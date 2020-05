Vivo confinado en un hotel de montaña y noto que me estoy volviendo loco, repito la misma frase una y otra vez en mi máquina de escribir. ¿Algún consejo?

Pregunta. Llevo tiempo confinado en un hotel de montaña con mi hijo y mi mujer, y noto que me estoy volviendo loco, escribo la misma frase una y otra vez en mi máquina de escribir y estoy tan irritable que no soporto que me molesten. Supongo que estamos todos igual. ¿Algún consejo?

Respuesta. Pues sí, Jack, estamos todos igual. Pero tú tienes la suerte de poder pasarte por el bar del hotel, donde yo mismo te daré conversación y te prepararé tu bebida favorita mientras nos deleitamos escuchando música de otros tiempos. Puedes confiar en mí, Jack, entiendo perfectamente todo lo que te está pasando porque yo también tuve esos mismos problemas hace muchos años, encerrado aquí con mis dos hijas y mi esposa y, en fin…, ven a verme esta noche y nos desahogamos un poquito.

P. Iba a pedir un aumento por videoconferencia, pero mi jefe me ha enseñado la chabola en la que vive y ahora me siento mal por haber pensado siquiera en cobrar más. ¿Debo renunciar a la mejora salarial?

R. Tu jefe ha descubierto el truco de colocar el ordenador justo delante del televisor de 70 pulgadas. Habrá puesto un episodio de Callejeros y te la ha colado pero bien. ¿Cómo va a vivir en una chabola el presidente de una compañía energética de las más grandes del país? Tu ingenuidad es lo que te impide llegar lejos. Si hubieras jugado bien tus cartas, serías tú quien tomaría el pelo a los empleados

P. Llevo más de 20 años comprando otras revistas y justo este fin de semana he decidido comprar El País Semanal. ¿Cómo funcionáis? ¿Tengo que presentarme y contaros un poco quién soy?

R. Lo normal aquí —es decir, en la prensa española— es que los nuevos lectores envíen una tarta a la redacción como excusa para darse a conocer. Es importante que nos pongamos cara y que podamos romper el hielo con una conversación introductoria. No pasa nada si vienes de otra publicación, somos de mente abierta, aquí hay gente procedente de sitios muy distintos y todo el mundo es bienvenido. No es obligatorio, pero sí conveniente, que traigas una carta de recomendación del director de la publicación de la que procedes, para confirmar que eres un lector atento y receptivo. Si acabaste mal con la otra revista, es mejor que no saques el tema y ya iremos viendo cómo nos llevamos. Seguro que muy bien.

P. Renfe se niega a ayudarme con los deberes de mi hijo incluso cuando preguntan sobre trenes que salen a una hora y llegan a otra. ¿Puedo reclamar?

R. En una de las cláusulas de la política de la operadora ferroviaria se especifica: “Renfe deberá proporcionar información fiable y exacta de la llegada y salida de sus trenes en problemas de matemáticas del colegio en los casos en los que la edad del padre del niño sea el cuadrado de la de su hijo y dentro de 24 años la edad de este padre sea el doble de la del hijo”. Creemos que esto aclara tu consulta.

Información ficticia elaborada por el diario satírico www.elmundotoday.com para El País Semanal