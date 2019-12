Las pestañas magnéticas más vendidas en Amazon

Recurrir a las pestañas postizas o a las extensiones para otorgar volumen y profundidad a la mirada es un truco de belleza al que se suman regularmente actrices, cantantes y, en alguna ocasión, la reina Letizia. Los dermatólogos, sin embargo, llevan tiempo alertando del peligro que pueden acarrear los pegamentos de las pestañas de quita y pon, ya que han detectado un aumento de los casos de dermatitis por contacto. Una buena solución para conseguir unas pestañas bonitas sin poner en riesgo la salud de los ojos y la piel es optar por las pestañas magnéticas, que se fijan con imanes y que no requieren aplicar productos con acrilatos.

Un artículo, que ya se había convertido en un must de los maquilladores profesionales e influencers, y que se perfila ahora como uno de los items de belleza más demandados para el uso doméstico. Así sucede por ejemplo, con este set que firma LDREAMAM y que se ha colado en la lista de los artículos preferidos por los usuarios de Amazon. Se trata de ocho piezas de pestañas postizas naturales que son reutilizables y que consiguen un efecto 3D.

¿Cómo se aplican?

La particularidad de las pestañas magnéticas es que no hay que utilizar pegamento, lo que evita posibles irritaciones en los ojos o en las pestañas naturales, y hace que sea muy sencillo colocarlas. Cada par de pestañas cuenta con una línea superior y otra inferior que quedan unidas a través de unos pequeños imanes. Estas, en concreto, constan de 8 piezas. El proceso lleva tan solo unos segundos y solo hay que seguir las recomendaciones del fabricante con estos pasos:

Sacar las pestañas postizas del estuche con los dedos o el aplicador y colocar la línea superior sobre la parte exterior de las pestañas naturales.

Repetir este paso en la parte interior de las pestañas naturales con la segunda línea del paquete. Sujetamos primero el clip por el borde y después por el centro.

Comprobar que los imanes de cada lado quedan correctamente conectados.

Utilizar el rizador de pestañas para dar forma.

Retirarlas es incluso más sencillo que colocarlas: solo hay que tirar de ellas suavemente con los dedos hasta que se despeguen.

El set que comercializa la firma LDREAMAM incluye un pequeño estuche para transportarlas que está equipado con un espejo y unas pinzas. Para un correcto mantenimiento se aconseja no utilizar productos cosméticos sobre ellas, ya que están elaboradas con cabello natural, y no introducirlas en líquidos que puedan deformarlas.

¿Qué tienen de especiales?

Además de no requerir pegamento para fijarlas en los ojos, la técnica magnética con la que están elaboradas estas pestañas postizas favorece que no se muevan y permanezcan seguras durante todo el tiempo de uso. Están hechas a mano y son muy ligeras, por lo que el acabado resulta muy fresco. Otro factor a tener en cuenta es que son reutilizables.

Para favorecer que puedan lucirse en distintas ocasiones, el pack incorpora dos modelos de pestañas de distinta largura y grosor. Dependiendo del acabado que deseemos lograr —más o menos sofisticado— podemos utilizar unas u otras.

El n.º1 más vendido

Además de ser el artículo más vendido de su categoría en Amazon, estas pestañas magnéticas cuentan con una valoración media de 4,1 estrellas sobre 5. Los usuarios que las han probado señalan, en la sección de comentarios, la satisfacción que han experimentado tras su uso por distintos motivos: su acabado natural, la facilidad con que se colocan o lo bien que aguantan el paso de las horas.

“Son de buena calidad por eso parecen naturales y esto es lo que más me gusta de este producto”, indica Bea. “El precio y la calidad muy buena, os recomiendo que lo probéis. No se caen ni haciendo deporte”.

“El producto ha sido para un regalo y está encantada con él”, comenta Javi. “Son fáciles de poner, ya que viene con pinzas para su colocación, quedan muy elegantes y no se aprecia que son postizas. Son de buena calidad, no hacen daño y además me ha dicho que no son nada molestas aunque se tire horas con ellas puestas. A lo largo del día no se le han descolocado”.

