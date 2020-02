Test de personalidad: dinos qué obra de arte comprarías y te decimos cuál es tu tónica perfecta

Los mixers inspiran la experimentación para crear combinados con resultados inesperados. Cada una de las 10 bebidas de Royal Bliss son una fórmula sorprendente y juntas componen una gama con más de 40 matices, que te invitan a mezclar y a experimentar. Por eso, la firma patrocina la feria de arte contemporáneo Art Madrid, cuya 15ª edición se celebra del 26 de febrero al 1 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Cerca de 50 galerías nacionales e internacionales presentan la obra de artistas multidisciplinares, cuya creación responde a inquietudes y estilos muy diferentes.

Al igual que la personalísima creación artística, los matices de Royal Bliss pueden reflejar también rasgos de tu personalidad. ¿Te lanzas a descubrir tu estilo? Para ello, te proponemos que elijas una obra de arte para cada situación de entre algunas de las que se exponen en esta edición, y revelar así matices quizá más secretos de tu carácter. Te diremos qué mixer se funde mejor con tu ADN. Si eres tan imprevisible como el tiempo, puedes saltarte esta parte y descubrirlas todas al final del artículo: podrás elegir la que más te apetezca cada día. La filosofía es "Freedom to mix", así que siéntete libre.

Equilibrada

En una época en la que prima el ruido, el equilibrio se ha convertido en un atributo tan raro como especial. Eres un valor seguro y una compañía disfrutable. De ti se dice que eres un buen conversador porque saber escuchar y solo reclamas protagonismo de forma puntual, siempre con un punto inesperado e inteligente. Por eso, contigo se sabe cómo se empieza, pero nunca cómo se acaba porque en tu compañía es fácil dejarse llevar. Estableces un diálogo horizontal y enriquecedor como las obras que has elegido, que pueden ubicarse en cualquier espacio porque se adaptan fácilmente a cualquier circunstancia, armonizando y aportando frescura y sentido al conjunto. Como la Creative Tonic Water de Royal Bliss, una tónica sorprendentemente equilibrada, que matiza el amargor característico de las tónicas, con una composición balanceada entre amargos y dulzor. Este equilibrio permite combinaciones infinitas. Se trata de un mixer digestivo con un sabor familiar que te lleva a toques inesperados.

Exótica y tradicional a la vez

Hay en ti algo inclasificable. En apariencia te mueves en lo conocido y aprecias la tradición, pero tienes un fondo pasional, extravagante, potente, que hace que no respondas a los cánones clásicos. Por un lado, se puede confiar en ti y así lo aprecian quienes te rodean; por otro, tus puntos de genialidad enganchan y te aportan personalidad y misterio. Contigo no siempre todo es lo que parece: un rato más y las capas se levantan para dejar paso a ese carácter fresco y creativo que te hace único. Como la Vibrant Yuzu Tonic Water de Royal Bliss, una tónica con los toques ácidos y amargos más tradicionales, pero que a la vez te sumerge en un viaje exótico gracias al yuzu, una mezcla entre mandarina y pomelo que le dan un toque vegetal inesperado, como un arrebato, que le suma complejidad. Manu Iturregi te propone combinarlo con tequila para conseguir un resultado potente y con personalidad.

Creativa, compleja y sin aditivos

Eres como esa canción que solo el oído educado y adulto es capaz de comprender. Bajo una apariencia inocente, incluso naíf, tú no das la espalda a la complejidad del mundo que muestras sin ambages a quienes estén dispuestos a escucharte. Eso sí, con suavidad y con mucha imaginación. Libre y divertido, sabes conocer a gente nueva. Eres como la obra de los grandes maestros, llena de mensajes bajo la maestría de la pincelada, académica pero política. Elegante, sutil, original y dispuesto a romper esquemas. Como la tónica Creative Zero Azúcar de Royal Bliss, que garantiza un trago suave, pero que desmonta todos los estereotipos. Rica en matices, con notas cítricas bien marcadas, integradas en un fondo suave y dulce y con una burbuja tan elegante y fina como su sabor, sin olvidar el amargor de la quinina. Diseñada para paladares acostumbrados a los sabores complejos. Mezclada con tequila despertarás sensaciones nuevas y sabores que creías dormidos.

Dulce, pero inconformista

Te han dicho que eres dulce, pero dentro de ti hay una fiera capaz de plantar cara a los más fuertes. ¿Quién dijo que la dulzura era todo ternura y suavidad? Eres mucho más complejo que eso y prueba de ello son las piezas de arte que has elegido, llenas de rebeldía que luchan contra lo establecido, los moldes sociales, las ideas preconcebidas y los límites. Piezas, como tú, llenas de energía y ávidas de experimentación, dispuestas a complicarse la existencia. Eres inconformista como la Bohemian Berry Sensation de Royal Bliss, mucho más que un mixer de notas dulces. Entre sus matices se esconden toques de lichy, fruta de la pasión, melocotón, albaricoque y frutas del bosque, que le aportan sensaciones perfumadas, dulces y refrescantes con las que es capaz de plantar cara a alcoholes fuertes. Además, la burbuja y el recuerdo amargo en boca recuerdan su herencia de tónica. ¿Qué tal con una ginebra aromatizada?

Espontánea, refrescante

Te brota la creatividad por los poros. Iluminas con tu presencia y siempre sorprendes con alguna idea extraordinaria. Te gusta el arte cargado de energía y personalidad, que no se reflexiona, fácil de entender, pero no simple. Un tipo de creación que te lleva a experiencias nuevas de forma rápida y constante, singular en sí mismo, inconfundible. Eres urbanita hasta la médula y vibras con las formas cambiantes de la ciudad, su actividad incansable, sus sorpresas diarias, la convivencia de lo pop y el patrimonio cultural y no tienes miedo a lo nuevo: te adaptas rápidamente sin perder tu esencia. Es también el ADN del Refreshing Lime Sensation de Royal Bliss, un mixer moderno y fresco, con notas de lima, lima kafir y lemongrass, aromático e intenso, pero fácil de entender. Con burbuja fina y dulzor equilibrado, está pensado para dar personalidad a ginebras y vodkas, pero también para contrastar con las notas de caramelo y barrica de destilados oscuros como el ron.

Descarada, arriesgada e irreverente

No tienes miedo a exponerte ni a recorrer una a una todas las curvas del camino para llegar a lo extraordinario. Estás dispuesto a salir de la zona de confort y remover, al tiempo, conciencias a tu alrededor. Tus obras de arte preferidas son como dardos a lo establecido, llenas de mensajes que aparecen a medida que desvelas cada capa de información: solo tienes que estar atento y degustar despacio. Como una copa combinada con Irreverent Ginger Ale de Royal Bliss, con una lista de matices infinita: lima, naranja, flor de azahar y limón, que se complementa con toques de albaricoque, lemongrass, jengibre y un punto de quinina. Su burbuja delicada y cremosa, que acompaña y da textura, complementa la complejidad de la copa. Seguro que se te ocurren mil maneras de mezclarlo porque la filosofía 'Freedom to mix' está en tu ADN, pero si quieres empezar a lo grande, el coctelero Manu Iturregi te propone combinarlo con el sabor fuerte y con carácter del whisky.

Elegante, tranquila y sin estridencias

Tu estado natural es la calma, disfrutas de la brisa y de los olores marinos y si por ti fuera vivirías en un cuadro de Sorolla. Desconectar es un ritual que puede ir acompañado de una buena copa que te recuerde a las vacaciones. Te gusta crear ambientes tranquilos y frescos, que no causan fuerte impacto pero que invitan a quedarse; dejas huella, aunque sin estridencias, de forma elegante y sutil. Lo dicen las piezas que más te han gustado, que requieren tiempo, atención y dejarse mecer ante ellas como en una tarde frente al mar y como la Royal Bliss Elegant Soda. Con toques salinos en nariz, en boca resulta efervescente e intenso, a la vez que neutro de sabor, y en el recuerdo se despide de manera elegante, sin hacer ruido. Su burbuja es fina, hace cosquillas en la lengua, pero de la misma forma sutil. Puedes probarlo en combinación con el sabor fuerte y con carácter del whisky y añadirle, para rematar, unas láminas de manzana verde, que ponen el acento en lo refrescante del cóctel.

Suntuosa y valiente

La monotonía no va contigo. Siempre dispuesto a experimentar, a viajar, a descubrir, y a sentir todas las sensaciones que la vida sea capaz de traerte. Habrá quienes crean que vives por encima de tus posibilidades porque, aunque tú sabes que el camino entraña riesgos y exige ser flexible, no dejas de mostrarte exigente cuando pisas terreno conocido. Eres un sibarita; y si pudieras encerrar lo mejor de la vida en una botella, te la beberías de un trago. Hay algo de nostalgia en las obras que has elegido porque son capaces de tocar teclas que apelan tanto a los sentidos como a los recuerdos, los olores y los sabores de las experiencias vividas o imaginadas. Del mismo modo, quienes te rodean te quieren porque invitas a disfrutar, estimulas los sentidos. Como el Brave Ginger Beer de Royal Bliss, que aporta a cualquier combinado el carácter expresivo, picante y aromático del jengibre. Con un aroma nítido, fresco y con matices terrosos y más oscuros, es perfecto para recetas generosas.

Irónica e intensa

Bajo una apariencia serena y clásica, estás lleno de ironía, un dardo a la inteligencia de quienes te rodean que te admiran por tus matices sutiles, pero intensos cuando se aprecian. Entenderte es un reto, como sucede con las obras que has elegido, sesudas bajo su aparente inocencia, llenas de mensajes listos para ser interpretados. Rompes los esquemas con elegancia y obtienes tu espacio propio sin reclamarlo a gritos. Eres sereno, pero arriesgado. Como Ironic Lemon de Royal Bliss, mucho más que un mixer de limón. Con una burbuja fina y equilibrada pero con carácter, en él se aprecian matices de pomelo y mentolados, que le dan una personalidad y sabor únicos. Una bebida llena de ironía e intensidad solo apta para los paladares adultos. Manu Iturregi propone combinarla con ron para conseguir matizar el amargor del destilado sin perder sus matices.

Expresiva, viva e incontrolable

No pasas desapercibido, causas impacto desde el primer contacto y por eso hay quienes creen que ya te conocen, algo que se refuerza con tu expresividad. Sin embargo, estás lleno de matices que solo descubrirán quienes estén dispuestos a conocerte poco a poco. Tienes voz propia pero no es la que se adivina en la primera capa, sino una sinfonía compuesta por todo tu mundo interior, solo disponible para los más pacientes. Eres como un Pollock: un derroche de color y trazos que por su inmensa escala disuade de fijar la atención en los detalles, pero que premia con creces a quien lo hace. Como el Expressive Orange de Royal Bliss. Sus burbujas juegan con la boca creando un espectáculo difícil de explicar; y es de naranja, sí, pero con una explosión de matices cítricos, dulces y especiados que se dejan descubrir poco a poco y que van desde el pomelo o la mandarina hasta el cítrico japonés kumkuat o las frutas tropicales. Este mixer está vivo, es incontrolable y algo rebelde.