Si todos en el mundo consumieran tanto como una persona promedio en Europa occidental, necesitaríamos tres planetas para poder vivir tal y como lo hacemos hoy. Cinco si todos consumiéramos como un norteamericano medio. Como dicen los jóvenes nuestra casa está en llamas... Y nosotros seguimos tirando basura para alimentarlas. Sabemos que no tenemos un planeta B, pero seguimos viviendo como si fuera infinito. Si lo pensamos bien, estamos en una nave espacial y estamos quedándonos sin aire para respirar o sin agua para beber. Y según dicen los expertos no tenemos mucho tiempo para reaccionar.

La Unión Europea ha declarado la emergencia climática y la verdad es que muchos nos preguntamos qué hacer y cómo contribuir a la conservación del planeta y, realmente, de nuestra propia vida. En cada paso que damos, en cada actividad que realizamos provocamos un impacto y es difícil saber por dónde empezar o qué hacer.

En el Ashoka European Changemaker Summit, un encuentro de emprendedores sociales que se celebró en noviembre en Barcelona, pude hablar con Sue Riddleton, fundadora de Bioregional y pionera en buscar soluciones reales para poder vivir dentro de los límites de un solo planeta, el único que tenemos. Me comentó que había logrado sistematizar su enfoque y crear un marco de actuación, One Planet Living (vivir dentro de los límites de un planeta), que se ha utilizado en más de 30.000 millones de dólares de desarrollo inmobiliario, así como en municipios, ciudades, comunidades, organizaciones y empresas de todo el mundo. Y no pude dejar pasar la oportunidad de preguntarle qué podemos hacer para actual ya.

El esquema de One Planet Living se puede usar como una lista de control y como enfoque para pensar cómo ser más sostenible. Como ella dice: “Al final se trata de nosotros, de cómo vivimos nuestras vidas, qué necesitamos y qué consumimos. Somos nosotros los que estamos impulsando la destrucción de nuestro mundo, aunque sea sin querer. Estamos ante una emergencia planetaria, que hay que abordar urgentemente”.

Necesitamos analizar cómo podemos introducir una vida sostenible en nuestro día a día y vivir dentro de los límites reales de un solo planeta respetando la naturaleza. Podemos empezar ahora mismo:

1. Analiza los 10 principios del esquema de One Planet Living y piensa cómo se reflejan en tu día a día.

2. Calcula el impacto que tiene tu unidad familiar con el global footprint calculator (calculadora global de huella ecológica). Te dirá cuantos planetas necesitas para vivir según tus pautas actuales. La respuesta seguramente te pondrá los pelos de punta.

3. Analiza las recomendaciones en la página de esta iniciativa para tu grupo de actuación: personal, comunidad, empresa, cuidad, inmobiliaria, colegio.

4. Establece tu plan de acción.

5. Prioriza tus acciones.

6. ¡Comienza ya!

Como dice Sue, es como establecer un plan para mantenerte en forma, solo que en este nos va la vida de la humanidad.

Lo importante no es solo que han ideado los pasos y las acciones, sino que las llevan aplicando con éxito los últimos 30 años. El marco de actuación lo desarrollaron a partir de BedZED, la experiencia de construcción de una urbanización 100% ecológica en el sur de Londres con 100 viviendas, espacio de oficinas, un colegio y zonas comunitarias construidas bajo el principio de uso de energía de cero carbono: edificios muy bien aislados, generación de energía renovable propia, y electrodomésticos de bajo consumo. Construida para que las personas no necesiten comprar un automóvil: cerca del transporte público, reducidos espacios de estacionamiento, club de autos compartidos y rutas para bicicleta. No se necesita un coche a menos que se tenga una discapacidad, lo que hace que hayan conseguido una reducción del 50% en las millas conducidas.

Tanto la construcción como la localización, hace sencillo vivir un estilo de vida sostenible. Pero además, se vive mejor; hay más espacio para la naturaleza, zonas verdes, lugar para plantar tu propio huerto y se ha desarrollado un excelente espíritu comunitario. Todos los que viven en BedZED han reducido su huella ya solo por vivir ahí. Adicionalmente, pueden elegir cuántas de las otras acciones necesarias para mermar su impacto deciden implementar. Sue, que reside en BedZED y ha conseguido una vida dentro de los límites de un planeta, asegura: “Estamos salvando el planeta, estamos reduciendo nuestra huella, pero en realidad estamos viviendo una vida mejor y ahorrando dinero por ello”.

La metodología One Planet Living se ha aplicado en desarrollos urbanísticos en los cinco continentes, en los Juegos Olímpicos de Londres así como en la construcción del parque de vacaciones Les Villages Nature Paris, que ha conseguido la regeneración natural de todo el área, a 20 kilómetros de la capital, minimizar el impacto de su actividad, además de la generación de energía limpia para todo el resort y Eurodisney.

Desarrollo Village Nature. Nanette Young

También la empresa B&Q, líder en materiales de construcción, desarrolló con la ayuda de esta organización una estrategia de sostenibilidad pionera e integral en 2007, que ha logrado reducir su huella de carbono en un 41% y a la vez reducir drásticamente los costes de la empresa.

Si todos nos ponemos manos a la obra ya, Sue asegura que los países y las ciudades más avanzados podrían lograr vivir respetando los límites planetarios en los próximos 10 o15 años; las empresas, dependiendo del tamaño, entre cinco y 10. Lo más inmediato son las personas ya que depende de las decisiones de compra que tomamos cada día. Aislando mejor nuestra casa, cambiando nuestros medios de transporte y consumiendo menos y mejor, el impacto ya es sustancial.

Como dice Sue, “la conciencia ha cambiado, las soluciones se han desarrollado, sabemos qué hacer, solo tenemos que implementarlo a gran escala. Ahora. Necesitamos que todos los niveles de la sociedad, el gobierno, las empresas, y los ciudadanos, en todo el mundo, tomen medidas”. Además, redundará en la consecución del resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas.

Para Sue, todo ello conseguirá una vida mejor para todos. "Un aire más fresco porque no hay contaminación, energía limpia, estar más sano porque camino o pedaleo más, participar en la comunidad, disfrutar más la naturaleza. En definitiva, ser más feliz".

Tras su intervención como Ashoka Fellow en Barcelona, varias inmobiliarias españolas y distintas empresas se han mostrado interesadas en su modelo. Por eso, Sue está planeando un curso de formación sobre One Planet Living en España próximamente. ¡Ya sabemos cómo, empecemos hoy!

María López Escorial es profesora en el Instituto de Empresa desde 2002 y consultora independiente especializada en innovación social, mercados de la base de la pirámide y soluciones empresariales para combatir la pobreza. Además, es presidenta de la Fundación Compromiso y Transparencia. Elegida entre las top100 mujeres líderes 2018.

