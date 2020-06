Cómo explicar la distancia de seguridad a los niños menores de seis años

Es recomendable no enfadarse con la situación, ni lamentarse en casa delante de ellos sobre lo complicado que resulta este cambio de hábitos. Lo más acertado es resaltar datos positivos.

Previo momento de salir a la calle se les debe explicar que al encontrarse con alguien es necesario guardar distancia. Puede inventarse un saludo especial para los amigos a modo de contraseña, en el caso de coincidir con ellos. Pero no besarse, ni abrazarse.

Seguir haciendo hábito de las videollamadas para mantener el contacto con algunos familiares y amigos, aunque no sea de un modo físico. “Hay que dejar claro que la distancia física no implica distancia social. Podemos socializar por otras vías. Ya sabemos que no es conveniente el uso de dispositivos móviles o tablets a edades tempranas, pero la situación es excepcional y la tecnología en este caso puede ayudar”, amplia Lúa Branca.