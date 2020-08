PREGUNTA. No me ha llegado ni un euro de todo lo que Sánchez pactó en Europa. Creo que se le pasó dar mi nombre. ¿Debería recordárselo por si acaso?

RESPUESTA. Chechu, tío, estás siempre en Babia. Pues claro que le tienes que avisar, hemos cobrado todos y solo faltas tú. Ahora a ver cómo lo hacemos. Si Sánchez tiene que volver a Bruselas solo para recoger tu dinero, será una maldita vergüenza. Hay que estar al loro de las cosas, un poco de seriedad, Chechu, por el amor de Dios.

P. Se me ha borrado el sello del hospital y ahora el vigilante de la puerta no me deja volver a entrar y me operan en media hora. ¿Tengo que pagar otra vez la entrada?

R. Muéstrale al vigilante los vales por consumición que no has usado aún. Esos vales solo los dan dentro del hospital, es obvio que los tienes porque ya compraste entrada. También puedes pedirle a algún colega que esté ingresado que baje un momento a decirle que estás con él. Si no atiende a razones, puedes intentar fingir un infarto, pero es probable que en vez de dejarte entrar te manden a un hospital de las afueras, de esos en los que te anestesian con chupitos de Jagger.

Información ficticia elaborada por el diario satírico www.elmundotoday.com para El País Semanal