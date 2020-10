Este tinte de cejas tiene más de 11.000 valoraciones en Amazon y el resultado es tan natural que te sorprenderá

A principios de 2020 los expertos en belleza apuntaban al tinte para cejas como una de las tendencias del año. Y es que cada vez existen más soluciones de este tipo para rellenar las zonas menos pobladas de las cejas, mitigar la aparición de las primeras canas o potenciar esta zona del rostro. Entre los clientes de Amazon, por ejemplo, arrasa este tinte de Maybelline New York que supera las 11.000 valoraciones y registra una nota media de 4,1 estrellas sobre 5. Está disponible en tres tonos (rubio, castaño y moreno) para adaptarse a los distintos tipos de pelo y, gracias a su capacidad semi permanente, promete una duración de hasta tres días sin necesidad de retoques.

Su principal ventaja es que resulta muy fácil de utilizar en casa y, tal y como indican las personas que lo han probado, es un producto con el que se puede conseguir un resultado natural y uniforme. Las cejas se ven más pobladas y sin huecos, pero estilosas y en armonía con el rostro.

Aplicación fácil y sin adhesivos Su fórmula permite que el producto se adapte al tono del pelo, dándole a las cejas un aspecto natural. Además, tras aplicarlo no se corre ni mancha el resto de la cara. Compra por 7,20 € en Amazon

Cómo se aplica

Es un producto pensado para el uso doméstico, así que cualquiera puede aplicarse este tinte para pestañas en tres sencillos pasos. Además, en caso de necesitar retocarlo se puede hacer empleando agua micelar y, si el resultado no es el esperado, se puede retirar fácilmente con vinagre de manzana antes de volver a intentarlo. Estos serían los pasos a seguir:

1º. Limpiar y exfoliar las cejas. Una vez estén secas, definimos con el aplicador el grosor y forma que queremos conseguir.

2º Aplicar una capa uniforme de producto y dejar secar durante 20 minutos (si se quiere una duración de un día) o dos horas (si se desea que el producto se fije durante tres días). Hay que tener en cuenta que el producto teñirá los pelos de las cejas y la piel que se encuentra debajo. Cualquier error durante la aplicación se puede matizar utilizando un bastoncillo impregnado en agua micelar.

3º Retirar la película que se ha formado comenzando a levantarla desde la esquina interior de la ceja. Puesto que no lleva adhesivos el producto se puede retirar sin dolor y sin arrancar los pelitos de las cejas.

Más de 11.600 valoraciones en Amazon

El tinte semi permanente para cejas de Maybelline New York es uno de los productos de su categoría más populares en Amazon con más de 11.000 valoraciones. De entre ellas, un 59 % le han otorgado la valoración más alta de 5 estrellas. Entre los comentarios más habituales, pueden encontrarse menciones al acabado natural que se consigue o lo sencillo que resulta utilizarlo.

Paola, por ejemplo, explica así su experiencia con él: “No hace falta aplicar mucho sobre la ceja ya que con un poco tiñe perfectamente. Me lo dejé por 20 minutos por si al final no me gustaba el resultado, pero ¡qué va! ¡El resultado es fantástico! Un maquillaje perfectamente homogéneo y natural y cubre totalmente las zonas donde tengo poco pelo, vamos que en comparación con un lápiz de ceja esto es ¡100 mil veces mejor!”

Yulia, por su parte, señala lo siguiente: “Este producto es el único que me ha ayudado a dejar mis cejas bien pintadas y sin tener que repasarlas durante el día. Es muy fácil de usar, aunque para retirar el producto seco yo prefiero utilizar un cepillito para cejas”.

