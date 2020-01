Por qué en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tendremos que acostumbrarnos a ver esvásticas

La esvástica es un símbolo de paz, prosperidad y buena suerte para cerca de 2.300 millones de personas, un tercio de la población mundial. La mayoría de ellos se encuentra en Asia, donde es un emblema sagrado para el budismo, el hinduismo, el jainismo y el odinismo. Eso pensaba el monje budista Rev Dr. T.K. Nakagaki cuando en abril de 1986, recién llegado a Estados Unidos, elaboró una cruz gamada de crisantemos para celebrar el cumpleaños de Buda y la colocó en su templo de Seattle (Washington). Sus compañeros entraron en pánico. "No puedes hacer eso", le gritaron. Fue el momento de su despertar. La última vez que la utilizó en Occidente.

Nakagaki es en la actualidad uno de los monjes budistas más influyentes de EE.UU., presidente de la Fundación Heiwa por la Paz y la Reconciliación de Nueva York, notable calígrafo y un hombre con una misión: rescatar a la esvástica de las fuerzas del odio.

"Si pudiera convencer tan solo al 1% sería un éxito", comenta Nakagaki. Acaba de publicar su libro de título La esvástica budista y la cruz de Hitler (Stone Bridge Press). con el que pretende aportar un poco de luz sobre la historia y el significado milenario del símbolo que hoy asociamos al horror nazi. Es consciente del escepticismo que despierta su esfuerzo.

Buda con la esvástica en sentido levógiro (cuando gira a la izquierda) grabada en el pecho. En la cultura y religión budistas, la esvástica es un símbolo de paz y prosperidad. Puede girar en uno u otro sentido, pero desde mediados del siglo XX lo hace casi siempre a la izquierda para diferenciarse de la cruz del Reich.

Desde que Adolf Hitler la secuestró en 1920 para convertirla en la marca registrada del Tercer Reich, se convirtió en la representación gráfica del antisemitismo, el odio y la superioridad racial. Bajo las banderas y los estandartes nazis murieron más de seis millones de personas entre 1935 y 1945. El empeño de Nakagaki ha puesto a los expertos de Occidente ante una pregunta: ¿es redimible la esvástica?

Mosaico romano en Lyon (Francia).

"La imagen es tan poderosa desde el punto de vista del diseño que su impacto no tiene precedentes en la historia", explica Steven Heller, una autoridad en la crítica visual, responsable durante 30 años de la imagen gráfica de The New York Times y copresidente de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York (SVA, por sus siglas en inglés).

Heller está obsesionado con la utilización que hizo de ella el régimen nazi y su transcendencia a lo largo de los años. Es de los que piensa que "nunca será redimida", al contrario que su amigo Nakagaki. Él también acaba de escribir un libro sobre el asunto, el tercero en su bibliografía, bajo el título La esvástica y los símbolos de odio: La iconografía del extremismo en la actualidad (Allworth Press). Está convencido de que, mientras la extrema derecha continúe ampliando su mensaje en EE.UU. y en Europa, se seguirá utilizando como una expresión de odio contra el diferente.

El suelo de la catedral de Amiens, en Francia, es un juego de formas geométricas, entre ellas, la esvástica (arriba a la derecha).

"La esvástica de Hitler tiene solo 100 años frente a una historia milenaria", recuerda Nakagaki. El origen de la cruz de dos ganchos entrelazados se remonta 5.000 años atrás en los valles del río Indo (India). La palabra "esvástica" proviene del sánscrito svastica, que significa "buena fortuna" o "bienestar". Sus usos religiosos y seculares se multiplicaron a lo largo de la historia. "Hay esvásticas repetidas por todo el mundo que nada tienen que ver con los nazis", explica Heller.

De antes de Cristo son las que aparecen a los pies de los budas tallados en las montañas del norte de la India, en la necrópolis de Koban en el Cáucaso de Osetia del Norte, en la antigua ciudad de Troya (Turquía), en los restos de Micenas, en las ruinas de Babilonia (Irak) o en los ornamentos de la tribu de los Ashanti en Ghana. Las excavaciones arqueológicas sitúan la esvástica en el continente americano antes de la llegada de Cristobal Colón: los nativos la estamparon en vasijas, alfombras, ropa y joyería.

Coca-Cola y las cervezas Carlsberg, entre otras empresas, adoptaron la esvástica como símbolo de buena suerte. La marca de refrescos creó esta insignia en 1925.

Lo más sorprendente para la mente occidental es comprobar cómo en los años veinte y treinta se convirtió en una marca comercial en EE.UU. En 1925, Coca Cola fabricó una insignia de la buena suerte con forma de una esvástica con la inscripción "Bebe Coca Cola". Los Boy Scouts la imprimieron en postales, ropa, joyas o medallas al mérito.

Los equipos de deporte la utilizaban para representar las cuatro eles: "Love, live, light, luck" ("amor, vida, luz y suerte", en su versión en castellano). Fue un ornamento muy común en la arquitectura de principios del siglo XX. En Nueva York, se puede encontrar en el techo de la librería de la Universidad de Columbia, en la entrada del Museo Metropolitano o en la fachada de la Brooklyn Academy of Music. Aparecía en postales, marcas de galletas, e incluso en los westerns de Hollywood hasta que Hitler se hizo con ella.

Vasija griega.

Los nativos americanos de los navajos, apaches, pápagos y hopis fueron los primeros en revelarse contra su uso por parte de los nazis. En 1940, en protesta, dejaron de utilizarla para siempre con una declaración pública y la quema de todos sus objetos que la llevaban estampada.

En Europa, se extendió como una insignia mística común en la decoración de abadías y conventos católicos. Se puede encontrar en la Catedral de Amiens (Francia), en la de Oxford (Inglaterra) o en el monasterio benedictino de Lambach, al norte de Alta Austria, donde se cree que Hitler tuvo su primer contacto con ella cuando de niño formó parte del coro.

La medalla del mérito de los 'boy-scouts', diseñada por el pintor, escultor y militar británico Robert Baden-Powell en 1922, añade a la flor de lis de los 'scouts' la esvástica como símbolo de buena suerte.

Las teorías posteriores se dividen entre los que, como Nakagaki, consideran que se la copió del periodista y exmonje católico Jörg Lanz von Liebenfels, fundador de la Orden de los Nuevos Templarios, en 1907. Una organización antisemita que promovía la superioridad de la raza aria y que la adoptó como insignia. Se sabe que Hitler se reunió con Lanz para conseguir copias de su publicación Ostara.

Otros, como Heller, especulan con que se la robó al diseñador gráfico berlinés Wilhelm F. Deffke, uno de los inventores del logo corporativo, miembro de la Bauhaus y del Ring Neuer Werbegestalter (Círculo de Nuevos diseñadores Publicitarios).

Así lo confesó su asistenta, Mana Tress, en una carta escrita en los setenta al reconocido diseñador gráfico estadounidense Paul Rand. "No pagó por ella", escribió Tress. La esvástica de Deffke aparecía en un libro autoeditado como una reinterpretación de la rueda del sol de tradición alemana.

El 45 de infantería y el escuadrón de persecución 55 (en la imagen) del ejército de Estados Unidos lucían en 1930 la esvástica en sus uniformes. Estas insignias se retiraron cuando el régimen nazi las adoptó como símbolos nacionales.

Lo que está claro es que Hitler se la apropió en el verano de 1920, después de darle un giro a la derecha de 45 grados sobre su eje. En su libro, Mein Kampf ("mi lucha"), publicado cinco años después, Hitler describió su significado para el Nacionalsocialismo y cómo debía utilizarse. Pintada de negro, sobre un círculo blanco y con fondo rojo, los colores de la antigua bandera del imperio alemán.

Wilhelm F. Deffke, uno de los inventores del logotipo como emblema corporativo, trabajó en una reinterpretación de la rueda del sol de tradición alemana, depurando sus formas. Este fue el resultado que, para el crítico de artes visuales Steven Heller, fue el que dio origen a la esvástica nazi.

El 2 de diciembre de 1923, apareció por primera vez nombrada en The New York Times como la Hakenkreuz ("cruz de gancho"), en un artículo donde un testigo describía una escena dentro de la cervecería Bürgerbräukeller de Múnich, donde Hitler hizo su intento de golpe de estado un mes antes. A partir de este día, la prensa se referirá a ella como "el símbolo nazi".

Su efectividad no habría sido posible sin el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, quien el 19 de mayo de 1933 publicó la "Ley de Protección de los Símbolos Nacionales", donde se aseguró la explotación de la marca y prohibió su uso comercial. El gobierno nazi ordenó que ondeara en todos los edificios oficiales de Alemania. Y acabó colgada en los de Polonia, los Países Bajos, en los alrededores de la Torre Eiffel y en el Partenón de Grecia.

Pesa de Costa de Marfil del siglo XIX. Se utilizaba para calcular el valor del oro en una balanza y tiene representada la esvástica del sánscrito del siglo V a.d.C.

Setenta y cuatro años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la esvástica sigue siendo un símbolo obsceno en Occidente. Por eso, las autoridades turísticas de Japón lanzaron en 2016 una consulta pública para eliminar el manji, su nombre en japonés, de los mapas donde sitúa los templos budistas para no herir la sensibilidad de los visitantes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tras un apoyo masivo a su permanencia, decidieron que los extranjeros que este año visiten el país se acostumbren a su visión.