda piel a la vez que protege de la radiación solar con un SPF15. Está disponible en multitud de tonos y sublima la tez al instante revelando toda su luminosidad y resultando cómodo y ligero sobre la piel.

Colorete cremoso en barra de L'Oréal

El toque de rubor rosado tan deseado lo consiguieron con un colorete en textura crema -absoluta tendencia en el mundo del maquillaje- aplicado tanto sobre sus mejillas como sobre sus párpados. Ideal para crear el efecto deseado este en formato stick de L’Oréal Paris.

Máscara de pestañas de Dior

Para terminar con una mirada intensa y 100% sofisticada, aplicaron la máscara de pestañas Pump ’N’ Volume de Dior. Como su nombre indica, ofrece a la vez volumen XXL inmediato y la máxima definición para que las pestañas parezcan multiplicadas y más largas que nunca.

Perfilador labial de Charlotte Tilbury

Aunque en ocasiones vimos a Emily luciendo unos labios rojos intensos cuando salía de noche, lo habitual es que llevara un toque entre nude y burdeos muy parisino y, sobre todo, muy elegante y discreto. ¿Cómo lo lograron? Combinando este perfilador de Charlotte Tilbury…

Barra de labios Teddy Velvet de MAC

Con una barra de labios universal y de lo más socorrida y adecuada para cualquier ocasión.

Corrector facial de NYX

Otro truco de estilo que los maquilladores pudieron explotar gracias a la actriz fueron sus cejas. Si Lily Collins siempre ha lucido un acabado natural y tupido, para su personaje tan solo tuvieron que pulirlas ligeramente y mantenerlas peinadas. ¿Cómo? Primer paso: marcando bien su forma con un corrector cubriente como este superventas de NYX. Es no comedogénico -no genera granitos ni irritaciones- y waterproof.

Lápiz de cejas de NYX

Para rematar, un buen lápiz que consiguiera mantenerlas peinadas y definidas. "Las cepillábamos al principio del día y siempre llevábamos un repuesto para arreglarlas durante la jornada", confesaban los maquilladores de la serie. El más vendido de Amazon es este, también de NYX, con más de 14.600 valoraciones.

