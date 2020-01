Bio-Oil es el cosmético favorito de las ‘celebrities’ y estas son las 8 formas de usarlo

Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Victoria Beckham o Kate Middleton... a pesar de lo que pueda parecer a priori, todas estas famosas tienen algo en común. Se llama Bio-Oil y seguro que has oído hablar de él más de una vez. Nos referimos al famoso aceite corporal que no solo ha puesto de acuerdo a las celebrities sino también al resto del mundo: porque además de eficaz y potente es low-cost.

Fue creado en 1987 por el químico alemán Dieter Beier y, desde entonces, es líder mundial a la hora de hidratar la piel y tratar cicatrices y estrías. Convertido en un clásico emblemático para las adictas a la belleza por sus múltiples usos y la prescripción de famosas y amigas, se ha posicionado como best-seller en los últimos años también por su formulación totalmente natural a base de vitaminas y extractos vegetales.

Compra por 14,50€ en Amazon

Usos y aplicaciones

1. Hidrata profundamente

Bio-Oil complementa la capa natural de grasa de la piel para restaurar su función bloqueadora de la humedad y mantenerla hidratada. Sus ingredientes naturales -caléndula, lavanda, romero y camomila- ejercen su efecto junto a su componente más especial: el PurCellin OilTM, que consigue crear una película protectora de la piel que hidrata sin engrasar.

Aplícalo como loción hidratante una o dos veces al día si tu piel se encuentra deshidratada.

2. Difumina las estrías

Aunque las estrías son permanentes y nunca llegan a desaparecer, este aceite consigue cuidar la zona y mejorar su aspecto gracias a las vitaminas A y E (entre otros activos) que aumentan la elasticidad de la piel. Es, de hecho, uno de los más utilizados por mujeres embarazadas durante el proceso de gestación.

Aplícalo en masajes circulares dos veces al día durante un mínimo de tres meses. Si estás embarazada, utilízalo a partir del segundo trimestre en las zonas propensas a la formación de estrías.

3. Acelera la curación de cicatrices

La piel actúa aumentando la producción de colágeno alrededor de una herida, por lo que una cicatriz es una parte integral de cualquier proceso de curación y, por eso, permanente. Sin embargo, el uso de Bio-Oil puede acelerar el proceso y mejorar su apariencia una vez que la herida esté cerrada.

Aplícalo sobre la cicatriz de manera circular dos veces al día.

4. Unifica el tono

Bio-Oil es también conocido por su acción despigmentante a través de la vitamina A. O, lo que es lo mismo, por unificar el tono de la piel y conseguir difuminar las manchas. Aunque no es un protector solar, puedes aplicarlo antes de él para evitar la hiperpigmentación.

Utilízalo sobre la zona afectada dos veces al día.

5. Lucha contra los signos de envejecimiento

Con la edad se debilita nuestra producción de colágeno y elastina. Bio-Oil contiene numerosos componentes que ayudan a suavizar, alisar y hacer más elástica y flexible la piel consiguiendo una apariencia más joven.

Aplícalo como un sérum en tu rutina facial diaria.

6. Calma la piel después del sol

Todos los ingredientes de Bio-Oil tienen propiedades antiinflamatorias, clamantes, hidratantes o regenerantes: todas las que necesita un buen after sun.

Aplícalo como es habitual después de la exposición solar.

7. Fortalece las uñas

Además de hidratar cutículas, sus ingredientes pueden combatir la sequedad de manos y pies y fortalecer las uñas quebradizas y estropeadas.

Aplícalo sobre ellas a diario.

8. Actúa como prebase

No solo conseguirás un extra de luminosidad y un efecto glow súper favorecedor, sino también fijar mejor el maquillaje si lo aplicas sobre el rostro y los labios antes de pasar al resto de productos.

Compra por 14,50€ en Amazon

El nº1 entre las aficionadas a la belleza

Más de 400 valoraciones en Amazon (el 80% de ellas de 5 estrellas) avalan la eficacia de Bio-Oil en sus diversos usos:

"Lo compré para el embarazo y no me ha salido ninguna estría. Ahora lo uso para la cicatriz de la cesárea. Mi pareja lo usa para la sequedad de la cara y dice que nunca ha tenido la piel tan hidratada".

"De textura ligera, cunde mucho y no tiene olor, por lo que resulta muy agradable. No deja manchas en la ropa como ocurre con otros aceites. Y los resultados se aprecian casi a la semana. Me encanta".

"Imprescindible en mi cuidado diario de la piel. Aroma, textura y absorción perfectas. Con el tiempo y el uso constante se atenúan las imperfecciones de la piel".

Gel para piel seca Bio-Oil. La marca ha revolucionado la industria de la belleza en los últimos meses con el lanzamiento de su versión especial para pieles secas. Es un gel único en el mercado que combina un 97% de principios activos con tan solo un 3% de agua y que ofrece máxima eficacia aplicando muy poca cantidad. Compra por 9,28€

* Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de enero de 2020.

Más belleza: Este es el sérum facial más vendido en Amazon

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.