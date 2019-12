Buena cara al instante con las ampollas 'flash' más vendidas en Amazon

Lo habrás oído mil veces: cuando llega una fecha señalada -ya sea la noche de Nochebuena o fin de año, una cita importante o la gala de los Oscar (en el caso de las celebrities)-, muchas mujeres consiguen un efecto buena cara de última hora gracias a las tan mencionadas “ampollas flash” que funcionan como un tratamiento de belleza que actúa de forma instantánea. Pues bien… no se trata de ningún mito ni tampoco de un cosmético caro al alcance de pocos.

Son reales y no solo llevan años estando de moda entre las adictas a la belleza, sino también convirtiéndose cada Navidad en el best-seller de farmacias, tiendas de belleza especializadas y, por supuesto, de Amazon. No es de extrañar, de hecho, que las más vendidas de la plataforma sean también las más buscadas según Google Trends. Se trata de las ampollas Martiderm formuladas a base de proteoglicanos, “moléculas que se encuentran en nuestra piel de forma natural y que tienen la capacidad de restaurar las células de la epidermis mejorando su apariencia, especialmente su hidratación, elasticidad y firmeza”, tal y como definen desde Promofarma.

Martiderm Proteos Hydra Plus

Vienen en un pack de 30 y funcionan, especialmente, luchando contra el fotoenvejecimiento y restaurando la piel que ha sufrido su exposición. No solo ofrecen el efecto reparador a largo plazo, sino también el instantáneo: actúan como un lifting que consigue rápidamente un aspecto terso y luminoso.

Se utilizan a diario, después de limpiar la piel o en esas ocasiones especiales antes del evento:. ¿Cómo?

1. Limpia bien la piel

2. Agita la ampolla y abre (cuentan con sistema de apertura fácil y segura)

3. Vierte sobre la palma de una de tus mano y frótala con la otra

4. Aplica sobre la cara y el cuello

5. Practica un ligero masaje con las yemas de tus dedos hasta su completa absorción

6. Pasados 10 minutos, retira el exceso de líquido (si existe) con un disco de algodón y aplica el maquillaje habitual

Las más vendidas en Amazon

Más de 135 reviews (el 70% de ellas con valoración máxima) otorgan a las ampollas de proteoglicanos de Martiderm una puntuación de cinco estrellas y media. Y, convirtiéndose en los mejores testimonios, sus usuarias cuentan sus propias experiencias:

"Había oído maravillas de las ampollas verdes de Martiderm y es verdad. Los resultados se notan desde el principio, sobretodo en la luminosidad y la hidratación".

"Súper recomendable. Hay que tener constancia para ver los resultados. Una ampolla vale para 3 puestas, no hace falta ponerla toda de golpe porque es demasiado y queda la piel grasosa. Con unas gotas por la mañana y por la noche antes de dormir, se nota la diferencia. Piel más luminosa e hidratada, sobre todo ahora en invierno".

"No encontraba la crema que me diera la hidratación y el confort que necesitaba. Una vez probadas estas ampollas (tan sólo una ampolla sirve para tres-cuatro días), me di cuenta de que era lo único que me faltaba. Llevo un año usándolas sin descanso y he borrado pequeñas arrugas a la vez que mi piel tiene un aspecto sano y bonito. No hay nada mejor".

Martiderm The Originals. Los compradores de las ampollas seleccionadas también se interesaron por otro de los best-sellers de Martiderm. Su efecto es similar: son antiedad, antioxidantes e hidratantes pero, en este caso, además cuentan con protección SPF30 contra los rayos UVA y UVB. Compra por 36,90€

* Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de diciembre de 2019.

