Beatrice tiene 16 años, tiene sida y es madre de una niña de año y medio. Sus padres murieron por esta enfermedad y el padre de su hija la abandonó cuando descubrió que era VIH positiva. Según las últimas pruebas, su carga viral ha aumentado, por lo que ya no puede amamantar al bebé. Ella dice que no ha tomado terapia regularmente porque no puede comer todos los días y tomar medicamentos con el estómago vacío la hace sentir mal. Es difícil para los adolescentes sin familia ser constantes en la toma de fármacos.