‘Ongi etorri’, vieja amiga

Para los que hemos crecido en Euskadi, la ginebra MG era una presencia tan habitual que ni nos la planteábamos. Fundada en Barcelona en 1940, estaba en todos los bares y en la mayoría de las casas, literalmente.

Su época dorada fue la década de los ochenta. El gintónic era una bebida para aitas, es decir, para padres. Pero la ginebra también se bebía de otras formas. MG era la favorita de los jóvenes, de las cuadrillas que poblaban los animados bares de las partes viejas de las ciudades y villas del País Vasco. Los veinteañeros la bebían con Coca-cola o en formato “ginkas", es decir, MG con refresco de limón. Kas Limón, claro. Si alguien fuera de Euskadi pedía ginkas era como si llevara una flecha señalándole en la que pusiera "viene del País Vasco".

Edizio Berezia de MG. Un homenaje a Euskadi.

Parece que han pasado varios siglos, y en algunos sentidos es así. Aquellos veinteañeros han crecido. La marca y los gustos en Euskadi han evolucionado juntos y MG ha querido rendir homenaje a ese territorio que la vio crecer con Edizio berezia, “edición especial” en euskera: una tirada limitada de una bebida a la que si algo le sobra es personalidad. La edición especial es un guiño a la tradición del bar “de toda la vida”. Esos lugares, señas de identidad de la cultura popular vasca, en los que siempre era posible encontrar MG. Rescata la receta original y artesanal creada por Manuel Giró en 1940 con alcohol de cereales y enebro recogido en sus campos; cambiando su graduación actual de 37,5º a los 40º iniciales. Según los expertos, esto supone el punto perfecto para lograr una ginebra extra seca y con equilibrio. Una magnífica London Dry Gin.

La etiqueta además lleva impresos refranes vascos y españoles traducidos: "Gaur egin dezakezuna biharko ez utzi", el clásico "no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy"; "Pekatu arina norberak egina" (el pecado propio es venal) y "On egin deizuela janak eta kalterik ez edanak" (que te aproveche la comida y que la bebida no te siente mal).

Y en la etiqueta, al lado de la ikurriña, la frase que lo resume todo: "Ginebra clásica hecha artesanalmente", pero, claro, en Euskera: "Ginebra klasikoa eskuz egindakoa".

