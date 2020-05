Últimas noticias del coronavirus en África | El continente supera los 44.000 positivos

Belén Hernández

Los desplazados en Somalia no tienen a dónde escapar de la covid-19. Décadas de conflicto y violencia, acompañadas por graves sequías, inundaciones y plagas de langostas, han dejado más de 2,6 millones de desplazados internos en Somalia, la mayoría de los cuales viven en asentamientos improvisados sin acceso a servicios básicos como el agua y la atención sanitaria, lo que les deja particularmente expuestos ante la pandemia de coronavirus. "No tenemos a dónde escapar del virus y no tenemos manera de controlarlo", se lamenta Halima, una de las desplazadas en Somalia. "Hay falta de agua en el campamento. El agua embotellada es cara", explica al Consejo Noruego para los Refugiados (NRW). "Antes solíamos comprarla por cerca de dos dólares pero ahora la venden a tres. No tenemos jabón para lavarnos o desinfectante, no tenemos nada", subraya, ilustrando una situación compartida por la inmensa mayoría de los desplazados. Información de Europa Press.