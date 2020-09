Los mejores aparatos para hacerse un ‘peeling’ ultrasónico en casa y conseguir una piel luminosa

Nuestra experta ha elegido el ANLAN Peeling Ultrasónico Facial como el mejor dispositivo de dermoabrasión de los tres analizados por los buenos resultados que consigue sobre la piel y la variedad de modos de uso que ofrece.

Tener una piel limpia y sin imperfecciones es una de las mayores preocupaciones cuando se habla de belleza. Y para conseguirla es esencial tener rutinas que ayuden a ello. Además de una higiene e hidratación diaria, también es recomendable realizar limpiezas y exfoliaciones una o dos veces a la semana (todo dependiendo del tipo de piel). De esta manera, se eliminan las células muertas, se mejora la circulación de la piel y se reduce la apariencia de los poros, entre otros.

Uno de los dispositivos que ayudan a ello son los que permiten realizar un peeling ultrasónico; un tratamiento que muchos relacionan todavía con los centros de belleza pero que también pueden realizarse en casa.

¿Qué modelos hemos elegido?

Estos aparatos son un claro ejemplo, ofreciendo todos estos beneficios con un precio inferior a los 40 euros y un manejo extremadamente sencillo. Ordenados por orden alfabético, se trata de: ANLAN Peeling Ultrasónico Facial (ganador con una puntuación media de 9 puntos), Misiki Skin Srubber (8,5) y Ubitree Skin Scrubber (8,5).

Durante las pruebas se han valorado los siguientes aspectos:

- Diseño. Calidad de la construcción, impresiones al tacto, complementos…

- Facilidad de uso. Lo claras que son las instrucciones (esenciales para que el tratamiento sea un éxito), los distintos modos que ofrecen y cómo se cambia entre uno y otro.

- Resultados. Cómo está la piel tras tres semanas de tratamiento con cada uno de ellos centrándonos, eso sí, en la limpieza y la apariencia. Y es que aunque la mayoría de este tipo de modelos incorporan funciones que aseguran, por ejemplo, reducir las arrugas, es algo prácticamente imposible de ver a corto plazo ni de valorar.

- Relación calidad-precio. Aunque no son dispositivos especialmente caros, en la selección nos encontramos con algunas diferencias. ¿Se nota realmente en los resultados?

Así los hemos probado

Para probar estos dispositivos hemos recurrido a realizar tratamientos según la frecuencia recomendada de uso de cada uno de los fabricantes en dos pieles distintas y durante un mínimo de tres semanas, en las que se han ido monitorizando los cambios en la piel. Así, una de estas pieles es sensible, mixta y con una rutina de limpieza preestablecida; mientras la otra es normal, con algunas imperfecciones y sin costumbre de realizar limpiezas ni tratamientos.

Lo cierto es que los resultados con los tres modelos probados son bastante similares, aunque pequeños detalles como la facilidad de uso y el número de modos de tratamiento han hecho que la balanza se decante hacia el dispositivo de ANLAN que, a su vez, es el de coste más elevado de la selección.

ANLAN Peeling Ultrasónico Facial: nuestra elección

Su manual explica en español cómo usarlo y complementa sus textos con ilustraciones que hacen más sencillo el proceso. La traducción deja mucho que desear, eso sí. De todas formas, el propio dispositivo incorpora una pequeña pantalla que muestra en todo momento cómo debe usarse en función del modo elegido: inclinación, dirección, etc.

Ficha técnica - Tamaño: 177 x 57 x 19 mm - Material: ABS, PC, acero inoxidable - Potencia: 1.5 W - Peso: 109 g - Frecuencia ultrasónica: 24000Hz - Capacidad de la batería: 500 mAh - Tiempo de carga: 2 horas

En concreto, posee cinco diferentes. El Modo 1 es el que recurre a las vibraciones ultrasónicas de alta frecuencia para atomizar el agua y eliminar la suciedad de los poros. El Modo 2, por otro lado, complementa este proceso con iones positivos, lo que reduce el tamaño de los poros y ayuda a controlar la grasa facial. Mientras, el Modo 3 emplea iones negativos para que los nutrientes de los tratamientos penetren mejor en las capas profundas de la piel, logrando que esté más hidratada y saludable, y el Modo 4 aplica vibraciones más suaves para activar las células, aliviar la fatiga y aumentar la elasticidad. El Modo 5, por último, propone el uso de microcorrientes EMS para estimular los músculos faciales y mejorar la flacidez de la piel.

- Lo mejor: variedad de modos de uso, explicaciones detalladas y buenos resultados. - Lo peor: es el modelo más caro de la selección. - Conclusión: este limpiador/exfoliador facial consigue que la piel luzca más limpia y luminosa tras un par de semanas de uso. Es fácil de manejar, pero es el más caro de la selección.

Equipo de belleza facial ANLAN Es uno de los modelos más fáciles de utilizar y ofrece resultados visibles tras varios usos; por lo menos en lo que a la limpieza de la piel se refiere. Se acompaña además de una bolsita de transporte y se carga por USB. Compra por 39,99 € en Amazon

Misiki Skin Srubber: la alternativa

Viene con un manual en varios idiomas (incluido el español) que explica detalladamente cómo funciona, sus modos de limpieza y consejos para obtener los mejores resultados durante su uso. Emplea ondas de ultrasonido para generar una vibración en su espátula metálica que ayudan a liminar las células muertas de la piel, limpiar los poros y eliminar puntos negros y espinillas, entre otros.

Sus cuatro modos de uso son: limpieza facial, limpieza profunda, aportación nutricional y masaje calmante. El primero se utiliza con un limpiador facial y ayuda a eliminar la suciedad de los poros y residuos cosméticos; el segundo emplea iones positivos para que esa limpieza sea más profunda, a la vez que reduce los poros y vitaliza la piel; el tercero ayuda a que las cremas y tratamientos se absorban mejor gracias a los iones negativos; y el último aporta elasticidad y mejora las líneas finas del rostro. Todos se gestionan desde un único botón que, según el número de pulsaciones, selecciona uno u otro. ¡Importante! Antes de usarlo siempre hay que humedecer la piel. En nuestras pruebas, además, hemos notado que si se hace con baños de vapor, los resultados mejoran muchísimo.

De hecho, un uso continuado de este producto siguiendo las recomendaciones ayuda a que, en cuestión de 10-15 días, la piel luzca más limpia (los poros y puntos negros se reducen sustancialmente, sobre todo en la zona T).

Artículo de limpieza facial Misiki Al utilizarlo se consiguen excelentes resultados. Solo hay que tener cierto cuidado con no apretar demasiado, ya que las pieles más sensibles se enrojecen mucho con su uso. Compra por 23,99 € en Amazon

Ubitree Skin Scrubber: mejor relación calidad-precio

Apuesta por la simplicidad y, en lugar de disponer de muchos modos como los modelos de la competencia, incluye tres, que se cambian directamente desde el botón de inicio (se sabe en todo momento cuál es el seleccionado gracias a unos indicadores luminosos que los identifican). El fabricante, de hecho, anima a usarlos en conjunto para lograr los mejores resultados.

El proceso sería el siguiente: lavarse la cara con agua tibia o usar un paño húmedo para abrir los poros; aplicar algún tipo de limpiador o agua para humedecer la piel (y asegurarse de que durante todo el proceso sigue mojada); y seleccionar el modo limpieza. Así, y con el borde de la espátula apuntando hacia abajo, se debe aplicar una presión moderada recorriendo la cara desde dentro hacia afuera, y limpiando los poros de suciedad, puntos negros y todo tipo de impurezas. El siguiente paso sería aplicar algún aceite esencial adecuado para el tipo de piel o una crema hidratante, favoreciendo su absorción con el segundo modo, el hidratante. El último sería el que han denominado ‘Levantar’, y que es el indicado para hacer que la piel sea más elástica y reducir las arrugas: con la parte plana de la espátula, se envía una vibración ultrasónica al músculo que facilita la circulación sanguínea y masajea la zona.

Dispositivo de ‘peeling’ Ubitree Una vez termina el proceso (en el que se invierte algo menos de 10 minutos; tiempo tras el cual se apaga automáticamente) hay que limpiar y desinfectar bien el cabezal con alcohol. Como es de acero, resiste sin problema. Compra por 21,99 € en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí?

Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido EL PAÍS—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido, televisores… E, incluso, otros más relacionados con la salud y el cuidado personal.

*Suscríbete a Amazon Prime para que tus pedidos lleguen antes a casa.

Echa un vistazo a estos limpiadores faciales especiales para eliminar granitos.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de septiembre de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.