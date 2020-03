El poder femenino en el podcast en español

Llevo casi cuatro años trabajando a tiempo completo en el mundo del podcasting. Aquellos que me leen o escuchan saben que amo profundamente esta profesión, que consiste sencillamente en contar historias al oído. Estoy todos los días rodeada de un equipo increíble de profesionales que aportan su mejor energía para que todo salga adelante.

Podium Podcast, la plataforma que podcasts que dirijo, es una criatura viva de las que todos y todas cuidamos especialmente, ofreciéndole lo mejor de cada uno de nosotros. Como sabrán por este blog que coordino desde hace casi dos años, me interesa el mundo del podcasting en toda su anchura y profundidad. Es por ello que hoy puedo afirmar que no es casualidad que seamos muchas las mujeres que desde distintos ámbitos —contenidos, tecnología, producto, publicidad, universidad— estemos contribuyendo a potenciar a este formato en plena eclosión.

En este mismo blog podrán leer entrevistas y reportajes que tienen a hombres como protagonistas; excelentes y admirados profesionales de los que aprendemos cada día. Pero permítanme que hoy les ofrezca el resumen de una charla que he mantenido con algunas mujeres —faltan muchas— con las que tengo o he tenido la suerte de trabajar. Su inspiración es constante y hoy toca escucharles/leerles con atención.

¿Cree que las mujeres están ocupando un lugar importante en la industria del audio/el podcast?

Ana Alonso, directora de Guerra 3 y El Gran Apagón, entre otras, y responsable de ficción de Podium Podcast): "Depende de la parcela de la que estemos hablando. El podcast no deja de ser una industria incipiente. Creo que somos cada vez más consumidoras, según datos de la IAB. Desde el punto de vista de la creación y, teniendo en cuenta mi entorno, diría que nuestro lugar es relevante, pero me faltan datos para valorar si verdaderamente las mujeres están ocupando puestos de responsabilidad en la industria del podcast".

Lourdes Moreno, Digital Project Manager en SER y musicales España, Prisa Radio: "No sabría decirte si el lugar es importante o relevante pero, al menos, nos estamos haciendo más visibles en el entorno digital. Personalmente, noto una efervescencia de excelente profesionales mujeres en muchos de los aspectos vinculados al audio, desde la parte más creativa y de producción a la distribución o innovación. De hecho en este aspecto más tecnológico han surgió iniciativas como Women In Voice, una comunidad global relacionada con entornos de voz, para el desarrollo y el mentoring de perfiles profesionales muy diversos".

Sarah Koenig, creadora de 'Serial'.

Carola Solé, directora del podcast Volver, cinco historias sobre la crisis catalana: "Creo que las mujeres están liderando algunos de los podcasts y plataformas de podcast más interesantes del momento. Lo importante es que lo están haciendo como narradoras, pero también como editoras y directoras, y eso se nota en las historias y la mirada que proponen. En España, las dos principales plataformas, Podium Podcast y Cuonda, han crecido eminentemente de la mano de mujeres. Tal vez no sea casual que Serial, el podcast que viralizó el formato en el mundo, tuviera a Sarah Koenig al frente. Obviamente queda camino por recorrer porque los medios han estado dominados tradicionalmente por los hombres y, quizás soy muy optimista, pero creo que está habiendo una pequeña revolución en el podcast: las mujeres estamos haciendo oír nuestra voz con mucha fuerza, mucha más que en otros medios. Y no solo para hacer podcasts enfocados en temas que nos preocupan, sino también para hacer valer nuestra visión y perspectiva del mundo".

Jimena Marcos, guionista de Ruido Blanco, En el corredor de la muerte y co-host en El podcast de Vice: "Creo que todavía falta. Sobre todo porque los datos no son muy positivos. En 2018, solo el 20% de los podcasts estaban presentados por mujeres y en 2017 solo un tercio de los 100 primeros podcasts en iTunes estaba presentado o copresentado por mujeres. (En el top de Apple los podcasts más escuchados en 2019 de España solo hay cinco mujeres en los 25 primeros). Creo que también tiene mucho que ver con que los hombres ocuparon ese espacio amateur en los inicios del podcast. Pero la cosa está cambiando, las mujeres se están haciendo un buen hueco también porque, de nuevo, es más accesible el mundo del podcasting que cualquier otro medio de comunicación donde la barrera machista frena aún a muchas mujeres".

Catalina May, directora de contenidos de Las Raras Podcast: "La participación de las mujeres en el mundo del podcasting me parece que es esencial para la diversidad del medio. En el caso de Las Raras, el hecho de que yo sea la directora de contenido del podcast nos ha hecho tener una marcada perspectiva de género. De las 22 historias que hemos publicado hasta el momento, 12 son protagonizadas por mujeres, 5 son historias corales en las que mujeres juegan roles importantes y 5 son protagonizadas por hombres. Creo que esto es importante, ya que las mujeres y sus historias están subrepresentadas por los medios de comunicación y somos las comunicadoras las encargadas de cambiar eso".

Mona León Siminiani, directora de Negra y Criminal: "Sí creo que la mujer ha encontrado y seguirá encontrando en el podcast un lugar preeminente. El motivo es más arduo de saber. Generalizando, podría decir que el podcast requiere e invita a un tipo de intimidad en el que la mujer puede llegar a sentirse más cómoda que el hombre; o más estructuralmente, que, debido al avance tecnológico, el do it yourself ha abierto puertas en principio más independientes que las de esperar un posible contrato por parte de un medio y ha proporcionado una voz a gente que no tiene que esperar a que se la den... Sin embargo, no sé si podría generalizar: el caso del que realmente puedo hablar es del mío. Yo empecé a hacer de todo por necesidad. Tenía mis ideas muy claras y sabía cómo ponerlas en marcha. El tema de que todo dependiera de mí, paradójicamente, me daba una libertad y un control que es difícil o casi imposible de encontrar en otros formatos. El podcast, además, por su naturaleza independiente, permite este desarrollo personal al margen de los resultados porque proporciona un campo de experimentación al que se tiene un acceso muy barato y libre. Eres tú quien pone los límites, no una cadena de mando, y cuando tienes claro lo que quieres contar y cómo contarlo, el no estar sujeta a este tipo de cadenas facilita muchísimo las cosas".

Isabel Cadenas, directora del podcast De eso no se habla: "Creo que las mujeres estamos ocupando muchos lugares importantes en el mundo del audio, sí; pero que muchas veces esos lugares no son visibles. También creo que tradicionalmente a las mujeres se nos ha transmitido que no somos buenas para los trabajos más técnicos y que, a pesar de eso, el audio es un medio en el que trabajamos muchas mujeres: desde el sonido directo en el cine hasta la creación de podcasts. Creo que la industria (como el mundo) ha estado dominada por hombres (blancos, de mediana edad, heterosexuales), pero que eso está cambiando rapidísimo y el contenido que a mí más me interesa lo están haciendo voces que en general están infrarrepresentadas: mujeres, sí, pero también personas que históricamente no han tenido derecho a una voz pública (tanto por razones de clase, como de raza, como de identidad sexual y de género). Y creo que esto sucede porque el medio es especialmente apto para esto, tanto porque es mucho más barato de producir que otros medios, como por la intimidad que genera tanto en el lado de la producción como en el de la recepción. En noviembre estuve en Third Coast Audio Festival, al que llaman el Sundance del audio y fue impresionante ver que allí, lo que consideramos minorías éramos mayoría: en todas las ponencias, los talleres, la mayoría eran personas no blancas y no hombres".

Ana Ormaechea, directora de Producto Digital de Prisa Radio: "Sí, creo que la mujer está jugando un papel absolutamente protagonista en el ecosistema del audio y del podcast en concreto. Creo que siempre hemos estado muy conectadas a la producción radiofónica y de audio pero no tanto al ecosistema de podcast más tradicional en España. Con el boom de la industria del podcast en EEUU en 2015, comenzamos a trabajar especialmente en modelos de distribución y monetización, y es ahí donde creo que comienza a haber más perfiles femeninos que despuntan y han ayudado a crear un ecosistema fuerte tanto en EE UU como en España. Las nuevas generaciones además han podido encontrar referentes claros y ávidos de enseñar, lo que sin duda está fortaleciendo este podcast en femenino. A veces se dice que las mujeres no nos apoyamos profesionalmente y creo que en el caso del ecosistema del podcast esto no podría ser más diferente".

Pregunta: Desde su experiencia: ¿Hay algún tipo de diferencia a la hora de producir audio entre hombres y mujeres?

Ana Alonso: "No. Igual que tampoco creo que haya una literatura de mujeres distinta a la de 'los hombres'. Y lo mismo con el cine, la fotografía o, qué sé yo, la arquitectura".

Lourdes Moreno: "Igual no soy objetiva pero como oyente, sí que agradezco la diversidad de matices que se aportan en los podcast producidos por mujeres: conozco más perspectivas sobre el mismo tema, o aprecio una mayor creatividad y fórmulas para abordar los contenidos".

Carola Solé: "La verdad es que no me había planteado esta pregunta. Escucho podcasts conducidos por hombres que me gustan mucho, pero reflexionando un poco en lo que valoro y me gusta escuchar, bajo el riesgo de caer en generalizaciones, pienso que las mujeres tendemos a tener una mirada más empática y sensible. El marco de intimidad que ofrece el podcast juega muy a favor de eso. El otro día escuchaba un episodio de Invisibilia que me pareció maravilloso, The End of Empathy, donde dos narradoras hacían un experimento al contar de dos formas distintas la historia de Jack, un hombre que forma parte de un grupo de incels (hombres 'célibes involuntarios', que denostan a las mujeres). Una de las narradoras lo hacía tratando de entender qué le llevó allí y la otra de un modo más crítico. Ambas reflexionaban sobre cuál sería la mejor forma de contar esa historia y sobre el papel de la empatía hoy en día. Me cuesta imaginarme un ejercicio parecido por parte de un hombre".

Jimena Marcos: "Depende de qué tipo de podcast estemos hablando pero me gusta pensar que sí hay una pequeña diferencia basada precisamente en esa intimidad tan distintiva del podcast. Siempre se ha dicho que el podcast te permite ser más cercano, personal y sincero y creo que las mujeres son más valientes a la hora de romper la barrera de lo íntimo y personal, a contar historias directamente desde donde emana el dolor, el amor o la rabia. No digo que no existan podcasts hechos por hombres que partan desde las entrañas, pero creo que son los menos. También tiene que ver con el manejo del storytelling, eso que los americanos tienen tan interiorizado y que en España nos queda aún por aprender: El contar historias de "tú a tú" con naturalidad y espontaneidad".

Mona León Siminiani: "En principio no tendría por qué haberla: el audio es el audio, al margen de géneros. Pero en fin, como ya sabemos el mundo en el que vivimos y trabajamos, es cierto que termina habiendo diferencias que, como decía, son sobre todo estructurales. No es solo la producción, es también la recepción. Ocurre con esto un poco como con el humor, creo: es mucho más difícil para una mujer hacerse un hueco como cómica que para un hombre. El audio no escapa a la norma laboral no escrita de que una mujer tiene que hacer mucho más que un hombre para llegar al mismo sitio, y yo le añadiría además que esto se presupone: se cuenta con que una mujer va a hacer más, se da por hecho que va a solucionar todas las papeletas, y se mira muy mal que rechiste mínimamente (quizás porque no estamos acostumbradas a hacerlo y obtener buenos resultados). Creo que hay un examen continuo y puede que también una desconfianza inconsciente hacia el trabajo de una mujer".

Isabel Cadenas: "Depende. Creo que el mayor poder del audio reside en su materia prima: la voz. Y que, precisamente por tener la voz como materia prima, lo que permite el audio es una comunicación situada: una comunicación que parte de un lugar concreto, que no trata de generalizar, que habla en primera persona. Una voz que no imposta, en todos los sentidos. Y creo que hablar desde ahí, consciente de la posición que cada una ocupa en el mundo, requiere haberse cuestionado los privilegios que una tiene y de los que una carece. Todo esto para decir que la respuesta no viene tanto de diferenciar entre hombres y mujeres, sino de quiénes, realmente, se han cuestionado esos privilegios para hablar desde una misma y, desde ahí, sobre el resto. Y, aunque no debería, ese cuestionamiento suele partir de haberte sentido en posiciones de vulnerabilidad. Creo que realmente eso es lo que marca la diferencia: haber tenido siempre derecho a la voz pública, o haber tenido que conquistarlo".

Pregunta: En el mundo del podcast, la mujeres tienen la voz. ¿Qué mujeres del mundo del audio/podcast le inspiran?

Kaitlin Prest, creadora de 'The Heart'.

Ana Alonso: "Creo que es de justicia acordarse de Sarah Koenig, Julie Snyder, Dana Chivvis y Emily Condon, responsables del podcast más conocido del mundo, Serial. En España Sangre Fucsia es pionero. Me parecen inspiradoras la guionista Jimena Marcos, Rocío Gómez o la directora y actriz Isabelle Stoffel, que realiza StoryWalker en los que intervienen el teatro y la acción social. También plataformas como Radio Ambulante (en las que también trabajan hombres) o Las Raras Podcast, realizado por Catalina May y Martín Cruz".

Lourdes Moreno: "Como oyente de podcast tengo la biblioteca repleta de mujeres estupendas que me interesan: desde la killer Barbijaputa a las tres guerrilleras de Vostok 6, pasando por podcast más amables pero igual de interesantes como La mitad del mundo de Elena Gómez Montoya o Girlboss Radio de Sophia Amoruso, Woman’s hour 4 de BBC y el novedoso enfoque de Who Runs The World de Laura Brown, un caso de una directora de publicación en papel saltando al formato audio. Del mundo académico y de la investigación son imprescindibles seguir los estudios de audio de Teresa Piñeiro, Emma Rodero, Aurora Pérez Maillo, Chelo Sánchez, Elsa Moreno, Pilar Martínez-Acosta, Mónica Pérez Alaejos o Montse Bonet. No es del mundo del podcast directo pero sí de la voz, la innovación y tecnología. Aquí me inspiran a Nieves Ábalos, (lead de Women In Voice en España), Helen Creeger (experta en diseño y usabilidad de conversación), Isabel Inés (producto digital) o Esther Checa (Innovación), Cristina Aranda".

Carolina Guerrero, productora ejecutiva de Radio Ambulante.

Carola Solé: "Mi escuela ha sido Radio Ambulante, para mí el mejor podcast en español, y admiro profundamente el tesón y rigor de Camila Segura, que es la mejor editora que una productora puede tener. También admiro la fuerza que tiene Carolina Guerrero para levantar el proyecto y que sea económicamente sostenible. Me fascina el ambiente y la intimidad que creó Kaitlin Prest en The Heart. En España, estoy muy expectante con el proyecto que trae entre manos Isabel Cadenas, De eso no se habla, sobre los silencios y nuestra incomodidad de vernos al espejo".

Jimena Marcos: "Muchas. Creo que la directora Ana Alonso es inigualable en el mundo de la ficción sonora, lo que ha hecho con Guerra 3 y El Gran Apagón no lo he escuchado en ningún otro país. Catalina May de Las Raras Podcast tiene una sensibilidad tremenda para contar. Episodios suyos como La cama del poliamor, Un metro dieciséis o Tetazo me siguen poniendo la piel de gallina al recordarlos. Molly Fischer creo que hace un maravilloso trabajo en The Cut seleccionando historias. El Griefcast de Cariad Lloyd es maravilloso, abordar humor y muerte me parece complicadísimo y lo ataja con maestría. Y mi última obsesión: Kaitlin Prest, autora de The Heart, The Shadows, creadora del proyecto Mermaid Palace y la gran reina del audio-arte. También quiero decir que ellas están acompañadas por hombres maravillosos sin los cuales esos podcasts no tendrían sentido como, por ejemplo, los realizadores sonoros Roberto Maján y Martín Cruz. Quizás este es también un buen lugar para animar a mujeres realizadoras sonoras a adentrarse en el mundo del podcasting".

Catalina May: "Martina Castro, la CEO de la productora de podcast Adonde Media, está haciendo un trabajo muy importante para formar una comunidad de podcasteros latinoamericanos y para romper las barreras culturales y del idioma en el mundo del podcasting. Por eso y por la calidad de su trabajo, ella se merece toda mi admiración y mi respeto. También Ana Ormaechea con su comunidad de podcast independientes Cuonda, del que Las Raras formó parte, me parece una persona esencial que ha impulsado el desarrollo del podcasting en español. Escucho muchos podcast conducidos por mujeres, porque me siento mucho más identificada con esa mirada: Invisibilia, Call your girlfriend, Love me, The Cut on Tuesday, Short Cuts de BBC4, entre otros".

Isabel Cadenas: "Tantas, pero voy a centrarme en las que admiro porque están, también, creando industria. Una es Carolina Guerrero, la CEO de Radio Ambulante, que está haciendo posible no solamente el trabajo de audio de Radio Ambulante, sino que ese trabajo llegue a una comunidad cada vez más grande que antes no existía y que el propio podcast se ha encargado en crear. Otra es Martina Castro, CEO de la productora Adonde Media y una de las fundadoras de Podcaster@s, una comunidad para las personas que creamos contenido sonoro en castellano y que no existía hasta entonces. Por otra parte, Kaitlin Prest, que es una de las creadoras que más admiro, acaba de lanzar su propia productora y creo que es una gran noticia, que las creadoras estén tomando también los mandos y los medios de producción. Por último, en España quiero nombrar a Conchi Cejudo, que ha permitido afianzar el documental sonoro en un programa de máxima audiencia como es A vivir que son dos días y que muestra que en la radio también hay lugar para cosas nuevas".

Ana Ormaechea: "Mi primer acercamiento a la producción del podcast fue de la mano del cómic de Jessica Abel sobre producción de podcast, y desde entonces, en mi evolución en el mundo del audio siempre he estado rodeada por mujeres inteligentes que me han ayudado a entender el ecosistema del podcast y del audio. En EEUU, mis productoras favoritas son Manoush Zomorodi y Jen Poyant, responsables de Zig-zag, para mi uno de los mejores podcasts el mercado. Admiro con devoción y sé lo mucho que ha trabajado Carolina Guerrero para haber logrado que Radio Ambulante haya alcanzado el lugar que ocupa actualmente en NPR, y sé que Martina Castro va a acabar revolucionando las producciones en español en EEUU. Sigo con muchísimo interés la evolución de nuevos talentos como Laura Ubaté (Colombia) o Lory Martínez (Francia)".