Esta piscina hinchable se puede adquirir en varios tamaños (y es apta para niños o adultos)

Los meses de confinamiento han cambiado los hábitos de consumo y las preferencias por los productos que se adquieren a través de tiendas de comercio electrónico. Las compras de mobiliario o de productos de jardinería, por ejemplo, han registrado un aumento del 27 y 16% en las últimas semanas, según un estudio realizado por el experto en eCommerce Guillem Sanz. Lo mismo ocurre, ahora que comienza el buen tiempo, con las piscinas hinchables. Un artículo que puede resultar muy socorrido para aliviar las altas temperaturas en verano si contamos con un espacio al aire libre en casa en el que podamos instalarla con seguridad.

En Amazon, este modelo de la línea Easy Set de Intex se sitúa en el puesto número uno de la lista de piscinas hinchables más vendidas. Se puede optar entre varios modelos con depuradora o sin ella. Por ejemplo, el modelo más económico es el de 183 x 51 centímetros, pero también está a la venta en tamaños más grandes como el de 305 x 76 centímetros o 396 x 84 centímetros a 91,99 euros. Todas ellas tienen forma circular y son desmontables.

Lona de tres capas y material extrafuerte

La piscina de Intex, con forma circular, no requiere de ninguna estructura metálica para mantener la forma. Es suficiente con hinchar la base, el borde superior y, después, llenarla de agua. Son adecuadas para adultos y niños a partir de tres o seis años (dependiendo del tamaño y la capacidad elegida). Por ejemplo, el modelo más pequeño –el de 183 x 51 centímetros– tiene capacidad para 880 litros de agua y la pueden utilizar al mismo tiempo dos o tres personas.

La lona está fabricada en PVC (83 %) y polipropileno (17 %) y cuenta con tres capas laminadas de material extrafuerte para que resulte más resistente. El grosor de la pared del liner oscila entre 0,44 y 0, 64 milímetros; la base del suelo entre 0,25 y 0, 50 milímetros y el aro del borde superior entre los 0,265 y 0,42 milímetros.

En el pack se adjunta un manual de instrucciones y, para instalarla, se ha de tener en cuenta que se debe extender sobre un terreno firme y nivelado que tenga capacidad para soportar todo el peso de la piscina una vez llena de agua. El vaciado también resulta muy sencillo ya que se puede conectar a una manguera de jardín. En el caso de los modelos que no incluyen depuradora sí que cuentan con una conexión necesaria para poder adaptarla.

La piscina hinchable más vendida en Amazon

Además de ser el producto de su categoría más vendido en la plataforma de comercio electrónico, la línea de piscinas hinchables de Easy Set registra más de 8.900 valoraciones en Amazon. Con sus comentarios los usuarios le han otorgado una nota de 4 estrellas sobre un total de 5 y, como aspectos a tener en cuenta, destacan lo fácil que resulta montarla y la posibilidad que ofrece de añadir filtros, si así se desea, para limpiar el agua.

Es este usuario, que se identifica como S.C., adquirió el tamaño de 305 x 76 centímetros y explica lo siguiente sobre su experiencia: “Estupenda piscina para refrescarse en verano, es bastante grande, nosotros llegamos a meternos hasta 6 o 7 personas. Trae unos parches de repuesto por si se pincha. Es la segunda que compramos de esta marca. La anterior nos duró dos años. Se recomienda comprar el plástico para taparla y que no coja suciedad. La instalación no es complicada, pero si es recomendable hacerlo entre varias personas para que cuando se llene ir estirádola metido desde dentro y que no queden arrugas. También es bueno poner una manta o algo debajo para protegerla un poco del suelo”.

Isolda, por su parte, indica: “Perfecta para el precio. Fácil de montar. Recomiendo un inflador eléctrico. El agua sigue limpia después de cinco días”.

Recomendaciones para usar una piscina hinchable *Los protocolos de seguridad para utilizar piscinas hinchables recogen, entre otras, las siguientes cuestiones: - Seguir cuidadosamente las indicaciones del manual de instrucciones acordes a cada modelo. - Colocar la piscina en un lugar cercano a un punto de fácil desagüe para evitar inundaciones. - No instalar la piscina en balcones, terraza o terrenos que no tengan capacidad para soportar el peso del agua. - No instalar la piscina en superficies que no sean firmes o estén perfectamente niveladas. - No utilizar la piscina de noche, con falta de visibilidad ni bajo los efectos de bebidas alcohólicas, medicamentos o drogas. - Vigilar a los niños de cerca y en todo momento.

