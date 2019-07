15 cosméticos que usan las celebrities y que puedes comprar en Amazon

En los neceseres y tocadores de todas estas celebrities las cremas de alta gama y los productos de maquillaje de firmas de lujo se mezclan con algunos cosméticos imprescindibles mucho más asequibles. No es casualidad: la mayoría, los descubrieron hace años, los probaron y comprobaron infalibles y, ahora, nunca los abandonan.

Del sérum de pestañas de Meghan Markle al bálsamo limpiador de Kate Hudson, pasando por el champú seco de Emma Watson o la loción protectora de Beyoncé. Todas ellas han confesado ser auténticas fans de estos 15 productos que seleccionamos desde EL PAÍS Escaparate y que ya se han convertido en best-sellers de Amazon.

El sérum de pestañas de Meghan Markle

El “efecto Meghan” ha llegado también al mundo de la belleza. “Uso el acondicionador de Revitalash en mis pestañas y juro que son lo más largas posible”, confesó antes de convertirse en princesa a la revista Allure… Y, sin más, los sérums para pestañas se convirtieron en el producto estrella del año. ¿Funcionan? Los expertos aseguran que sí: solo si eres constante. El favorito de Meghan se aplica con un pincel muy fino sobre la raíz de las pestañas una vez al día.

La hidratante con color de Victoria Beckham

La ex Spice Girl comparte su rutina de belleza a través de stories de Instagram a todas horas. Así hemos sabido que mantener su apariencia y condición física no es tarea fácil, pero puede conseguirse con los aliados adecuados. Uno de sus últimos descubrimientos: Skinesis, la línea cosmética de Sarah Chapman. Entre sus productos favoritos se encuentra esta crema hidratante con color y protección -que, por cierto, también usa la Duquesa de Sussex- que ilumina el rostro, disimula las imperfecciones y previene el envejecimiento.

El exfoliante de Gigi Hadid

“Desde que estaba en secundaria he usado productos de farmacia para cuidar la piel. Mantengo una rutina sencilla para no malacostumbrar a mi piel. Así se mantiene limpia y bonita. Es suficiente”. Lo contaba la propia modelo a Teen Vogue y, automáticamente, el exfoliante natural -a base de cáscara de nuez y extracto de albaricoque- que usa como primer paso se convertía en éxito de ventas.

El limpiador todo en uno de Olivia Palermo

El doctor Dennis Gross es el dermatólogo y facialista de la it-girl, así que sus productos son un must en la rautina de Olivia: "He seguido sus consejos desde que era adolescente y uso su limpiador todo en uno cada mañana de mi vida", contaba a Net-A-Porter. Y se llama "todo en uno" porque, además de limpiar, tonifica, equilibra y protege dejando la piel fresca y sana.

La hidratante antipolución de Sarah Jessica Parker

"La he usado durante al menos 10 años. Es ligera, sin aroma y es la mejor crema hidratante que he encontrado. Mis hijos también la usan": lo acaba de contar Sarah Jessica Parker a la revista People, y no sorprende demasiado. Se trata de una de las firmas cosméticas mejor valoradas de la farmacia y, además de hidratar, esta versión fluida actúa como barrera natural reforzando las defensas de la dermis y protegiendo de la polución a cualquier tipo de piel.

El aceite corporal de Kate Middleton

Durante el último embarazo de Kate Middleton, los tabloides se encargaron de averiguar cuáles eran los cosméticos que la ayudaban durante el proceso… y en la lista estaba el que no puede faltar (no en vano es un imprescindible también para las Kardashian o las modelos de Victoria’s Secret). Este famosísimo aceite es una mezcla totalmente natural de extractos de romero, lavanda y manzanilla que aumenta la elasticidad de la piel y previene la aparición de cualquier tipo de marcas como estrías o manchas.

El spray dorado de Jennifer Lopez

En el caso de Jennifer Lopez, lo confesó su maquillador Scott Barnes: "Mi producto de farmacia favorito es el spray Ultra Sheer de Neutrogena. ¡Mira qué brillo!", contaba como invitado en uno de los canales de maquillaje más famosos de Youtube. Se trata de una bruma no grasa con protección (SPF 30 en este caso) y resistente al agua que Barnes aplica sobre el cuerpo moreno de la cantante en cada una de sus alfombras rojas para que brille tanto como nos tiene acostumbrados.

La hidratante para todo de Rihanna

Rihanna la utiliza para manos y cutículas, pero otras como Julia Roberts como hidratante corporal o Victoria Beckham como facial. La Skin Food de Weleda es ya un producto emblemático con una legión de fans: está formulada a base de caléndula, manzanilla, pensamiento y aceite de almendras dulces y es perfecta para aliviar la sequedad y equilibrar los niveles de humedad de la piel en todas las estaciones.

El limpiador para pieles delicadas de Sofía Vergara

"Me di cuenta de que tenía que tratar mi piel como si fuera una piel sensible, algo que antes no hacía. Me encantaban los productos y probaba cualquier cosa, pero ahora confío en los básicos de siempre": habla Sofía Vergara que, desde hace unos años, padece rosácea y la trata con sumo cuidado. Lo hace con los limpiadores de Cetaphil: muy delicados con la piel, sin perfumes y súper hidratantes.

La crema de noche con retinol de Kim Kardashian

La estrella del klan tiene su propia firma de maquillaje, pero en cosmética y cuidado de la piel sigue recurriendo a los productos de farmacia. Lo confesó el año pasado detallando una lista de 10 aliados: ¿el más copiado por sus seguidoras? La crema de noche antiarrugas de RoC... ¿Su secreto? La alta concentración de retinol en su fórmula y la dosis de ácido glicólico que aporta para suavizar la piel. Si nunca has usado un producto con retinol anteriormente, comienza aplicándolo unas tres veces por semana y avanza gradualmente. El secreto del éxito lo dio la propia Kim: “¡Solo recuerda que la consistencia es clave! Si usa los productos con regularidad, verá mejores resultados".

El ungüento mágico de Beyoncé

"Utilizo Aquaphor para todo: mis codos, mis pies, incluso en el pelo porque mucha gente me dice que crea una sensación tan agradable que dan ganas de abrazarme". Lo confesó Beyoncé y el ungüento casi mágico de Eucerin se convirtió en éxito de ventas… Aunque sus bondades ya son suficientes para conseguirlo: sirve para tratar zonas deshidratadas, para ayudar a cicatrizar a rozaduras y rasguños, para prevenir descamación en la piel, para hidratar y proteger tanto manos como rostro, para exfoliar los labios, para corregir errores de maquillaje, para iluminar las mejillas o para fortalecer las cejas y el cabello.

La loción secante para granitos de Kylie Jenner

Si se trata de cosmética, Kylie es una de las que más domina los trucos y productos milagrosos que hay en el mercado. Ella misma mostró en Instagram cómo utiliza la loción secante de Mario Badescu, una de las firmas de culto de las celebrities que ha llegado hace poco a España. Se trata de un pequeño botecito con una mezcla de ácido salicílico, azufre y óxido de zinc que ayuda a secar granos y demás acumulaciones de grasa con mucha rapidez. Sigue el consejo de Kylie y aplícalo sobre el granito con un bastoncillo cogiendo solo de la mezcla rosa del fondo del bote... ¡sin agitar!

El bálsamo limpiador de Kate Hudson

Hablando de productos mágicos, otro de los más vendidos en el último año desde que la marca británica llegó a España: el bálsamo limpiador de Emma Hardie. Lo utilizan a diario celebrities como Kate Hudson o Jourdan Dunn y es, literalmente, mágico: un bálsamo de textura cremosa que se aplica sobre el maquillaje y hace que éste desaparezca al masajear. Se limpia con la toallita reutilizable que incluye y se aclara eliminando el 100% de impurezas.

El champú seco de Emma Watson

Si hasta ahora estabas reñida con el champú seco, el de Batiste te hará cambiar de opinión: la propia Emma Watson compartió a través de Twitter cómo lo incluía en su neceser de alfombra roja. Es un clásico entre los profesionales, es low-cost y se utiliza como cualquier otro de su clase -truco: mejor si lo aplicas por la noche y duermes con él para cepillar el cabello y peinarte por la mañana-.

La crema multiusos de Gisele Bündchen

En los últimos años, los productos a base de cera, miel, jalea real y propóleo se han puesto de moda. No es para menos: las propiedades de estos ingredientes son casi milagrosas para la piel. Y son solo ellos los que incluye esta crema a la que Gisele Bündchen (y otras como Eva Mendes, Gwyneth Paltrow o Elsa Pataki) confesó estar enganchada: "Mi maquilladora la usa para dar un plus de brillo y mucha hidratación a mi piel", confesó. Pero es, en realidad, otro producto multiusos que funciona desde para acabar con los pies secos hasta para prevenir estrías o acondicionar el pelo.

