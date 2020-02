La naturaleza reanimada de Patricia Urquiola, la exposición más importante del Madrid Design Festival

Como los objetos del bodegón que pintó Dalí en 1956, representados en movimiento o suspensión, las piezas de Patricia Urquiola (Oviedo, 1961) desprenden una gran vitalidad: alfombras y otras superficies, asientos e iluminación, contenedores de diferentes tipologías diseñados en distintas etapas de su carrera, desde que fundó su estudio en 2001, que trascienden el utilitarismo y apelan a las emociones. Así lo muestra la exposición Nature Morte Vivante (naturaleza muerta animada), la más relevante de esta edición del Madrid Design Festival.

ampliar foto Jarrón de mármol y resinas realizado para Budri, firma italiana especializada en taracea elaborada con mármol y otras piedras.

Urquiola pertenece al selecto grupo de españoles que pasarán a la historia en los libros del diseño industrial, artesanal y arquitectónico. Pero a ella no le gusta el boato: "Pienso como Jasper Morrison que los diseñadores no somos estrellas, sino gente que trabaja", reconocía en una entrevista con ICON Design. "El alarde constante me pone muy nerviosa. Por suerte, esa enfermedad ya la hemos pasado".

La exposición, comisariada por Ana Domínguez Siemens en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, se centra en su producción industrial y artesanal, y sobre todo en la intersección entre ambas, para explorar temas recurrentes en su línea de trabajo y pensamiento: Cosas transparentes, a través de las que leer el pasado; los denominados Viajes empáticos, creaciones que viajan entre conceptos y proyectos; Resistencias, piezas en las que se siente algún tipo de tensión; Gender? What gender?, asuntos relativos al género y todas sus declinaciones; Upcycling, a través de materiales reciclados para producir nuevos objetos, y las positivas polinizaciones en el proceso creativo reflejadas en el apartado de Contaminaciones.

Vista de uno de los bodegones de la exposición. En primer plano, la silla Roll de Kettal; a la izquierda, la butaca Gender de Cassina, sobre la alfombra Nuances de GAN.

Las piezas muestran su manera de enfrentarse a diferentes materiales y técnicas con ingenio, creatividad y una mirada fresca que rompe con los cánones establecidos. Su interés por el color se ve reflejado como un hilo conductor a través de momentos de rigor o de exuberancia. Para finalizar, la muestra propone una reflexión sobre las emociones de los objetos a través de un proyecto de realidad virtual.

Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Plaza de Colón, 4. Metro: Colón. Del 30 de enero al 1 de marzo. De martes a domingo, de 10 a 21 horas. Entrada gratuita.

Cestas de piel de color Overlay diseñadas para la colección Les Petits Nomades de Louis Vuitton. | Malletier / Philippe Lacombe