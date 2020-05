18

La segunda fase consiste en cómo poner la maquinaria en marcha: “Los eventos de empresa, como mínimo hasta después del verano ya no habrá nada. Mañana, 25 de mayo, “si no hay cambios”, reabrirán la tienda oficial y el tour del estadio. Además, el club ha aprovechado el parón para avanzar en las obras del Museo del Atlético, cuya apertura al público está prevista para agosto. “Para nosotros es muy importante ver cómo funciona la campaña turística de verano: si la gente decide ir a las playas y a los hoteles, no debería tener miedo de volver a un estadio en septiembre”. Ficha técnica: Estadio Wanda Metropolitano. Sede del club Atlético de Madrid. Año de fundación: 2017. Aforo: 68.000 localidades. Actividades: partidos de fútbol, conciertos, eventos de empresa…