Llega a tiempo con estos 14 productos para regalar el día de Reyes según tu presupuesto

¿Todavía sin regalo para el día de Reyes? Si eres de los que tardan en decidirse o de los que lo dejan todo para el último momento, no te preocupes, porque siempre puedes echarle un vistazo a la selección de EL PAÍS Escaparate de última hora para los más rezagados.

En esta ocasión, los 14 productos que hemos elegido buceando por Amazon están segmentados en cuatro franjas de precios: aquellos que no superan los 25 euros, los que no alcanzan los 50 euros, aquellos que no rebasan los 75 euros y los productos que no exceden los 100 euros, para todos aquellos que deseen darse un capricho. Desde prácticos despertadores digitales, pasando por altavoces inalámbricos, juegos de mesa para toda la familia, relojes inteligentes de estética cuidada o discos duros externos portátiles. Numerosas posibilidades para no fallar en una de las fechas más importantes del año. ¡Que no se te escapen!

Menos de 25 euros

Despertador digital con pantalla LED

Si eres de los que no le gusta que le despierte el móvil o no quieres estar pendiente de la batería del mismo, este despertador digital es una buena alternativa para despertarnos cada mañana. En su pantalla se puede visualizar el calendario, el tiempo, la temperatura y el estado de la alarma. Dispone de sensor de luz automático para ambientes oscuros y una luz brillante que podemos activar durante cinco segundos en momentos de total oscuridad. Además de en color blanco, también se puede adquirir en negro, verde, rojo y azul.

Compra por 9,99€

Mini altavoz Bluetooth con batería recargable

Un diseño coqueto y elegante. Con este altavoz de pequeñas dimensiones (3,7 x 3,7 x 4,2 cm), podrás manejarlo desde un solo botón multifunción. Desde él se controla el volumen, se responde a llamadas gracias a su función manos libres o, incluso, se toman fotografías. Esta última característica, que está disponible tanto para sistema Android como para iOS, convierte al altavoz inalámbrico en un obturador remoto como si fuera un mando a distancia. El tiempo de reproducción de música se prolonga hasta las cuatro horas.

Compra por 11,99€

Kit de almohada de viaje multiusos con espuma viscoelástica

Fundamental para los viajes medios y largos, tanto en tren como en avión o en coche. Su diseño está concebido en forma de joroba para proteger las vértebras. La espuma es de tipo memoria rebote, por lo que absorbe la presión en las zonas de la cabeza y el cuello. La comodidad y suavidad son dos de las características que más resaltan los usuarios. El producto, que reúne una alta calificación (4,8 sobre 5) en Amazon, cuenta con una funda de tela de fibra magnética y terciopelo, un bolsillo para almacenar el móvil o los auriculares, una máscara para los ojos, un par de tapones y una bolsa de transporte.

Compra por 16,99€

Bolsa de deporte para gimnasio

La mejor aliada cuando acudimos al gimnasio. Esta bolsa de deporte se ha convertido en el producto más vendido en Amazon dentro de su categoría. Fabricada en poliéster y de talla única, dispone de una abertura grande con cremallera de doble sentido en el compartimento principal. Además, cuenta con asas de transporte en forma de cincha y correa ajustable y acolchada para llevarla al hombro. También podremos guardar la cartera, el móvil o las llaves en sus prácticos bolsillos laterales.

Compra por 18,56€

Auriculares inalámbricos QCY T1

Ya habíamos destacado este par de auriculares completamente inalámbricos como los mejor valorados en Amazon. Lo más relevante es que reproducen un sonido estéreo de alta calidad, con bajos fuertes, y mantienen una baja latencia cuando se juega o se hacen vídeos. Además, incorporan un micrófono y un sistema de cancelación de ruido, por lo que ambos auriculares sirven para atender llamadas con gran fidelidad. 29% de descuento, ahorra 8,65 euros.

Compra por 21,34€

Humidificador ultrasónico Tenswall de 400 ml

Si eres de los que necesita combatir el calor residual durante el invierno para evitar la sequedad del ambiente, este humidificador te ayudará en la tarea. Además, su elegante diseño y estructura lo hace pasar desapercibido gracias a su acabado en madera. Al funcionar con ultrasonidos, el vapor que emana es frío. Está fabricado en material plástico de alta calidad y no produce ruidos. Cuenta con siete colores y dos modos de brillo. Durante el uso, el agua se puede aromatizar con aceites o esencias naturales eliminando los malos olores. En cuanto a la difusión del aire, se puede elegir entre dos modos: vapor continuo y a intervalos.

Compra por 23,98€

Menos de 50 euros

Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD

Disfruta de horas y horas en el sofá de casa estas vacaciones con tus películas y series favoritas gracias a este reproductor de contenido multimedia. Es capaz de reproducir en streaming 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR y HDR10+ y, a través de él, puedes controlar la reproducción de lo que vemos con el mando por voz mediante Alexa, el asistente virtual desarrollado por Amazon. Compatible con los programas en streaming más destacados (Netflix, Movistar +, Amazon Prime, etc.), el Fire Stick puede acceder a miles de apps y skills de Alexa, además de a millones de sitios web. 25% de descuento, ahorra 15 euros.

Compra por 44,99€

Cepillo de dientes eléctrico Oral B-Pro 750

¿Llevas mucho tiempo queriendo cambiar de cepillo de dientes? Puedes pasarte a un cepillo eléctrico como el de este modelo de Oral B. Su acción de limpieza se adapta a cada diente oscilando y rotando alrededor de él para eliminar la placa residual. Incluye un temporizador colocado en el mango que nos indica cada 30 segundos que debemos pasar a otra zona de la boca para proseguir con la limpieza. El lote incluye un cabezal de recambio, un cargador y un estuche de viaje. 35% de descuento, ahorra 16,46 euros.

Compra por 31,33€

Juego de mesa Catán

Se ha convertido en uno de los juegos clásicos de mesa (clasificado dentro de los de estrategia) y en este 2020 cumple 25 años de existencia. Una alternativa inmejorable para pasar largos ratos en compañía de amigos o familiares estas Navidades. Para muchos ha pasado a ser una evolución diferente del Monopoly de toda la vida. Desde su tablero, recolecta e intercambia recursos para construir asentamientos nuevos en zonas sin explorar del planeta. Recomendado para 3 o 4 jugadores y para niños mayores de 10 años, la duración de cada partida es de unos 75 minutos.

Compra por 37,80€

Menos de 75 euros

Cafetera monodosis de cápsulas Nespresso De'Longhi

Compacta, ligera y con asa ergonómica. Perfecta para aquellos amantes del café en formato cápsulas y quienes también primen la comodidad y la rapidez ante todo. Dispone de bomba de presión de 19 bares, sistema de calentamiento Thermoblock en tan solo 25 segundos y modo autoapagado a los 9 minutos. Disponible en color crema, alcanza una potencia de más de 1.200 vatios y está construida en acero inoxidable. Se puede ajustar el tamaño de la taza con dos botones programables: Espresso (40 ml) y Caffè Lungo (110 ml). El lote incluye un paquete de 16 cápsulas. 40% de descuento, ahorra 40 euros.

Compra por 59€

Smartwatch fashion unisex en color dorado

Una vuelta de tuerca a los modelos más deportivos, pero sin pasar por alto las métricas más importantes. Este reloj inteligente dispone de podómetro, contador de calorías, distancia recorrida, cronómetro y análisis del ritmo cardiaco, entre otras funciones. Cuenta con un una pantalla táctil Full HD a color de 1,22 pulgadas y hasta ocho modos distintos de deportes. Una de sus características principales la encontramos en su hebilla: es de base magnética. El producto es compatible tanto para smartphones Android como iOS.

Compra por 62,99€

Menos de 100 euros

Mini proyector portátil Apeman

Hay diversas formas de traernos el cine a casa y, una de ellas, es optar por adquirir un proyector para el salón. Si eres de estos últimos, piensa que puedes hacerte con un miniproyector como el de la imagen, que por peso y dimensiones, es perfecto para transportarlo en cualquier maleta. Este producto, que ya lo analizamos en EL PAÍS Escaparate, dispone de un diseño en color blanco que le aporta un toque sofisticado. A prueba de polvo, el fabricante garantiza una vida útil de hasta 50.000 horas. En cuanto a las funciones de imagen y sonido, soporta resoluciones de 1.080p y equipa dos altavoces en su parte trasera.

Compra por 79,99€

Disco duro externo portátil Western Digital de 3 TB

Imprescindible para no perder todos nuestros documentos, imágenes y vídeos más importantes que hemos ido generando a lo largo de los años. Este modelo está diseñado para ordenadores con sistema operativo Windows, pero también se puede formatear para Mac. Su conexión USB es la de tipo 3.0 y también es compatible con versiones anteriores de dispositivos USB 2.5. Está disponible en color negro.

Compra por 88,17€

Kindle de 10ª generación con luz frontal integrada

Renueva tu antiguo libro electrónico con este nuevo modelo de Kindle: ahora con luz frontal ajustable, para que puedas leer donde y cuando quieras durante más horas. Dispone de una pantalla táctil de alto contraste que se lee como si fuera papel impreso, sin ningún reflejo, incluso bajo la luz del sol. En cuanto a la capacidad de uso, con tan solo una sola carga la autonomía del Kindle te dará para varias semanas, según indica el fabricante. Cuenta con 4 GB de almacenamiento para albergar miles y miles de libros electrónicos.

Compra por 89,99€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 2 de enero de 2020.

