Cuida tu rostro en casa con la varita mágica antienvejecimiento más vendida en Amazon

Estamos en casa, sí. Pero ya nos hemos dado cuenta de que ese no es ningún motivo para descuidar el cuidado de cuerpo y mente. Tampoco el de la piel, como advierten los expertos: el cambio radical de ambientes, así como la falta de luz natural o la preocupación y la falta de sueño que a muchos afecta durante estos días, pueden pasar factura.

No queremos eso. Pero además, tampoco queremos desaprovechar la buena oportunidad que este tiempo nos da para mimarnos más que nunca. Por eso sumamos un nuevo gadget de belleza a nuestro ritual facial para mejorarlo al máximo. “Cada poco tiempo salen al mercado nuevos dispositivos con el objetivo de facilitar y mejorar nuestras rutinas de belleza. Esto es algo positivo, ya que favorece el que mucha más gente se plantee cuidar la salud de su piel. De hecho, en nuestro centro siempre defendemos la importancia de combinar los tratamientos en cabina adecuados a cada persona y un buen cuidado en casa para conseguir los mejores resultados”, recomienda Elena Ramos, farmacéutica, experta en dermocosmética y co-directora de The Secret Lab.

Siguiendo como siempre sus consejos, es tan justo como necesario incorporar una varita mágica al cuidado de nuestros ojos. En efecto, se conoce así en el mercado porque su efecto parece milagroso, pero se trata de un masajeador para la zona ocular que funciona como herramienta antienvejecimiento.

¿Qué es y cómo funciona?

El dispositivo, de la marca estrella en Amazon Sunmay, combina la energía térmica (asciende hasta los 42ºC, pero no quema) con la vibración sónica para proporcionar un masaje caliente y reducir patas de gallo, piel flácida y ojeras. Al estimular el área, mejora la circulación de la sangre, del humor acuoso y de la presión ocular, aliviando así fatiga e hinchazón en los ojos.

Cuenta con tres funciones: Blue Waves, con vibraciones frías para minimizar poros y eliminar bolsas; Yellow Waves, con vibración caliente para promover la regeneración de colágeno y mejorar líneas de expresión y patas de gallo; y Anion Import, capaz de abrir los poros de cara a que reciban mejor el tratamiento cosmético.

La varita es fácil de usar, siempre siguiendo sus instrucciones, y se apaga de forma automática cuando alcanza la temperatura adecuada. Además, es ligera y portátil y viene con una bolsita para poder guardarla y llevarla a cualquier lugar. Se carga a través de conexión USB.

Nº1 en Amazon

Sunmay es una de las marcas más vendidas en las categorías de belleza y cuidado personal en la plataforma gracias a sus cepillos limpiadores y a este masajeador facial. Más de 1.000 usuarios lo han probado ya y lo valoran con más de 4,7 estrellas.

“A la hora de usarlo, se siente agradable y cómodo y la vibración junto con el calor o el frío te produce, al menos (ya que el resto de características se aprecian con el tiempo) una sensación de relajación muy placentera”.

“Tengo que admitir que el producto me ha sorprendido: lo estoy utilizando las dos veces al día combinado con mi crema de contorno de ojos y noto mucho resultado en el hinchazón de los ojos”.

“Es un producto para masajear los ojos tanto con calor, como con unas pequeñas vibraciones, o incluso combinando las dos opciones, he de decir que rebaja las bolsas y atenúa ojeras en mi caso. Lo uso a diario, en la rutina de mañanas, acompañado de un serum o una cremita hidratante, me tiene muy satisfecha. También me gustaría añadir que es muy buen material, resistente y ligero, además su batería es muy duradera”.

