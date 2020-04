Últimas noticias del coronavirus en África | Más de 29.000 casos y 1.329 fallecidos

Alejandra Agudo

135 millones de personas sufrían hambre aguda antes del coronavirus. Más de la mitad, 73 millones, en África, según el Programa Mundial de Alimentos. Por eso, ahora que llega la temporada de gripe, el invierno, al continente, es muy importante apoyar a estas personas para que su situación no empeore, lo que puede ser fatal, por la llegada del coronavirus. "Allí, hay países con enormes cantidades de personas pobres y que no tienen una buena alimentación; y cuando no estás bien nutrido, tu sistema inmune es más débil", anota el economista jefe del PMA. "Y sus sistemas de salud son muy, muy precarios. Estamos hablando de países de 12 millones de personas con cuatro ventiladores o menos de 50 camas de UCI. Esta es la realidad de este mundo. Así que estamos realmente preocupados por esos lugares. Si no estamos preparados, ¿qué pasará allí?", declara Arif Hussein, economista jefe y director de investigación del PMA. Fotografía de Rein Skullerud (PMA) durante un reparto de alimentos en Mozambique tras el ciclón Idai.