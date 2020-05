Esta estantería sirve para todo, está disponible en cuatro colores y a la venta en Amazon

Durante estas semanas de estar mucho en casa nos hemos dado cuenta, más aún, de lo importante que es mantener el orden y crear un ambiente agradable, así como conseguir una decoración a nuestro gusto que nos facilite el día a día. Por eso los muebles versátiles que funcionan en todo tipo de estancias y para una gran diversidad de usos son los más buscados en estos momentos.

Es el caso de esta estantería de la marca Habitatdesign que hemos encontrado en Amazon. En las últimas semanas se ha convertido en la más vendida en su categoría y no es de extrañar: mide 1,80 metros, es ligera y fácil de montar y está disponible en cuatro colores tendencia que combinan con un sinfín de estilos decorativos.

Compra por 58,37€ en Amazon

Ideal para cualquier rincón

Su tamaño la hace perfecta para aprovechar el espacio al máximo sin limitar la libertad de movimiento en la zona. Y es que, aunque es bastante alta (genial para aumentar su capacidad de almacenamiento), tiene poca profundidad y no es demasiado ancha. Mide 180 cm. de alto, 52 cm. de ancho y 25 cm. de fondo, y cuenta con cinco huecos y seis baldas que aprovechan su estructura casi desde el suelo.

Está fabricada en aglomerado acabado en melanina de calidad de color, por lo que es ligera (pesa solo 19 kilos) y se monta de forma muy sencilla con el kit de montaje y las instrucciones que llegan con ella.

En Amazon la puedes encontrar tanto en color azul, como en blanco, rosa o verde agua. Todos, tonos que se integran perfectamente en diferentes estilos decorativos y que están pensados, especialmente, para las habitaciones y rincones de los más pequeños.

Nº1 en Amazon

Su diseño y su versatilidad la han convertido en uno de los objetos de decoración más vendidos en la plataforma. Pero también contribuyen detalles como su fabricación responsable: “La Cadena de Custodia verifica que la madera u otros productos forestales utilizados por la industria de transformación, proceden de bosques gestionados de acuerdo a criterios de sostenibilidad”, confirman desde la marca en Amazon.

Cuenta con una puntuación de 4 estrellas y con más de 400 reviews que valoran su uso:

“Está bien terminado y no tiene defectos estéticos. Es la medida que me hacía falta y no encontraba en ningún lado. Necesita solo media hora de montaje y está bien explicado en las instrucciones”.

“Ha llegado perfectamente embalada y sin ningún desperfecto. Además es muy fácil montarla y lo puede hacer una sola persona sin ayuda. Una vez montada queda muy robusta”.

“El producto llego en perfecto estado y en la fecha indicada. La verdad que para ser tan estrechas se quedan muy firmes en el momento que están montadas del todo, y quedan muy bien”.

“Yo le he puesto mucho peso en libros y aguanta bien, y además le he puesto dos cajas más encima. Ha llegado en muy buen estado, estoy muy satisfecha porque es justo lo que quería”.

Mesa de escritorio de la misma gama. Sus compradores suelen incluir el juego de estantería y escritorio en su cesta. Pertenecen a la misma colección de Habitatdesign y también está disponible en los mismos cuatro colores. Mide 79 cm. de altura por 90 cm de ancho y 54 cm. de fondo e incluye una bandeja extraíble. Compra por 59,90€ en Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de mayo de 2020.

