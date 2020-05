Inclinable y giratorio: este soporte para la televisión tiene más de 18.000 valoraciones en Amazon

Una gran ventaja asociada a la comercialización de las televisiones de pantalla plana ha sido la posibilidad de anclarlas en la pared para que ocupen menos espacio. Además de abrir mayores posibilidades estéticas también es una buena solución para garantizar un buen visionado en estancias pequeñas como dormitorios, cocinas o salones de tamaño medio.

Para fijar las televisiones a la pared existen varias opciones. Hay soportes fijos y hay otros articulados que permiten inclinar la pantalla hacia delante o girarla para mejorar el campo de visión. Es el caso, por ejemplo, de este modelo de la firma Perlegear que ha recibido en Amazon más de 18.300 valoraciones y una nota media de 4,6 estrellas sobre 5. Se trata de un soporte que puede aguantar hasta 45 kilos de peso y que se adapta al tamaño de distintas televisiones.

Giratorio y disponible en cuatro tamaños

Fabricado en acero de calidad, resulta resistente –puede soportar 4 veces el peso de las normas UL (Underwriters Laboratories)– y seguro. Su diseño lo hace compatible con la mayoría de los televisores existentes en el mercado, pero su mejor prestación es la posibilidad que ofrece de girar e inclinar los televisores una vez instalados sobre él. Se trata de un soporte que permite girar 90 grados a izquierda y derecha, además de inclinar la plataforma 5 grados hacia arriba y 15 grados hacia abajo. De esta forma, se adapta a distintas estancias y hace que la visión sea más cómoda desde múltiples ángulos.

Además, dispone de un brazo que se puede retraer y extender según se desee. La separación mínima de la pared es de 70 milímetros y la máxima que se puede lograr son 495 milímetros. Se comercializa con varios accesorios, herramientas y anclajes necesarios para que la instalación resulte lo más sencilla posible. Lo único que se ha de comprobar antes de adquirirlo es el estándar de montaje VESA del televisor, que es la distancia en milímetros entre los cuatro orificios del reverso. Este anclaje está fabricado para los oficios que van desde 75 x 75 milímetros hasta los 400 x 400 milímetros (y es compatible con el 99 % de los televisores del mercado).

Está disponible para pantallas de cuatro tamaños: 10-30 pulgadas, 10-40 pulgadas, 26-55 pulgadas, 37-55 pulgadas. El precio varía desde los 19,99 euros de las medidas más pequeñas a los 44,99 euros de la más grande.

Más de 18.300 valoraciones en Amazon

Valoración positiva de 4,6 estrellas sobre 5 y han sido más de 18.300 usuarios quienes han dejado sus impresiones en la plataforma tras probarlo. Y ¿qué dicen quienes lo han adquirido? En general, las reseñas se fijan en lo fácil que resulta montarlo y la calidad y conveniencia de los materiales empleados.

José, por ejemplo, califica como “excelente” el producto: “La calidad de construcción es fantástica, así como la presentación del producto, que incluye en la caja un cable HDMI y un nivel de burbuja magnético. Al desplegar y recoger el brazo articulado se nota la calidad del producto. (...) La caja incluye diversa tornillería muy bien presentada en bolsas individuales, y las instrucciones, aunque en inglés, son muy fáciles de entender. Absolutamente recomendable”.

Fran Díaz, por su parte, indica que es un soporte de “alta calidad a muy buen precio” y explica así su experiencia: “Muy sencillo de instalar, trae todos los tornillos, arandelas y gomas para poder colocar tu TV sin problema (seguro que hay alguna TV que puede que no se acople a los tornillos que lleva pero os aseguro que será difícil). Por ponerles una pega, los tornillos y tacos que trae son para "aguantar un tanque", para la TV de 55" sí que use los que trae, pero para las 2 TV de 32" use unos mucho más pequeños y sin problema. Un acierto seguro”.

