Prepara helados caseros con estos moldes de silicona de Lékué que triunfan en Amazon

Cuando llega el calor y el buen tiempo, los helados cobran un especial protagonismo y se sitúan entre los postres o acompañamiento para la merienda con más éxito. Ahora que hemos retomado el hábito de cocinar en casa, podemos probar también a elaborar helados caseros con frutas o batidos.

En Internet podemos encontrar, en plataformas como Amazon, recipientes que facilitan la tarea de introducir la masa en el congelador antes de que se solidifiquen o modelos como este que convierten brochetas de trozos de fruta en helados.

Es un producto, además, avalado por el prestigio de la firma Lékué, especializada en utensilios de cocina elaborados en materiales de alta calidad. Estos en concreto están fabricados en propileno (PP) y son aptos para introducir en el lavavajillas. En Amazon, donde han recibido por parte de los usuarios una nota bastante elevada (4,6 estrellas sobre 5), se puede elegir entre varios modelos: formas icónicas, polos clásicos o un molde especial para hacer helados con fruta natural.

Protegidos contra los olores y sabores del congelador

Estos moldes, que pueden resultan muy divertidos para disfrutar en familia, son muy fáciles de utilizar. En el caso de los modelos icónicos, como los de forma de pie, o los clásicos polos, el diseño favorece que se puedan rellenar en posición horizontal. Tiene una capacidad de 95 mililitros y son apilables para que no ocupen mucho espacio en el congelador. Otra ventaja es que incluyen los palos necesarios para sostener el helado y una tapa para que no cojan olores o sabores de otros alimentos con los que están almacenados. Además, incorporan ideas con recetas sencillas y para hacer helados sin lactosa o sin gluten.

Por su parte, un molde alargado, pensado para hacer helados con trozos de fruta, permite corta en rodajas los alimentos y montarlo en el mismo recipiente a modo de brocheta antes de congelar y comer. De esta forma, la fruta conserva todos sus nutrientes y favorecemos una alimentación sana y equilibrada. Este modelo tiene capacidad para 110 mililitros.

Todos ellos se pueden adquirir individualmente o en lotes de cuatro moldes y están fabricados en materiales libres de Bisfenol A (BPA).

Más de 1.300 valoraciones de usuarios en Amazon

Los moldes de silicona de Lékué, que facilitan la labor de hacer helados caseros, suman una nota de 4,6 estrellas sobre 5 y más de 1.300 valoraciones. Quienes los han adquirido y probado, destacan sobre todo que la calidad de los materiales empleados hace que los helados se puedan sacar fácilmente del molde. También agradecen que se pueden limpiar sin mucho esfuerza y que añadan tapas.

“Los he usado un montón de veces con mis hijas y lo recomiendo mucho”, explica este usuario de la plataforma. “Es fácil de usar, cómodo, limpio y los helados salen perfectos. El helado se saca sin problemas (no como con otros moldes más rígidos) y no coge sabor de plástico ni de congelador, ya que cierran herméticamente. Muy bien”.

Alicia, por su parte, descubre su experiencia así: “Es una gran opción para hacer helados caseros, se desmoldan perfectamente tras esperar de 4/8 horas en el congelador. Muy fáciles de limpiar, la silicona es de buena calidad y la tapa perfecta para que queden totalmente formados”.

“Muy práctico y bueno, el material de silicona con el que está fabricado hace que se saque muy bien el polo, de hecho, he pedido otro juego”, indica este otro cliente.

